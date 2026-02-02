newspaper
Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026
Τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες και η Αριστερά συμφωνεί με την… ακροδεξιά
Τρεις τροπολογίες που έπεσαν στο κενό, αλλά στηρίχτηκαν τόσο από την αριστερά, όσο και από την ακροδεξιά, αναδεικνύοντας ένα νέο τοπίο στην Ευρωβουλή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Προ ημερών ξέφυγε από τα φώτα της δημοσιότητας μια εξέλιξη στις Βρυξέλλες, μεσούσης της κρίσης στο Ιράν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 22 Ιανουαρίου το ψήφισμα “Brutal repression against protesters in Iran” με ένα εντυπωσιακό 562 υπέρ, 9 κατά, 57 αποχές. Εντελώς ετερόκλητες όμως πολιτικές δυνάμεις -αριστερά και ακροδεξιά- αποδείχτηκαν περιστέρια συγκριτικά με τις mainstream και υποτίθεται πιο δημοκρατικές πολιτικές ομάδες.

Καταδικάζοντας απερίφραστα τη «βίαιη καταστολή» και τις μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών από την ιρανική κυβέρνηση, το ψήφισμα κάλεσε την ΕΕ να στηρίξει την κοινωνία των πολιτών, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστικές οργανώσεις στο Ιράν.

Να υιοθετήσει σκληρή πολιτική γραμμή έναντι του Ιράν χαρακτηρίζοντας τρομοκρατική οργάνωση τους Φρουρούς της Επανάστασης. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι οποιαδήποτε “ομαλοποίηση” σχέσεων ΕΕ–Ιράν προϋποθέτει: απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, επαληθεύσιμο τέλος της συστηματικής καταστολής, και ουσιαστική πρόοδο σε δημοκρατία και κράτος δικαίου.

Χαιρετίζει την απόφαση της Προέδρου του ΕΚ να απαγορεύσει την πρόσβαση διπλωματικών/εκπροσώπων του ιρανικού καθεστώτος στους χώρους του Κοινοβουλίου και καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν αντίστοιχα μέτρα.

Ενώ λοιπόν η Ευρωβουλή κλιμακώνει, υπήρξαν τουλάχιστον τρεις χαρακτηριστικές τροπολογίες που έφτιαξαν “ετερόκλητες” συμμαχίες, αλλά η καθεμία απορρίφθηκε.

Αποκλιμάκωση και ακεραιότητας

Ο ευρωβουλευτής από την ομάδα της Αριστεράς Danilo DELLA VALLE έφερε τροπολογία που ζητούσε από τους θεσμούς της ΕΕ να σέβονται την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα του Ιράν και να καταδικάζουν κάθε απειλή ή χρήση στρατιωτικής βίας κατά του Ιράν, καθώς και κάθε “εξωτερική απόπειρα αποσταθεροποίησης/παρέμβασης”.

Παραδόξως την πρόταση στήριξε το «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών» 85% υπέρ, ακόμα και οι μισοί «Πατριώτες για την Ευρώπη» 49%. Η Αριστερά (The Left) φυσικά το ψήφισε με 84%. Την ίδια στιγμή το συντηρητικό EPP τάχθηκε κατά 100%, το φιλελεύθερο Renew: 98% κατά και το ECR επίσης 97% κατά.

Διπλωματική πίεση σε ΗΠΑ & Ισραήλ

Προτάθηκε επίσης Περιεχόμενο (όπως περιγράφεται): να ζητηθεί από τους θεσμούς της ΕΕ να ασκήσουν διπλωματική πίεση στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ώστε να μην εκδίδουν/στηρίζουν στρατιωτικές απειλές κατά του Ιράν και να δεσμευτούν σε αποκλιμάκωση/διάλογο/σεβασμό διεθνούς δικαίου.

Όλες οι κατεστημένες δυνάμεις εδώ αρνήθηκαν μια τέτοια πρόταση βρίσκοντας υποστηρικτές μόνο στο The Left: 84% υπέρ και S&D: 71% υπέρ. Μπορεί οι «Πατριώτες για την Ευρώπη» να μη στήριξαν αυτή τη πρόταση, αλλά το 44% ψήφισε αποχή, και όχι «κατά».

Μη ανάμειξη στην επιλογή ηγεσίας στο Ιράν

H τροπολογία που έπεσε στο κενό ήταν του Marc Botenga του The Left που ζητούσε να επαναβεβαιωθεί ότι η επιλογή πολιτικής ηγεσίας/θεσμών “ανήκει αποκλειστικά στον ιρανικό λαό” και ότι δεν είναι δουλειά της ΕΕ να προωθεί/ευνοεί συγκεκριμένους αντικαθεστωτικούς ή να διαμορφώνει το μέλλον του Ιράν από έξω.

Το υποστήριξαν η «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών» (88% υπέρ) οι «Πατριώτες για την Ευρώπη»  (75% υπέρ) οι σοσιαλδημοκράτες (96% υπέρ) και φυσικά η Αριστερά (86%). Οι υπόλοιπες δυνάμεις το καταψήφισαν.

Εξηγώντας τους λόγους που ψήφισαν υπέρ αυτών των τροπολογιών, αντίθετες δυνάμεις, ο Έλνταρ Μάμεντοφ, αναλυτής στις Βρυξέλλες.ατ΄αυτόν Η Αριστερά ψήφισε με βάση αντιιμπεριαλιστικές αρχές, αντιτιθέμενη στην αμερικανική ηγεμονία και τον στρατιωτικό τυχοδιωκτισμό, ενώ η Δεξιά επικαλέστηκε το απαραβίαστο της εθνικής κυριαρχίας και τους φόβους ότι ένας νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα αποσταθεροποιούσε την περιοχή και θα προκαλούσε νέες προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη.

«Όπως προκύπτει από αυτά τα παραδείγματα, η ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ιράν δεν αποκάλυψε μια ενιαία, καθαρή πολιτική ρήξη. Αντίθετα, ανέδειξε ένα πολιτικό τοπίο όπου το παλιό δίπολο Αριστεράς/Δεξιάς στην εξωτερική πολιτική δεν ισχύει πλέον» αναφέρει στο Responsible Statescraft ο Έλνταρ Μέμεντοφ, αναλυτής στο αμερικανικό Ινστιτούτο Κουίνσι.

Φιλοατλαντισμός Vs κυριαρχίας

Πλέον για τον ίδιο, οι μεταβλητές που καθορίζουν πλέον τις συμμαχίες είναι: φιλοατλαντισμός έναντι κυριαρχίας, παρεμβατισμός έναντι μη παρέμβασης και φιλοϊσραηλινή στάση έναντι κριτικής προς το Ισραήλ. Σημειώνει βέβαια πως ενώ η Αριστερά είναι συνεπής στην κριτική της προς το Ισραήλ, η άκρα Δεξιά είναι διατεθειμένη να κάνει εξαιρέσεις υπέρ του Ισραήλ από τη γενικότερα μη παρεμβατική της στάση.

«Τα κόμματα τοποθετούνται διαφορετικά σε κάθε άξονα, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία ποικίλων και συχνά παράδοξων συνασπισμών» υπογραμμίζει ο ειδικός στο Ινστιτούτο Κουίνσι.

Για τον Μάμεντοφ, τέλος, η ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ιράν δεν παρήγαγε μια νέα εξωτερική πολιτική της ΕΕ. «Επιβεβαίωσε όμως την ανάδυση ενός «κυριαρχικού μετώπου» που μπορεί να ενώνεται απέναντι στο επιθετικό, παρεμβατικό κατεστημένο και, κατά διαστήματα, να αποκαλύπτει τις ρωγμές στο ίδιο το κεντρώο μπλοκ υπέρ της μη παρέμβασης».

Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;
Η «θεωρία του τρελού» φαίνεται να είναι μια από τις αγαπημένες στρατηγικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά τι συμβαίνει όταν οι αντίπαλοι αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόστα Ρίκα: Σε νίκη από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών οδεύει η υποψήφια της δεξιάς Λάουρα Φερνάντες
Προς επικράτηση από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα οδεύει η δεξιά Λάουρα Φερνάντες, η οποία εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, με καταμετρημένο το 31,4% των ψηφοδελτίων.

Σύνταξη
Αμπάς Αραγτσί 02.02.26

«Δυστυχώς, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις» δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διαλόγου μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.

Βενεζουέλα και Δομινικανή Δημοκρατία αποκαθιστούν τις προξενικές υπηρεσίες και τις αεροπορικές συνδέσεις
Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία, τις οποίες είχε διακόψει επειδή το Σάντο Ντομίνγκο επέκρινε την εκλογική διαδικασία που οδήγησε στην επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Τραμπ κλείνει το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον για διετή ανακαίνιση
Το Κέντρο Κένεντι Ουάσιγκτον θα κλείσει την 4η Ιουλίου, επ’ ευκαιρία των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, για διάστημα «περίπου δυο ετών» ώστε να ανακαινιστεί, ανακοινώνει ο Τραμπ.

