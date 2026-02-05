Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην αερογέφυρα μετά το τούνελ της Μακύνειας στη Ναυπακτία όταν ένα άτομο απειλούσε να πέσει στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική.

Παρασύρθηκαν στον γκρεμό

Κάποια στιγμή ένας πυροσβέστης πλησίασε τον άνδρα και προσπάθησε να τον απομακρύνει από το σημείο.

Ο άνδρας αντιστάθηκε με συνέπεια να παρασυρθούν και οι δύο στον γκρεμό. Ευτυχώς τα η βλάστηση στο σημείο ανέκοψε την πτώση τους.

Ωστόσο ο άνδρας έπεσε για αρκετά μέτρα και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε τραυματίας στο νοσοκομείο.