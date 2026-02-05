magazin
05.02.2026 | 15:26
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;
Culture Live 05 Φεβρουαρίου 2026, 15:05

Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;

«Τα χρήματα που πήρα είναι λιγότερα από όσα ήλπιζε ο ατζέντης μου», είπε ο Άλεξ Χόνολντ σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times. «Αλλά θα το έκανα και δωρεάν», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο διάσημος αναρριχητής Άλεξ Χόνολντ έγραψε ιστορία, αφού κατάφερε να φέρει εις πέρας μια επικίνδυνη αποστολή, που δεν είχε επιτευχθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν: σκαρφάλωσε στον ουρανοξύστη Taipei 101, χωρίς εξοπλισμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο των New York Times, ο Χόνολντ πληρώθηκε μόνο 500.000 δολάρια για την εκδήλωση «Skyscraper Live» τoυ Netflix.

«Είναι λιγότερα από όσα ήλπιζε ο ατζέντης μου», είπε ο Χονόλντ για την αμοιβή του. «Στην πραγματικότητα, αν το συγκρίνεις με τα mainstream αθλήματα, είναι ένα ντροπιαστικά μικρό ποσό. Ξέρεις, οι παίκτες της Major League Baseball παίρνουν συμβόλαια 170 εκατομμυρίων δολαρίων. Ακόμα και κάποιος που δεν έχεις ακούσει ποτέ και που κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτόν [λαμβάνει περισσότερα χρήματα]».

Θόρυβος;

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Άλεξ Χόνολντ δεν ζήτησε υψηλή αμοιβή έγκειται στο γεγονός ότι η αναρρίχηση είναι κάτι που ευχαρίστως θα πραγματοποιούσε και δωρεάν. Ουσιαστικά λοιπόν, πληρώθηκε για το θέαμα που προσέφερε.

«Θα το έκανα και δωρεάν. Αν δεν υπήρχε τηλεοπτικό πρόγραμμα και το κτίριο μου έδινε την άδεια να το κάνω, θα το έκανα επειδή ξέρω ότι μπορώ και θα ήταν καταπληκτικό… Δεν πληρώνομαι για να σκαρφαλώσω στο κτίριο. Πληρώνομαι για το θέαμα».

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Variety, ο Χονόλντ είπε ότι αρχικά ένιωθε άγχος σχετικά με τον θόρυβο γύρω από το «Skyscraper Live» — συμπεριλαμβανομένων των χιλιάδων ανθρώπων που τον παρακολουθούσαν.

«Τις τελευταίες μέρες, η οπτική μου πάνω στο θέμα άλλαξε», είπε. «Από το ‘αυτό είναι κάπως έντονο’ και νιώθω νευρικός ή οτιδήποτε άλλο, στο να νιώθω πραγματικά ενθουσιασμένος και να έχω κίνητρο. Ένιωσα ότι υπήρξε μια αλλαγή στο πως προσέγγισα [την αποστολή], ώστε να αγκαλιάσω την θεαματική πλευρά του γεγονότος. Σκέφτηκα ότι αν χαιρετήσω όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και περάσω καλά, θα γίνει όλο το πράγμα πιο διασκεδαστικό. Μία από τις κύριες προκλήσεις της ανάβασης είναι ο ρυθμός. Αν πρέπει να πας πολύ γρήγορα, κουράζεσαι, αλλά αν πάρεις τον χρόνο σου και χαιρετίσεις τους ανθρώπους και απολαύσεις την εμπειρία και τη θέα, δεν νιώθεις τόσο εξαντλημένος. Κάνει το όλο θέμα να φαίνεται λιγότερο τρομακτικό. Και έτσι σκέφτηκα, ‘Θα απολαύσω την εμπειρία και θα περάσω καλά’».

«Παραδόξως, λειτουργεί»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Άλεξ Χόνολντ σημείωσε ότι η ζωή του άλλαξε εξ ολοκλήρου από τότε που έγινε μέσα από την ταινία «Free Solo» – ένα ντοκιμαντέρ του 2018 σε σκηνοθεσία Ελίζαμπεθ Τσάι Βασαρέλι και Τζίμι Τσίν που καταγράφει την προσπάθειά του Χόνολντ να πραγματοποιήσει την πρώτη ελεύθερη αναρρίχηση σε μια διαδρομή στο El Capitan, στο Εθνικό Πάρκο Yosemite στην Καλιφόρνια.

YouTube thumbnail

«Θα έλεγα ότι βασικά έχω οργανώσει όλη μου τη ζωή γύρω από την προσπάθεια να βρω έναν τρόπο να ζήσω από την αναρρίχηση», είπε στο Variety. «Λατρεύω την αναρρίχηση. Πώς μπορώ να ζήσω κάνοντας αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ παράλληλα στηρίζω την οικογένειά μου; Παραδόξως, λειτουργεί. Μπορώ να ασχολούμαι με την αναρρίχηση πλήρως και να στηρίζω την οικογένειά μου. Είναι τέλειο. Δεν μπορώ να ζητήσω περισσότερα. Όλο αυτό το έργο είναι μέρος αυτού».

*Mε πληροφορίες από: Variety & New York Times