Κολομβία: Πεθαίνει από πνιγμό ο υπ’ αριθμόν 2 του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών
Πέθανε από πνιγμό ο βαρόνος ναρκωτικών Χοσέ Γκονσάλο Σάντσες, δεύτερος της τάξει της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία, τον οποίο καταζητούσαν και οι αρχές των ΗΠΑ.

Το Μεξικό θα στείλει τρόφιμα στην Κούβα – Και ο Τραμπ βλέπει «συμφωνία» με την υπό πίεση Αβάνα
Ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα θα στείλει το Μεξικό στην Κούβα, ανακοίνωσε η πρόεδρός του. Η Κλάουντια Σεϊνμπάουμ δήλωσε ότι κάνει διπλωματικές ενέργειες για την παράδοση πετρελαίου.

ΗΠΑ: Συνάντηση ανώτατων Αμερικανών και Ισραηλινών στο Πεντάγωνο με θέμα τις εντάσεις με το Ιράν
Η συνάντηση είχε θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι ΗΠΑ απειλούν το Ιράν με επέμβαση, ενώ παράλληλα επιδιώκουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Την ετοιμότητά του εξετάζει Ισραήλ.

ΗΠΑ: Ελεύθερος ο μικρός Λίαμ που συνελήφθη από την ICE – Ανησυχία για την υγεία του
Η σύλληψη του αγοριού σε έφοδο στη Μινεάπολη, στη Μινεσότα, πυροδότησε αγανακτισμένες αντιδράσεις στη χώρα κι όχι μόνο, ειδικά αφού είδαν το φως της δημοσιότητας φωτογραφικά στιγμιότυπα που το απαθανάτιζαν, σκυθρωπό, φορώντας στο κεφάλι μπλε σκούφο από τον οποίο εξείχαν λευκά αυτιά λαγού και σάκα στην πλάτη, με μαυροφορεμένο πράκτορα στο φόντο.

Πορτογαλία: Πακέτο βοήθειας ύψους 2,5 δισ. ευρώ μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας Κριστίν
Το πέρασμα της Κριστίν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, που έφερε κατακρημνίσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και σε πολλά σπίτια.

Ζελένσκι: Την Τετάρτη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με τους Ρώσους για την ειρήνη στην Ουκρανία
Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία επρόκειτο να γίνουν Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου, αλλα αναβλήθηκαν λόγω της κρίσης ΗΠΑ-Ιράν. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι η συνάντηση θα γίνει 4-5 Φεβρουαρίου.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από επίθεση ρωσικού drone σε λεωφορείο που μετέφερε εργάτες ορυχείου
Η εταιρεία DTEK -ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία- ανακοίνωσε ότι εργαζόμενοι της σε ένα από τα ορυχεία της εταιρείας έγιναν στόχος επίθεσης

Μινεάπολη: Μετανάστης στο νοσοκομείο με βαριά κατάγματα στο κεφάλι – Έπεσε μόνος του σε τοίχο λέει η ICE
Το υγειονομικό προσωπικό καταγγέλλει παρεμβάσεις στο έργο του, ενώ απορρίπτει τις εξηγήσεις για τα τραύματα που προκάλεσαν αιμορραγία. Πράκτορες της ICE τον κρατήσουν σιδεροδέσμιο στο νοσοκομειακό κρεβάτι.

Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε
Εξωτερική ανάθεση αποφάσεων, chatbots αντί για φίλους, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σχέσεις. Υπάρχει μια διέξοδος, αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Νατάσα Ρουγγέρη
Eπιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία: «Πασχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, χωρίς υποστήριξη»
Η Παναγιώτα Ρόζου, πρόεδρος του Συλλόγου Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, μιλάει στο in για τη μεθοδολογία καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και την υποβάθμιση των ελεγκτικών αρχών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο νέος ΚΟΚ «δαγκώνει» αλλά δεν είναι πανάκεια
Έλεγχοι, αλκοτέστ σε κομβικά σημεία και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους για την τήρηση του ΚΟΚ - «Βροχή» τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας οδήγησης

Θα καταφέρει το «παιχνίδι τρέλας» του Τραμπ να αναδιαμορφώσει το Ιράν και τη Μέση Ανατολή;
Η «θεωρία του τρελού» φαίνεται να είναι μια από τις αγαπημένες στρατηγικές επιλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά τι συμβαίνει όταν οι αντίπαλοι αισθάνονται ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόστα Ρίκα: Σε νίκη από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών οδεύει η υποψήφια της δεξιάς Λάουρα Φερνάντες
Προς επικράτηση από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα οδεύει η δεξιά Λάουρα Φερνάντες, η οποία εξασφάλιζε το 53,01% των ψήφων, με καταμετρημένο το 31,4% των ψηφοδελτίων.

