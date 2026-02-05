newspaper
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.02.2026 | 15:26
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
ΚΚΕ: Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για «τη νέα τραγωδία – έγκλημα με πρόσφυγες» στη Χίο
Επικαιρότητα 05 Φεβρουαρίου 2026, 15:39

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης κατέθεσε τη σχετική ερώτηση

Παρέμβαση «για τη νέα τραγωδία – έγκλημα» με δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους πρόσφυγες στη Χίο πραγματοποίησε η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του κόμματος Κώστας Παπαδάκης.

Το ΚΚΕ καταγγέλλει την πολιτική «’αποτροπή’ ΕΕ – κυβέρνησης , που κάνει τις θάλασσες υγρούς τάφους».

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι: «Η τραγωδία στα ανοικτά της Χίου με ως τώρα 15 νεκρούς, άγνωστο αριθμό αγνοούμενων και 24 βαριά τραυματίες Αφγανούς πρόσφυγες, ανάμεσα τους έγκυες γυναίκες και μικρά παιδιά, φέρει τη σφραγίδα της εγκληματικής πολιτικής ΕΕ και κυβερνήσεων στο μεταναστευτικό – προσφυγικό. Στην πραγματικότητα, δεν μιλάμε για ανθρώπους πνιγμένους, μιλάμε για ανθρώπους σκοτωμένους!

Πρόκειται για ένα ακόμη προδιαγεγραμμένο έγκλημα που προστίθεται στον μακρύ κατάλογο των τελευταίων ετών, με την μετατροπή του Αιγαίου σε υγρό τάφο. Η νέα τραγωδία αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα δεκάδων προηγούμενων, από την Πύλο των πάνω 600 νεκρών μέχρι τη Σάμο και τη Νότια Κρήτη το Δεκέμβρη, που ούτε διερευνήθηκαν ούτε οδήγησαν στην τιμωρία των υπευθύνων τους με συγκάλυψη από την κυβέρνηση της ΝΔ ως και την ΕΕ».

Στιγμιότυπο μετά την αιματηρή καταδίωξη στη Χίο.

ΚΚΕ: Προκύπτουν αμείλικτα ερωτήματα

Το ΚΚΕ προσθέτει ότι: «Προκύπτουν αμείλικτα ερωτήματα για τις ευθύνες κυβέρνησης και ηγεσίας του Λιμενικού στο επεισόδιο, στα οποία θα πρέπει να δοθούν άμεσα απαντήσεις, όπως και εξηγήσεις για τυχόν ευθύνες κι εμπλοκή της Frontex. Με βάση και το δόγμα για πάση θυσία ‘αποτροπή’, τις αντίστοιχες εντολές και κατευθύνσεις, δεν αποτελεί κάποια παρέκκλιση από την ‘ευρωπαϊκή κανονικότητα’ όπως επιχειρούν να το παρουσιάσουν τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, αλλά η πιστή εφαρμογή της με βάση το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ όπως έχει διαμορφωθεί.

Πλάι στο απαράδεκτο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα και βασική προτεραιότητα έχει την καταστολή και τον ενταφιασμό της Συνθήκης της Γενεύης για τα στοιχειώδη δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών, εξελίσσεται μία πλειοδοσία ανάμεσα στις αστικές τάξεις των ευρωπαϊκών χωρών με την ελληνική να πρωτοστατεί, και της ιμπεριαλιστικής συμμαχίας τους, της ΕΕ, για όλο και πιο βάρβαρα μέτρα, όπως οι απελάσεις τους σε ρημαγμένες από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο χώρες, όπως Συρία, Αφγανιστάν ή τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε τρίτες χώρες , τους λεγόμενους ‘κόμβους επιστροφής’ στην Αφρική κ.α».

«Μετατρέπουν τους ξεριζωμένους σε ‘εργαλεία’»

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι: «Αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά και ότι τα παζάρια με τις συμφωνίες ΕΕ – Τουρκίας μετατρέπουν τους ξεριζωμένους σε ‘εργαλεία’ που αξιοποιούνται στην γεωπολιτική σκακιέρα, στέλνοντας στον κάλαθο των αχρήστων το κυβερνητικό αφήγημα περί «καλής συνεργασίας» και μείωσης των ροών στα νησιά του Αιγαίου με την καταστολή στα σύνορα. Σε μία περίοδο που οι γενεσιουργές αιτίες του φαινομένου του ξεριζωμού και του διωγμού ολόκληρων λαών από τις πατρίδες τους είναι παρούσες και οξύνονται, οι ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις και οι αδυσώπητοι ανταγωνισμοί κλιμακώνονται.

Το επιχείρημα δε της ‘πάταξης των διακινητών’ και του ‘περιορισμού των ροών’ μόνο ως πρόκληση μπορεί να εκληφθεί, όταν αυτές τις μέρες η κυβέρνηση της ΝΔ στην Ελλάδα φέρνει για ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο – προσαρμογή των ευρωενωσιακών κατευθύνσεων, με τον ψευδεπίγραφο τίτλο ‘Προώθηση των πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης’, το οποίο στην πράξη ενισχύει τους ‘επίσημους’ δουλέμπορους και τα διάφορα δουλεμπορικά γραφεία που ξεφυτρώνουν τους τελευταίους μήνες, με το ίδιο το αστικό κράτος να παίζει τον ρόλο του μεσάζοντα μέσω των δουλεμπορικών διακρατικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, με στόχο την εξασφάλιση φτηνού εργατικού δυναμικού για τους επιχειρηματικούς ομίλους».

Αναλυτικά τα ερωτήματα

Με βάση τα παραπάνω ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

-Στο γεγονός ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που θέτει ως προτεραιότητα την αποτροπή προσφύγων και μεταναστών στη θάλασσα με καταστολή και επαναπροωθήσεις αντί για τη διάσωση τους, έχει ως αποτέλεσμα τέτοιες τραγωδίες όπως της Χίου και προηγούμενα σε Πύλο, Σάμο, Νότια Κρήτη;

-Στο γεγονός ότι δεν πρόκειται για κάποιο μεμονωμένο περιστατικό αυτήν την περίοδο, καθώς καταγράφονται και φέτος ήδη από την αρχή του 2026 με βάση τα επίσημα στοιχεία πολλαπλά θανατηφόρα ναυάγια στη Μεσόγειο, με εκατοντάδες νεκρούς και αγνοούμενους;

-Για την παρουσία της Frontex στο Αιγαίο ως παράγοντα όξυνσης της καταστολής απέναντι στους πρόσφυγες, δεδομένου του ρόλου και των ευθυνών της στο πολύνεκρο ναυάγιο – έγκλημα της Πύλου, της επικείμενης αναθεώρησης της εντολής της με αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων της και πολλαπλασιασμό του προσωπικού της;».

