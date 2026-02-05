Με τρεις αλλαγές η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ – Ποιοι έμειναν εκτός (pic)

Το απόγευμα της Πέμπτης (5/2) η ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα τη νέα της ευρωπαϊκή λίστα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προχωρά στις τρεις αλλαγές που είχε δικαίωμα να κάνει για τη συνέχεια του Conference League (αρχής γενομένης από τη φάση των «16»).

Η πρώτη αλλαγή ήταν μάλλον και η πιο αναμενόμενη από όλες. Ο Μπάρναμπας Βάργκα πήρε τη θέση του Φρανζί Πιερό ο οποίος μετά την απόκτηση του Ούγγρου φορ θα παραχωρηθεί δανεικός στη Ρίζεσπορ.

Από εκεί και πέρα, ο Δημήτρης Καλοσκάμης πήρε τη θέση του Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου, ο οποίος παραχωρήθηκε δανεικός στην ιταλική Μάντοβα ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η τρίτη αλλαγή στη λίστα.

Αυτό γιατί ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ πήρε τη θέση του Μάρκο Γκρούγιτς, για τον οποίο είναι εμφανές πλέον πως δεν υπολογίζεται. Εδώ και καιρό άλλωστε δεν μπαίνει ούτε ως αλλαγή και όλα δείχνουν πως το καλοκαίρι θα αποτελέσει παρελθόν.

Αντίθετα, ο Βούλγαρος αμυντικός βρίσκεται ψηλά στην εκτίμηση του Νίκολιτς και αναμένεται να πάρει χρόνο στο επόμενο διάστημα. Από τις τρεις χειμερινές μεταγραφές, αυτός που έμεινε εκτός είναι ο Χακίμ Σαχαμπό.

Επίσης, εκτός έμειναν και οι Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, με την απουσία του πρώτου από τη λίστα να συνιστά έκπληξη καθώς το τελευταίο διάστημα έχει πάρει φανέλα βασικού στο πρωτάθλημα. Εκτός φυσικά είναι και ο Γιόνσον που δεν υπολογίζεται.

Αναλυτικά η λίστα της ΑΕΚ:

Τερματοφύλακες: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Άγγελος Αγγελόπουλος, Μάριος Μπαλαμώτης

Αμυντικοί: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Χρήστος Κοσίδης, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, Σταύρος Πήλιος, Τζέιμς Πενράις

Μέσοι: Πέτρος Μάνταλος, Ρομπέρτο Περέιρα, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Δημήτρης Καλοσκάμης, Nίκλας Ελίασον, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

Επιθετικοί: Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Μπαρναμπάς Βάργκα, Ζίνι.