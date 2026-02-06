Παναθηναϊκός: Στην Τουρκία συνεχίζει ο Μλαντένοβιτς

Δεν άργησε να βρει την επόμενη ομάδα του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς! Μετά από 2,5 χρόνια στον Παναθηναϊκό ο Σέρβος μπακ μένει ελεύθερος καθώς δεν ήταν στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει στην Τουρκία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη γειτονική χώρα, ο 34χρονος άσος θα υπογράψει στην Καραγκιουμρούκ η οποία είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και παλεύει να σωθεί.

Φέτος ο Μλαντένοβιτς έπαιξε σε 16 ματς και είχε δύο γκολ με μία ασίστ ενώ συνολικά κατέγραψε 108 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με έξι γκολ και 13 ασίστ.