Ιράν: Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ για επιδίωξη συμφωνίας με την Τεχεράνη
Υποχωρούσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα Δευτέρα, έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ ότι υπάρχει «σοβαρή» επικοινωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Το Ιράν θα χρειαστεί να ξεπεράσει τη δυσπιστία έναντι των ΗΠΑ για να διεξαχθούν συνομιλίες, λέει ο Αραγτσί
«Δυστυχώς, έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως εταίρο σε διαπραγματεύσεις» δηλώνει ο Αμπάς Αραγτσί, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διαλόγου μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.

Βενεζουέλα και Δομινικανή Δημοκρατία αποκαθιστούν τις προξενικές υπηρεσίες και τις αεροπορικές συνδέσεις
Η Βενεζουέλα αποκαθιστά τις σχέσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία, τις οποίες είχε διακόψει επειδή το Σάντο Ντομίνγκο επέκρινε την εκλογική διαδικασία που οδήγησε στην επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο.

Ο Τραμπ κλείνει το Κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον για διετή ανακαίνιση
Το Κέντρο Κένεντι Ουάσιγκτον θα κλείσει την 4η Ιουλίου, επ’ ευκαιρία των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, για διάστημα «περίπου δυο ετών» ώστε να ανακαινιστεί, ανακοινώνει ο Τραμπ.

Κολομβία: Πεθαίνει από πνιγμό ο υπ’ αριθμόν 2 του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών
Πέθανε από πνιγμό ο βαρόνος ναρκωτικών Χοσέ Γκονσάλο Σάντσες, δεύτερος της τάξει της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία, τον οποίο καταζητούσαν και οι αρχές των ΗΠΑ.

Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Κλέιτον
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (1/2) έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα. - «Έρχομαι στον Ολυμπιακό για να σκοράρω πολλά γκολ»», τόνισε στις δηλώσεις του.

Ο Κώστας Καραπαπάς κατήγγειλε όσα έγιναν μετά το τέλος του ΑΕΚ – Ολυμπιακός και απάντησε στον Ηλιόπουλο
Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, απάντησε στον Μάριο Ηλιόπουλο και αποκάλυψε όσα έγιναν στο… τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας.

Το Μεξικό θα στείλει τρόφιμα στην Κούβα – Και ο Τραμπ βλέπει «συμφωνία» με την υπό πίεση Αβάνα
Ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα θα στείλει το Μεξικό στην Κούβα, ανακοίνωσε η πρόεδρός του. Η Κλάουντια Σεϊνμπάουμ δήλωσε ότι κάνει διπλωματικές ενέργειες για την παράδοση πετρελαίου.

Μάριος Ηλιόπουλος: Πρώτα «ντου» στον διαιτητή και έπειτα σχόλιο «είναι κατάντια, ντροπή»
Αυτές είναι οι δηλώσεις που έκανε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, λίγο μετά το «ντου» στον αγωνιστικό χώρο και τον προπηλακισμό του διαιτητή Ντάνι Μάκελι, στο φινάλε του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη
Ο Αντρέ Λουίζ μπήκε στα βαθιά από την πρώτη του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα κι έδειξε ότι ο Ολυμπιακός πήρε εξτρέμ που θα κάνει την διαφορά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Καρυστιανού βάζει στο μπλέντερ του επικίνδυνου λαϊκισμού τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό
Με ανάρτηση για τα 30 χρόνια από την κρίση στα Ίμια, η Μαρία Καρυστιανού κάνει τη δεύτερη απόπειρα να μιλήσει για τα εθνικά θέματα. Επιμένει σε εθνικοπατριωτικές κορώνες και προσέγγιση των θεμάτων με επικίνδυνη απλοϊκότητα, στοχεύοντας προφανώς στα εθνικιστικά αντανακλαστικά συγκεκριμένου ακροατηρίου.

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει
Ο Kέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή

Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα
Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ (ARA), ένα λιπαρό οξύ που προστίθεται σε βρεφικά γάλατα με στόχο να προσεγγίσει τη σύσταση του μητρικού γάλακτος

