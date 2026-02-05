Παγκράτι: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα
Υποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε έξω από υποκατάστημα τράπεζας στο Παγκράτι σήμανε συναγερμό στην αστυνομία, δυνάμεις της οποίας απέκλεισαν τον δρόμο προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος.
- Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό
- Ίλιον: Τροχαίο με ανατροπή ταξί – Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα στη μέση του δρόμου
- Τέμπη: «Υπήρχε φωτιά κοντά μας, αδιανόητα τυχερή που ζω» – Η ανατριχιαστική μαρτυρία της Ελευθερίας Δρίγκα
- Πρωτοποριακό κολλύριο υπόσχεται λύση στην πρεσβυωπία - Έλαβε έγκριση από την FDA
Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Πέμπτη, ύστερα από αναφορά για σακούλα με ύποπτο αντικείμενο έξω από ΑΤΜ υποκαταστήματος τράπεζας στην οδό Ευτυχίδου (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο του orangepress.gr, κάτω).
Στην περιοχή έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, ενώ η αστυνομία απέκλεισε τον δρόμο
Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, ενώ ο δρόμος παρέμεινε αποκλεισμένος για μια ώρα από τις αστυνομικές δυνάμεις.
Διενέργεια ελέγχου
Επειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι δεν επρόκειτο για επικίνδυνο αντικείμενο.
- Παγκράτι: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Το «μαύρο κουτί» της νέας τραγωδίας
- Στη Γερμανία το πιο γερασμένο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη
- Οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι σε κίνδυνο υποκλοπών από τη Ρωσία
- Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup
- Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας
- Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»
- Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις