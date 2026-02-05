Ναυπακτία: Άνδρας απειλούσε να πέσει από αερογέφυρα – Τραυματίστηκε παρασύροντας πυροσβέστη – Συγκλονιστικό βίντεο
Όταν ένας πυροσβέστης προσπάθησε να τον απομακρύνει από το σημείο ο άνδρας αντιστάθηκε με συνέπεια να παρασυρθούν και οι δύο στον γκρεμό και να τραυματιστεί
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην αερογέφυρα μετά το τούνελ της Μακύνειας στη Ναυπακτία όταν ένα άτομο απειλούσε να πέσει στο κενό.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική.
Παρασύρθηκαν στον γκρεμό
Κάποια στιγμή ένας πυροσβέστης πλησίασε τον άνδρα και προσπάθησε να τον απομακρύνει από το σημείο.
Ο άνδρας αντιστάθηκε με συνέπεια να παρασυρθούν και οι δύο στον γκρεμό. Ευτυχώς τα η βλάστηση στο σημείο ανέκοψε την πτώση τους.
Ωστόσο ο άνδρας έπεσε για αρκετά μέτρα και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε τραυματίας στο νοσοκομείο.
