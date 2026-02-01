Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις απεγκλωβισμού σε Φαλακρό και Λαϊλιά

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση απεγκλωβισμού των περίπου 40 οχημάτων και ενός πούλμαν από τις Σέρρες, που είχαν εγκλωβιστεί στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού στη Δράμα λόγω έντονης χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Δράμας και υπεύθυνο του χιονοδρομικού, Αργύρη Πατακάκη, τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν νωρίς το απόγευμα, καθώς δεν διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως αλυσίδες ή ειδικά λάστιχα.

Η έντονη χιονόπτωση και οι δυνατοί άνεμοι κάλυψαν γρήγορα το δρόμο με χιόνι και πάγο, δημιουργώντας αλυσιδωτά προβλήματα και εγκλωβίζοντας δεκάδες οδηγούς και επιβάτες.

Όλοι μεταφέρθηκαν σε σαλέ και καταφύγιο, όπου τους παρασχέθηκαν τρόφιμα και νερό, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και ζεστό περιβάλλον.

Η επιχείρηση στον Φαλακρό ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, σηματοδοτώντας ένα αίσιο τέλος για όσους βρέθηκαν σε κίνδυνο.

Σέρρες: Απεγκλωβίστηκαν οι οδηγοί που παγιδεύτηκαν από την έντονη χιονόπτωση στον Λαϊλιά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός των οδηγών από τον Λαϊλιά.

Νωρίτερα, εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και δυνάμεις της πυροσβεστικής, με τρία οχήματα, έξι άντρες, ένα όχημα της ΕΜΟΔΕ με 6 πυροσβέστες και επικεφαλής τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Σερρών, Πύραρχο Πρόδρομο Καλαϊτζίδη, αλλά και τρία οχήματα της Αστυνομίας, βρίσκονταν στον δρόμο Σερρών – Λαϊλιά και βοηθούσαν οδηγούς αυτοκινήτων να κατεβάσουν τα οχήματα τους από το βουνό, όπου η έντονη χιονόπτωση συνεχίζεται και ανάγκασε τους ανθρώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να κλείσουν, για λόγους ασφαλείας, νωρίτερα κατά μία ώρα το χιονοδρομικό κέντρο.

Οδηγοί που δεν κατάφεραν να βάλουν αλυσίδες άφησαν τα οχήματα τους στην άκρη του δρόμου και, σε συνδυασμό με την μεγάλη κίνηση που υπήρχε στη διαδρομή από και προς το χιονοδρομικό κέντρο, δημιουργήθηκε το πρόβλημα.

Με ανακοίνωση του ο ΕΟΣ Σερρών συνιστά σε όλους «η ανάβαση στο βουνό να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες».