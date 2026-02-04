newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Ιράν: Οι αρχές της χώρας επιτρέπουν πλέον επισήμως στις γυναίκες να οδηγούν δίκυκλα
Κόσμος 04 Φεβρουαρίου 2026, 16:04

Ιράν: Οι αρχές της χώρας επιτρέπουν πλέον επισήμως στις γυναίκες να οδηγούν δίκυκλα

Η ανακοίνωση του Ιράν έρχεται μετά το πρόσφατο κύμα διαδηλώσεων που συγκλόνισαν τη χώρα

Σύνταξη
Οι γυναίκες στο Ιράν μπορούν πλέον να αποκτούν δίπλωμα για να οδηγούν δίκυκλα, μετέδωσε σήμερα ιρανικό μέσο ενημέρωσης, μια εξέλιξη που βάζει τέλος σε χρόνια δικαστικής αμφισημίας αναφορικά με το δικαίωμά τους να οδηγούν μοτοσικλέτες και σκούτερ.

Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν απαγορεύει ρητά στις γυναίκες να οδηγούν δίκυκλα, αλλά στην πράξη οι αρχές δεν τους δίνουν δίπλωμα.

Λόγω αυτού του γεγονότος οι γυναίκες οδηγοί δικύκλων, που αυξάνονται ολοένα στο Ιράν, θεωρούνταν μέχρι τώρα υπεύθυνες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, ακόμη κι αν ήταν εκείνες τα θύματα.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ υπέγραψε χθες Τρίτη απόφαση, την οποία είχε εγκρίνει στα τέλη Ιανουαρίου το υπουργικό συμβούλιο, η οποία έχει στόχο να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Ilna.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Η ανακοίνωση έγινε μετά το πρόσφατο κύμα των διαδηλώσεων στο Ιράν

Το νομοσχέδιο για τα δίκυκλα προβλέπει ότι η τροχαία θα πρέπει «να προσφέρει πρακτική εκπαίδευση στις υποψήφιες (οδηγούς), να οργανώνει εξετάσεις υπό την άμεση επίβλεψη της αστυνομίας και να δίνει άδειες οδήγησης μοτοσικλετών στις γυναίκες», διευκρίνισε το Ilna.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ανακοίνωση αυτή έρχεται έπειτα από ένα κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου ως διαμαρτυρία για το αυξημένο κόστος ζωής προτού εξαπλωθούν και περιλάβουν πολιτικά αιτήματα.

Οι αρχές του Ιράν έχουν παραδεχθεί ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων, αλλά δηλώνουν ότι στην πλειονότητά τους ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί τους οποίους σκότωσαν «τρομοκράτες» που ενεργούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ανακοινώσει πολύ βαρύτερους απολογισμούς νεκρών.

Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική
Στην Ιταλία 04.02.26

Άγριο έγκλημα: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του
«Ήταν αρραβωνιαστικιά μου» 04.02.26

Ο σκηνοθέτης του Melania διαψεύδει οποιαδήποτε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών μαζί του

Ο σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ διέψευσε οποιαδήποτε προσωπική σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας τους στα πρόσφατα αρχεία του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μία και μοναδική παλαιά συνάντηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ
Σχέδιο DAIDS 04.02.26

Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv, οι Βρυξέλλες διερευνούν τρόπους ώστε οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με ασφάλεια. Αλλά χωρίς εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων
Κόσμος 04.02.26

Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων

Η θεωρία για το Τρίγωνο των Βερμούδων δεν περιλαμβάνει εξωγήινους, πύλες ή κατάρες, αλλά φυσικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες για σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 04.02.26

Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά

Το τελικό Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο να αποτελέσει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο ανάπτυξης, προς όφελος των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επόμενων γενεών, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά.

Σύνταξη
Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν
Έρευνα Reuters 04.02.26

Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν

Δημοσιογράφοι του Reuters υπέβαλαν στο Grok 55 αιτήματα να δημιουργήσει γυμνές και σεξουαλικές εικόνες ατόμων. Στις 47 περιπτώσεις ανταποκρίθηκε, παρότι είχε ενημερωθεί ότι αυτό θα μπορούσε να ταπεινώσει τα υποκείμενα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 
Αναβολή μέχρι τα 19 04.02.26

Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι το όφελος των επεμβάσεων φυλομετάβασης δικαιολογεί το ρίσκο, λέει η Αμερικανική Ένωση Πλαστικών Χειρουργών.

Σύνταξη
Κρατούμενος παραμένει ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης θα αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία
Ελλάδα 04.02.26

Κρατούμενος παραμένει ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία – Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης θα αποφασίσει για την έκδοσή του στη Γερμανία

Μέχρι να αποφασιστεί αν θα εκδοθεί στη Γερμανία, ο 55χρονος θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κομοτηνής

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Έκτακτο ΕΜΥ 04.02.26

Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων

Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται - Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα πρακτορεία ταξιδίων σχετικά με την αποκατάσταση των δρομολογίων στα πλοία της γραμμής

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: «Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά – Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο», λένε οι γιατροί
Δραματικές στιγμές 04.02.26

«Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά - Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο» - Τι λένε οι γιατροί στη Χίο

Τις δραματικές εικόνες που επικράτησαν στο νοσοκομείο στη Χίο μετά το ναυάγιο περιγράφουν υγειονομικοί - Χωρίς σχέδιο και χωρίς το απαραίτητο προσωπικό η κατάσταση αντιμετωπίστηκε χάρι στο φιλότιμο των υγειονομικών

Σύνταξη
Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας Κουτσούμπα για τα οικονομικά του ΚΚΕ – «Ναι» στην άρση του Δημήτρη Μάντζου

Εναντίον του γ.γ. του ΚΚΕ είχε καταθέσει μήνυση ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ενώ για τον κ. Μάντζο ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας
ΠΑΣΟΚ 04.02.26

Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στην τραγωδία στη Βιολάντα και στηλίτευσε την υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας «που σήμερα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας
Οικονομικές Ειδήσεις 04.02.26

Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας

Μετα από 6,5 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε 14 παρεμβάσεις «για κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη», που αφορούν σε κατάργηση δικαιολογητικών, διαχείριση καταγγελιών και ακίνητη ιδιοκτησία

Σύνταξη
«Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών
Γλώσσες, σύνορα, όνειρα 04.02.26

«Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών

Ο Ρίκι Μάρτιν ένιωσε «έναν κόμπο στον λαιμό» με την ομιλία του Bad Bunny στα Grammy, όπου ο Πορτορικανός καλλιτέχνης καταφέρθηκε εναντίον της ICE, λέγοντας: «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι — είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Σύνταξη
Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε
Πολιτική 04.02.26

Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε

Ο Κουτσούμπας αναφερόμενος στην κατάργηση του βουλευτικού ακαταδίωκτου είπε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να σέρνεται να στα δικαστήρια με κάθε ανυπόστατη μήνυση του κάθε σεσημασμένου φασίστα οποιοσδήποτε βουλευτής.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική
Στην Ιταλία 04.02.26

Άγριο έγκλημα: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Δέκα παιδιά στους τραυματίες
15 νεκροί 04.02.26

Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους στη Χίο - Δέκα παιδιά στους τραυματίες και τέσσερις στη ΜΕΘ - Τα κρίσιμα ερωτήματα

Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοουμένων από το ναυάγιο στη Χίο με τους 15 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες - Ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία και τους σοβαρούς τραυματισμούς προσφύγων

Σύνταξη
