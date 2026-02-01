sports betsson
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Ο Σιόβας αποχαιρέτησε με ένα μήνυμα το επαγγελματικό ποδόσφαιρο (pic)
Ποδόσφαιρο 01 Φεβρουαρίου 2026, 09:34

Ο Σιόβας αποχαιρέτησε με ένα μήνυμα το επαγγελματικό ποδόσφαιρο (pic)

Ο Δημήτρης Σιόβας αποχαιρέτησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, καθώς το Σάββατο ανακοινώθηκε από τον Πανναξιακό

Με ένα συγκινητικό μήνυμα ο Δημήτρης Σιόβας αποχαιρέτησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο 21 χρόνια μετά το ξεκίνημα του.

Ο Σιόβας θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο στον Πανναξιακό, εκεί που θα βρει τον Κώστα Μανωλά, με τον οποίο είχαν συνθέσει ένα στιβαρό αμυντικό δίδυμο στον Ολυμπιακό τη διετία 2012-2014.

Ο Έλληνας αμυντικός έχει μια πολύ αξιόλογη καριέρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς είχε ξεκινήσει από την Ξάνθη τη σεζόν 2005-2006 και πέρασε από ομάδες όπως ο Πανιώνιος, ο Ιωνικός, ο Ολυμπιακός, η Λαμία αλλά και ομάδες του εξωτερικού, όπως η Λεγανές, η Ουέσκα και η Φορτούνα Σιτάρντ.

Το μήνυμα που έστειλε ο Σιόβας:

«Thank you, football.

Από τη σεζόν 2005-2006, όταν ξεκίνησα με όνειρα και φιλοδοξίες το ταξίδι μου στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έως τη σεζόν 2025-2026, που έρχεται η στιγμή να κλείσει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου, κύλησαν 21 χρόνια γεμάτα αγώνες, θυσίες, χαρές, δυσκολίες και στιγμές που θα με συνοδεύουν για πάντα.

Ένα ταξίδι που δεν ήταν ποτέ μόνο αθλητικό, αλλά βαθιά ανθρώπινο και γεμάτο μαθήματα ζωής.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές, τα τεχνικά επιτελεία, τους συμπαίκτες μου και τον φίλαθλο κόσμο που στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη διαδρομή».

Economy
Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

Economy
Μισθοί: Πόση αύξηση μπορούν να «σηκώσουν» οι μικρομεσαίες; 

Μισθοί: Πόση αύξηση μπορούν να «σηκώσουν» οι μικρομεσαίες; 

Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ντόντσιτς στους Λέικερς, ένας χρόνος μετά (vid)

Δώδεκα μήνες μετά το πιο σοκαριστικό trade στην ιστορία του NBA, το Λος Άντζελες και το Ντάλας βρίσκονται σε διαφορετικούς δρόμους και οι ισορροπίες της λίγκας έχουν αλλάξει ριζικά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Το χαστούκι του Μαυροπάνου στον Πάλμερ στο… ρινγκ του αγώνα Τσέλσι-Γουέστ Χαμ (vid)

Η Τσέλσι έκανε επική ανατροπή από 0-2 στο ημίχρονο, νίκησε 3-2 με σαρωτική εμφάνιση στο β’ μέρος όπου άναψαν και τα αίματα λίγο πριν από τη λήξη και έγινε χαμός μεταξύ των παικτών

Σύνταξη
Ολυμπιακός ONEX – Καλαμάτα 3-0: Εύκολο βράδυ για τους Πειραιώτες (vid)
Άλλα Αθλήματα 31.01.26

Ολυμπιακός ONEX – Καλαμάτα 3-0: Εύκολο βράδυ για τους Πειραιώτες (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 σετ της Καλαμάτας για την 13η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τρομερή εμφάνιση από τον Σέντλατσεκ, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Νέα νίκη για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Νέα νίκη για την ομάδα του Σάββα Παντελίδη (vid)

Χάρη σε δύο γκολ του Τούπτα (έχασε και πέναλτι) η ΑΕΛ Novibet πήρε σπουδαίο διπλό με 2-0 κι έφτασε τις 3 σερί νίκες. Με δέκα ποδοσφαιριστές από το 36ο λεπτό, λόγω αποβολής του Κάργα οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα

LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έλτσε – Μπαρτσελόνα για την 22η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ

LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Νιουκάστλ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Τι σημαίνει η αύξηση για τις ΜμΕ και πόσο επιπλέον κόστος μπορούν να αντέξουν
Απαιτείται στήριξη 01.02.26

Τι σημαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού για τις ΜμΕ και πόσο επιπλέον κόστος μπορούν να αντέξουν

