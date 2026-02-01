Ο Σιόβας αποχαιρέτησε με ένα μήνυμα το επαγγελματικό ποδόσφαιρο (pic)
Ο Δημήτρης Σιόβας αποχαιρέτησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, καθώς το Σάββατο ανακοινώθηκε από τον Πανναξιακό
Με ένα συγκινητικό μήνυμα ο Δημήτρης Σιόβας αποχαιρέτησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο 21 χρόνια μετά το ξεκίνημα του.
Ο Σιόβας θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο στον Πανναξιακό, εκεί που θα βρει τον Κώστα Μανωλά, με τον οποίο είχαν συνθέσει ένα στιβαρό αμυντικό δίδυμο στον Ολυμπιακό τη διετία 2012-2014.
Ο Έλληνας αμυντικός έχει μια πολύ αξιόλογη καριέρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς είχε ξεκινήσει από την Ξάνθη τη σεζόν 2005-2006 και πέρασε από ομάδες όπως ο Πανιώνιος, ο Ιωνικός, ο Ολυμπιακός, η Λαμία αλλά και ομάδες του εξωτερικού, όπως η Λεγανές, η Ουέσκα και η Φορτούνα Σιτάρντ.
Το μήνυμα που έστειλε ο Σιόβας:
«Thank you, football.
Από τη σεζόν 2005-2006, όταν ξεκίνησα με όνειρα και φιλοδοξίες το ταξίδι μου στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έως τη σεζόν 2025-2026, που έρχεται η στιγμή να κλείσει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου, κύλησαν 21 χρόνια γεμάτα αγώνες, θυσίες, χαρές, δυσκολίες και στιγμές που θα με συνοδεύουν για πάντα.
Ένα ταξίδι που δεν ήταν ποτέ μόνο αθλητικό, αλλά βαθιά ανθρώπινο και γεμάτο μαθήματα ζωής.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές, τα τεχνικά επιτελεία, τους συμπαίκτες μου και τον φίλαθλο κόσμο που στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή».
