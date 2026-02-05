Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Πέμπτη, ύστερα από αναφορά για σακούλα με ύποπτο αντικείμενο έξω από ΑΤΜ υποκαταστήματος τράπεζας στην οδό Ευτυχίδου (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο του orangepress.gr, κάτω).

Στην περιοχή έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, ενώ η αστυνομία απέκλεισε τον δρόμο

Διενέργεια ελέγχου

Επειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι δεν επρόκειτο για επικίνδυνο αντικείμενο.