Ο νέος κατώτατος μπορεί να μετατραπεί σε φρένο για την απασχόληση καθώς το κόστος για τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει εργοδοτικές εισφορές, προσαυξήσεις για υπερωρίες ή εργασία σε αργίες

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η φέτα και ο ανταγωνισμός από το λευκό τυρί 
Ρεκόρ εξαγωγών 01.02.26

Η φέτα και ο ανταγωνισμός από το λευκό τυρί 

Παρά τα προβλήματα πάνω από το 70% της παραγωγής φέτας εξάγεται στις διεθνείς αγορές – Ο ρόλος της ευλογιάς και τα συμβόλαια με τους ξένους 

Δημήτρης Χαροντάκης
Δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη – Ποιοι άνεργοι τα δικαιούνται, πώς τα κατοχυρώνουν
ΔΥΠΑ 01.02.26

Δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη – Ποιοι άνεργοι τα δικαιούνται, πώς τα κατοχυρώνουν

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και άνεργοι από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ωστόσο ο χρόνος ασφάλισης που θα προκύψει δεν θα αναγνωρίζεται ως χρόνος βαρέας και ανθυγιεινής εργασίας.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Καιρός: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας – Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – «Βροχή» τα 112 στην επικράτεια
Καιρός 01.02.26

Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα κακοκαιρίας - Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική - «Βροχή» τα 112 στην επικράτεια

Επιδείνωση της κακοκαιρίας από τα ξημερώματα με ισχυρές βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE
Streets of Minneapolis 01.02.26

Επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ στον Μπρους Σπρίνγκστιν: «Άσχετο» έβγαλαν το τραγούδι του για τα θύματα της ICE

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε το Streets of Minneapolis μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις από την ICE που οδήγησαν στον θάνατο του Άλεξ Πρέττι και της Ρενέ Γκουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν
Τροχαία-Εργατικά 01.02.26

Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν

Έρευνα αποκαλύπτει ότι τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εντός και εκτός εργασιακών χώρων, είναι η 6η πιο συχνή αιτία θανάτου παγκοσμίως. Οι φτωχότερες χώρες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος.

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»
Αποφάσεις 01.02.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκαλύπτει τι έμαθε από τη συνεργασία της με τον Μπραντ Πιτ στο «Κάποτε στο…Χόλιγουντ»

Η Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε στο περιοδικό Cosmopolitan και αποκάλυψε ένα πράγμα που θαύμαζε στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Κάποτε στο... Χόλιγουντ», Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα
Αποσχιστικές τάσεις 01.02.26

«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα

Υπό το στενό γεωπολιτικό μαρκάρισμα των ΗΠΑ, ο Καναδάς παρακολουθεί ανήσυχος το «φλερτ» μεταξύ της Ουάσιγκτον και των αυτονομιστών στην δυτική επαρχία του, την πλουσιότερη σε ενεργειακούς πόρους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αρκτική: Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι
Μεταβαλλόμενος κόσμος 01.02.26

Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι

Στην Αρκτική διεξάγεται εδώ και δεκαετίες ένας αθόρυβος γεωπολιτικός πόλεμος, με τη Ρωσία να έχει χτίσει σταθερά πλεονέκτημα σε έδαφος, οικονομία και στρατιωτική παρουσία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η ΑΙ δεν χρειάζεται πια τους ανθρώπους – Συνομιλεί στο διαδίκτυο και έχει και δική της θρησκεία
Ταινία τρόμου; 01.02.26

Η ΑΙ δεν χρειάζεται πια τους ανθρώπους – Συνομιλεί στο διαδίκτυο και έχει και δική της θρησκεία

Καλώς ήρθατε στο Moltbook, μια πλατφόρμα όπου τα προγράμματα ΑΙ επικοινωνούν και «μοιράζονται τον πόνο τους». Και όταν χρειάζεται, τηλεφωνούν στους δημιουργούς τους για να συνεργαστούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μια σύγχρονη και ανθεκτική Χάλκη
Διάκριση 01.02.26

Μια σύγχρονη και ανθεκτική Χάλκη

Γίνεται ο πρώτος δήμος της χώρας που κατέγραψε το ανθρακικό αποτύπωμά του και ολοκλήρωσε το σχέδιο μείωσης των εκπομπών αερίων μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Εύη Σαλτού
Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;

Σε μια αγορά που έχει κουραστεί από την πίτσα και κυνηγά τις χαμηλές τιμές, η Papa Johns επιστρατεύει τη νοσταλγία για να ξαναφέρει πελάτες στα καταστήματά της

Σύνταξη
