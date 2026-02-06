Παναθηναϊκός: Στην Τουρκία συνεχίζει ο Μλαντένοβιτς
Στην τουρκική Καραγκιουμρούκ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς που μένει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό.
Δεν άργησε να βρει την επόμενη ομάδα του ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς! Μετά από 2,5 χρόνια στον Παναθηναϊκό ο Σέρβος μπακ μένει ελεύθερος καθώς δεν ήταν στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει στην Τουρκία.
Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη γειτονική χώρα, ο 34χρονος άσος θα υπογράψει στην Καραγκιουμρούκ η οποία είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και παλεύει να σωθεί.
Φέτος ο Μλαντένοβιτς έπαιξε σε 16 ματς και είχε δύο γκολ με μία ασίστ ενώ συνολικά κατέγραψε 108 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με έξι γκολ και 13 ασίστ.
Το σχετικό δημοσίευμα για τον Μλαντένοβιτς
🚨 Karagümrük, Panathinaikos forması giyen Filip Mladenovic’i kadrosuna kattı! #DeadlineDay
— Reşat Can Özbudak (@resatcan_ozbdak) February 6, 2026
