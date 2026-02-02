«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE

Η μοίρα έπαιξε ένα ειρωνικό παιχνίδι στον Τζούνιορ Πένα, τον Βραζιλιάνο influencer που χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα του για να αποθεώνει την αντιμεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, μόνο και μόνο για να καταλήξει ο ίδιος στα χέρια των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Ενώ διαβεβαίωνε τους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους του ότι οι αρχές καταδιώκουν μόνο «εγκληματίες», ο Eustáquio da Silva Pena Júnior βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την απέλαση.

Eνας από τους πιο αναγνωρίσιμους Βραζιλιάνους influencers που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, o Πένα έχει πλέον την ευκαιρία να ζήσει ο ίδιος τις πρακτικές της ICE βιώνει πλέον τη σκληρή πλευρά της πολιτικής που ο ίδιος εξυμνούσε.

Ο Πένα, ο οποίος μέσα από το TikTok και το Instagram ισχυριζόταν ότι παρουσιάζει την «πραγματικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών», συνελήφθη από πράκτορες του ICE στο Νιου Τζέρσεϊ και μεταφέρθηκε στο κέντρο κράτησης Delaney Hall στο Νιούαρκ.

Η ειρωνεία της υπόθεσης έγκειται στο γεγονός ότι, μόλις λίγο καιρό πριν, ο Πένα είχε δημοσιεύσει βίντεο δηλώνοντας την αμέριστη στήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Υποστηρίζω τον Ντόναλντ Τραμπ – μου αρέσει ο τύπος».

Σε προηγούμενες αναρτήσεις του, ο Πένα προσπαθούσε να καθησυχάσει τη βραζιλιάνικη κοινότητα εν μέσω του κύματος συλλήψεων, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι οι πράκτορες του ICE στοχεύουν αποκλειστικά «κακοποιούς».

«Είναι όλοι εγκληματίες. Όλοι τους. Σκουπίδια και εγκληματίες», έλεγε χαρακτηριστικά για τους μετανάστες που οδηγούνταν προς απέλαση, υιοθετώντας την ακραία ρητορική της δεξιάς πτέρυγας.

Ωστόσο, η πραγματικότητα τον διέψευσε με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την εφημερίδα Brazilian Times, η σύλληψή του φέρεται να σχετίζεται με τη μη εμφάνισή του σε δικαστική ακρόαση, ενώ ο δικηγόρος του, Άντριου Λαταρούλο, καταβάλλει προσπάθειες να αποτρέψει τη μεταφορά του σε άλλη πολιτεία, κάτι που θα δυσχέραινε τη νομική του υπεράσπιση.

Ο Πένα είναι ένας από την πολυπληθή βραζιλιάνικη κοινότητα των ΗΠΑ, η οποία αριθμεί περίπου δύο εκατομμύρια μέλη, και έχει βρεθεί στο στόχαστρο του ICE.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: οι απελάσεις Βραζιλιάνων κατέγραψαν ιστορικό υψηλό πέρυσι, φτάνοντας τις 2.785, έναντι 1.640 το 2024.

Το περιοδικό Veja κάνει λόγο για ένα «πραγματικό ανθρωποκυνηγητό», προειδοποιώντας ότι στους δρόμους επικρατεί κλίμα τρόμου, όπου οποιοσδήποτε «μοιάζει με ξένο» μπορεί να γίνει στόχος, ανεξάρτητα από το νομικό του καθεστώς.

Σε πόλεις όπως η Βοστώνη, οι μετανάστες υιοθετούν πλέον ακραίες τακτικές επιβίωσης, αποφεύγοντας να μιλούν πορτογαλικά σε δημόσιους χώρους και προσπαθώντας να υιοθετήσουν το στυλ του «μέσου Αμερικανού» για να μην τραβούν την προσοχή.

Ψηφιακό ανάθεμα

Η είδηση της σύλληψης του Πένα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους πολιτικούς του αντιπάλους να σπεύδουν να σχολιάσουν την τροπή των γεγονότων.

«Υποστήριξες τον Τραμπ, τώρα πληρώνεις το τίμημα», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για «θεία δίκη».

Ο Πένα, ο οποίος κατάγεται από το Μπέλο Οριζόντε και ζει στις ΗΠΑ από το 2009, χρησιμοποιούσε τη δύναμή του για να επικρίνει τον αριστερό πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, και να στηρίζει τον φυλακισμένο πλέον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρου.

Τώρα, καθώς οι φίλοι του ζητούν προσευχές από τους ακολούθους του, ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με το ίδιο σύστημα που θεωρούσε ότι θα στρεφόταν μόνο εναντίον των άλλων.

Φίλοι του influencer δημοσίευσαν μηνύματα ζητώντας από τους ακολούθους του να «προσευχηθούν για την τύχη του».ντιδράσεις της βραζιλιάνικης κυβέρνησης για το κύμα διώξεων;