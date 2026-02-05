Το τελευταίο οχυρό του πυρηνικού ελέγχου: Ο Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Πούτιν για παράταση της NewSTART

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Πέμπτη την πρόταση του Ρώσου ομολόγου του να παρατείνει εθελοντικά τα όρια για την ανάπτυξη στρατηγικών πυρηνικών όπλων, μετά τη λήξη της συνθήκης που τα περιόριζε για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

«Αντί να παρατείνουμε τη NewSTART… θα πρέπει να ζητήσουμε από τους πυρηνικούς μας εμπειρογνώμονες να εργαστούν για μια νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη συνθήκη που θα μπορεί να διαρκέσει για πολύ καιρό στο μέλλον», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ ανταποκρινόταν σε μια πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τις δύο πλευρές να τηρήσουν για ένα χρόνο τα όρια που θέτει η συμφωνία του 2010 σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών και πυραύλων, αεροσκαφών και υποβρυχίων που τις μεταφέρουν.

Η NewTART ήταν η τελευταία συνθήκη ελέγχου των όπλων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου. Επιτρέπονταν μόνο μία παράταση, την οποία ο Πούτιν και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συμφώνησαν για πέντε χρόνια το 2021.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε διάλογο με τις ΗΠΑ, εάν η Ουάσιγκτον ανταποκριθεί εποικοδομητικά στην πρόταση του Πούτιν.

«Ακούστε, εάν υπάρξουν εποικοδομητικές απαντήσεις, φυσικά θα διεξαγάγουμε διάλογο», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Το τελευταίο οχυρό

Η NewSTART ήταν η τελευταία σε μια σειρά πυρηνικών συμφωνιών μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον που χρονολογούνται από περισσότερο από μισό αιώνα, από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Εκτός από τον καθορισμό αριθμητικών ορίων για τα όπλα, περιλάμβαναν καθεστώτα επιθεώρησης που, σύμφωνα με τους ειδικούς, συνέβαλαν στην οικοδόμηση ενός επιπέδου εμπιστοσύνης μεταξύ των πυρηνικών αντιπάλων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου κόσμου.

Αν δεν αντικατασταθεί η συνθήκη, οι αναλυτές ασφαλείας προβλέπουν ένα πιο επικίνδυνο περιβάλλον με μεγαλύτερο κίνδυνο εσφαλμένων εκτιμήσεων.

Αναγκασμένες να βασίζονται στις χειρότερες υποθέσεις σχετικά με τις προθέσεις της άλλης πλευράς, οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα έβλεπαν ένα κίνητρο για να αυξήσουν τα οπλοστάσιά τους, ειδικά καθώς η Κίνα προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά με τη δική της ταχεία πυρηνική ανάπτυξη.

Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε την Τετάρτη ότι η διάλυση των επιτευγμάτων δεκαετιών στον τομέα του ελέγχου των όπλων «δεν θα μπορούσε να έρθει σε χειρότερη στιγμή – ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων είναι ο υψηλότερος των τελευταίων δεκαετιών».

Προέτρεψε τις δύο πλευρές να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις χωρίς καθυστέρηση για να συμφωνήσουν σε ένα νέο πλαίσιο που θα αποκαθιστά επαληθεύσιμα όρια.

Ερωτηθείς για την έκθεση των συνομιλιών, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζάρκ δήλωσε σε τακτική ενημέρωση στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη: «Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη περίοδος για να μην υπάρχει ένα πλαίσιο που να ασχολείται με αυτά τα πυρηνικά όπλα. Ελπίζουμε πολύ ότι οι συνομιλίες θα είναι θετικές και θα αποδώσουν καρπούς».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να αντικαταστήσει τη NewSTART με μια «καλύτερη συμφωνία», συμπεριλαμβάνοντας την Κίνα.

Ωστόσο, το Πεκίνο δεν φαίνεται να έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Διαθέτει ένα μικρό μέρος του αριθμού των πυρηνικών κεφαλών τους – περίπου 600, σε σύγκριση με περίπου 4.000 για τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Επαναλαμβάνοντας αυτή τη θέση την Πέμπτη, η Κίνα δήλωσε ότι η λήξη της συνθήκης είναι λυπηρή και προέτρεψε τις ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον διάλογο με τη Ρωσία για τη «στρατηγική σταθερότητα».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα υιοθετήσει μια υπεύθυνη προσέγγιση.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ θα αποφασίσει για το μέλλον του ελέγχου των πυρηνικών όπλων, το οποίο θα «διευκρινίσει σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα».