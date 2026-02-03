newspaper
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 18:11
Τραγωδία στη Λάρισα – Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα
International FairPlay Passport Olympia Club – Ένα Διαβατήριο Αξιών για τον Κόσμο
Ελλάδα 03 Φεβρουαρίου 2026, 19:17

International FairPlay Passport Olympia Club – Ένα Διαβατήριο Αξιών για τον Κόσμο

Εμπνευσμένο από τον αθλητισμό, μεταφέρει τις αξίες του σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής: στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στην καθημερινότητα, στην οικονομία.

Σύνταξη
A
A
Το International FairPlay Passport (IFPP) δεν είναι απλώς ένα εργαλείο. Είναι Ιδέα, Όραμα, Τρόπος να ζεις και να δρας με βάση τις αξίες του «Ευ Αγωνίζεσθαι» και του Fair Play. Εμπνευσμένο από τον αθλητισμό, μεταφέρει τις αξίες του σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής: στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στην καθημερινότητα, στην οικονομία.

Το «διαβατήριο» αυτό λειτουργεί ως πρότυπο συμπεριφοράς και φιλοσοφία ζωής. Δεν περιορίζεται στα γήπεδα και στις αθλητικές διοργανώσεις, αλλά γίνεται οδηγός στάσης ζωής για όλους μας. Απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινωνία, πέρα από σύνορα, πολιτισμούς και εθνικές διαφορές, με στόχο να ενώσει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών και να καλλιεργήσει μια παγκόσμια κουλτούρα σεβασμού, συνεργασίας, ενσυναίσθησης, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, διαλόγου και ευγενούς άμιλλας. Το ταξίδι του ξεκίνησε από την Ιταλία, για να βρει το φυσικό του σπίτι εκεί όπου γεννήθηκαν οι ολυμπιακές αξίες: στην Αρχαία Ολυμπία.

Στο πλαίσιο της διάδοσης αυτών των αξιών, δημιουργήθηκε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τοποθετεί στο επίκεντρο τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Δεκαέξι σχολεία από πέντε ηπείρους ενώνονται κάτω από την ομπρέλα του International FairPlay Passport – Olympia Club, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς πρεσβευτών του Fair Play, της δημιουργικότητας και της υπευθυνότητας. Νέοι άνθρωποι που δεν μαθαίνουν απλώς αξίες, αλλά τις ενσαρκώνουν στην πράξη, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας κουλτούρας στην καθημερινότητα τους, παγκόσμιας πολιτειότητας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενώσει σχολεία από διαφορετικές ηπείρους σε ένα κοινό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ταξίδι, δημιουργώντας ένα διεθνές δίκτυο σχολείων αριστείας και καινοτομίας. Ένα ταξίδι που προωθεί το Fair Play ως τρόπο ζωής, εμπνευσμένο από τα αθλητικά ιδεώδη, τη δημιουργικότητα και τον αναστοχασμό, ξεκινώντας από τον τόπο με τον ισχυρότερο συμβολισμό: την Αρχαία Ολυμπία.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τους μαθητές να γίνουν πρωταγωνιστές της μάθησης, να περάσουν από τον ρόλο του παθητικού θεατή σε εκείνον του ενεργού δημιουργού και συμμέτοχου. Και τα πρώτα του βήματα δεν ήταν δειλά — ήταν αποφασιστικά, με το βλέμμα στραμμένο σε ένα μέλλον όπου το Fair Play δεν είναι απλώς αξία, αλλά τρόπος ζωής.

Η εκκίνηση του International FairPlay Passport Olympia Club

Η πρώτη συνάντηση και γνωριμία των 16 σχολείων από τις πέντε ηπείρους, που αναλαμβάνουν να γίνουν οι πρωτοπόροι αυτού του εγχειρήματος, πραγματοποιήθηκε στο kick-off meeting της 30ής Ιανουαρίου 2026. Εκεί δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα ενός ταξιδιού με παγκόσμιο αποτύπωμα. Ένα ταξίδι που έχει ως σημείο αναφοράς και πνευματικό κέντρο το λίκνο των αξιών που παραμένουν διαχρονικές και αναλλοίωτες μέσα στους αιώνες: την Αρχαία Ολυμπία.

Το κοινό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ταξίδι, προωθεί το δίκαιο παιχνίδι ως τρόπο ζωής. Σε αυτή τη διαδρομή, διαμορφώνεται ένα διεθνές δίκτυο σχολείων που μοιράζονται κοινές αξίες και κοινό όραμα.

Για τον καλύτερο συντονισμό του εγχειρήματος, σε κάθε ήπειρο έχουν οριστεί οι Πρεσβευτές (Ambassadors) του International FairPlay Passport Olympia Club, ενώ μια ευρεία ομάδα καταξιωμένων και διακεκριμένων ανθρώπων από τον χώρο της Εκπαίδευσης —και όχι μόνο— προσφέρει εθελοντικά τη γνώση, την εμπειρία και τις δεξιότητές της, υπηρετώντας έναν κοινό σκοπό: τη διάδοση των αξιών και του FairPlay σε παγκόσμια κλίμακα.

Κέντρο του προγράμματος αποτελεί ο Δήμος της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου είναι και η έδρα του International FairPlay Passport. Από την Ελλάδα, κυρίαρχο ρόλο έχει το Γυμνάσιο της Αρχαίας Ολυμπίας εκπροσωπώντας τον τόπο με τον παγκόσμιο συμβολισμό, ενώ το Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίου Ιωαννίνων είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας και ένας απ’ τους τρεις στην Ευρώπη.

Τα Σχολεία που συμμετέχουν ανά Ήπειρο

Αφρική

• Saheti School (Νότιος Αφρική)

• Hellenic High School of Lubumbashi (Λ.Δ. Κονγκό)

• Luanda International School (Ανγκόλα)

• Hellenic Academy of Zimbabwe (Ζιμπάμπουε)

Αμερική

• Abraham Lincoln School (Aργεντινή)

• Socrates Academy (Βόρειος Καρολίνα)

• Francisco de Paula Santander (Κολομβία)

Ασία

• Stella Maris International School (Mαλαισία)

• Bukit Timah Primary School (Σιγκαπούρη)

• College St Joseph (Λίβανος)

Ευρώπη

• Gymnasium of Ancient Olympia (Ελλάδα)

• Upper Secondary School “Galilei-Vetrone” (Ιταλία)

• Escola Basica No. 1 de Marim (Πορτογαλία)

• Primary School of Stavrakiou, Ioannina (Ελλάδα)

Ωκεανία

• Alphington Grammar School (Αυστραλία)

• Omiros College (Αυστραλία)

H Oμάδα του International FairPlay Passport – Olympia Club

Όλα τα μέλη της Ομάδας του International FairPlay Passport Olympia Club μοιράζονται το ίδιο όραμα και συμμετέχουν εθελοντικά.

Η Πέλα Πετράκη-Καββαδία είναι η Πρόεδρος της Health Entropy Projects. H Health Entropy Projects, σε συνεργασία με τo International FairPlay Passport, έχει ιδρύσει έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προάγει την προσωπική και κοινωνική ευημερία μέσω προγραμμάτων, τα οποία ενισχύουν τις αξίες και το FairPlay, από τον αθλητισμό στην κοινωνία.

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, είναι ο επίτιμος Πρόεδρος του International FairPlay Passport – Olympia Club και ο Ιωάννης Ψιλόπουλος Γενικός Διευθυντής .

Η Επιστημονική Επιτροπή, αποτελείται από μία ομάδα υψηλού κύρους καθηγητών και έμπειρων ανθρώπων του Ολυμπισμού απ’ όλο τον κόσμο.

Επιστημονικός Διευθυντής είναι ο δημιουργός και ιδρυτής του International FairPlay Passport, Gennaro Testa. Επικεφαλής Εκπαίδευσης, είναι η Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα

Πρεσβευτές του προγράμματος:

• Eda Caushi – Αλβανία, Πρεσβευτής Ευρώπης

• Silvia Dalotto – Aργεντινή, Πρεσβευτής Αμερικής

• Arnaud Richard – Γαλλία, Περβευτής Γαλλόφωνων Σχολείων

• Hassan M. Khachfe – Λίβανος, Πρεσβευτής Καινοτομίας

• Nicholas Chan – Mαλαισία, Πρεσβευτής Ασίας και Ωκεανίας (Συντονιστής των Πρεσβευτών),

• Tiago Viegas – Πορτογαλία, Πρεσβευτής Ισπανόφωνων και Πορτογαλικών Σχολείων

• Fred Queck Σιγκαπούρη, Εκπρόσωπος του Fair Play Asia

• Georgios Vlachos- Νότιος Αφρική, Πρεσβευτής Αφρικής

Η επιχειρησιακή Ομάδα αποτελείται από τη Lila Szijj, Ουγγαρία Σύμβουλο Στρατηγικής, τους Υπεύθυνους Συντονισμού Έργου: Ντενίζ Παναγοπούλου, Sofia Ceretta, και Αντώνη Χρυσανθακόπουλο. Λειτουργία και συνεργασίες: Πηνελόπη Αμελίδου, Επικοινωνία: Δρ Ανδρέας Μ. Παναγόπουλος και Μάρκετινγκ: Μιχάλης Μερτζιανίδης.

