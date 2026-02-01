Διεθνής έρευνα: 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν

Τα ατυχήματα είναι η 6η αιτία θανάτου παγκοσμίως, διαπιστώνει νέα έρευνα της Βασιλικής Εταιρείας για την Πρόληψη των Ατυχημάτων (Royal Society for the Prevention of Accidents – RoSPA). Το επίθετο «βασιλική» είναι κατάλοιπο του παρελθόντος, καθώς ιδρύθηκε πριν από 110 χρόνια στη Βρετανία, εν μέσω του Α Παγκοσμίου Πολέμου. Η αφορμή ήταν η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των συνεχών blackout – της συσκότισης λόγω των βομβαρδισμών. Σήμερα η RoSPA πραγματοποιεί έρευνες και καμπάνιες ενημέρωσης για την πρόληψη των ατυχημάτων, όχι μόνο στον δρόμο, αλλά και στη δουλειά, το χωράφι και οπουδήποτε αλλού.

Στις φτωχές χώρες το 94% των εργατικών ατυχημάτων

Η νέα διεθνής έρευνα αντλεί στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO-ΠΟΥ), τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ-ILO) και τον Διεθνή Οργανισμό Πυροσβεστικών και Διασωστικών Υπηρεσιών (CTIF). Επιπλέον, συνδυάζει στοιχεία για το ΑΕΠ και την απασχόληση, εξετάζοντας αν υπάρχει συσχέτιση της έκτασης των θανατηφόρων ατυχημάτων με το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο κάθε χώρας.

Η απάντηση στην οποία κατέληξαν, συγκρίνοντας τα δεδομένα, είναι ότι οι θάνατοι από ατυχήματα, ιδίως στους δρόμους και τους χώρους εργασίας είναι – μεταξύ άλλων – και θέμα… ταξικό. Το 92% των τροχαίων ατυχημάτων σημειώνεται στις ώρες χαμηλού κα μεσαίου εισοδήματος, μολονότι εκεί κινείται μόνο το 60% των οχημάτων.

Αντίστοιχα στις ίδιες χώρες σημειώνεται το 94% των εργατικών δυστυχημάτων, αποδεικνύοντας ότι η έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι θλιβερό προνόμιο των λιγότερο ανεπτυγμένων οικονομιών. Η Ελλάδα, με βάση την κατάταξη του ΟΟΣΑ, ανήκει στις χώρες υψηλού εισοδήματος, όπως και όλες οι χώρες της ΕΕ.

Παγκόσμια τραγωδία τα ατυχήματα

Η έκθεση της RoSPA αποκαλεί τους θανάτους και τους σοβαρούς τραυματισμούς από ατυχήματα «παγκόσμια τραγωδία» και «πρόκληση για την δημόσια υγεία», με τις φτωχότερες χώρες να σηκώνουν δυσανάλογα μεγάλο βάρος.

«Κάθε μέρα, χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σκοτώνονται ή τραυματίζονται σοβαρά σε ατυχήματα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Κάθε θάνατος ή τραυματισμός καταστρέφει οικογένειες και κοινότητες. Η ασφάλεια είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, και δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από τον τόπο διαμονής», σημειώνουν οι εμπειρογνώμονες. «Ένας ασφαλέστερος κόσμος, δεν είναι μόνο εφικτός, είναι αναγκαίος», σημειώνει η διευθύνουσα σύμβουλος της RoSPA Ρεμπέκα Χίκμαν, παραφράζοντας ένα άλλοτε δημοφιλές σλόγκαν των κινημάτων κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμοποίησης .

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε σε συνεργασία με τις εταιρείες L’Oréal και Xylem, διαπίστωσε ότι 3,1 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ατυχήματα που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί μόνο το 2021, αριθμός που ισοδυναμεί με περισσότερους από 8.000 θανάτους κάθε μέρα.

Βαρύς ο φόρος αίματος στην άσφαλτο

Τα τροχαία ατυχήματα στο δρόμο στοιχίζουν 1,2 εκατομμύρια ζωές ετησίως, από τις οποίεςπ άνω από το 1,1 εκατομμύριο αφορά τις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Αντίστοιχα, από τους 315.000 θανάτους σε χώρους εργασίας (με βάση τον υπολογισμό της RoSPA), οι από ατυχήματα σε ώρα εργασίας, περισσότεροι από 296.000 αφορούν τις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι για τους ενήλικες σε ηλικία εργασίας, το 80% των θανάτων από ατυχήματα συνέβησαν εκτός του χώρου εργασίας. Οι πτώσεις, οι πνιγμοί και οι πυρκαγιές αναφέρθηκαν ως οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτό το μη επαγγελματικό κόστος.

Η γεωργία πρώτη στα εργατικά ατυχήματα

Η γεωργία αναδείχθηκε ως ο πιο επικίνδυνος τομέας απασχόλησης παγκοσμίως, με τους εργαζόμενους στην Αφρική να έχουν σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν σε ατύχημα στο χώρο εργασίας σε σύγκριση με τους ομολόγους τους στην Ευρώπη. Υπενθυμίζουμε ότι στην Ελλάδα τα αγροτικά δυστυχήματα περνάνε «κάτω από τα ραντάρ» των επίσημων στατιστικών.

Αντιθέτως, σύμφωνα με την ανεξάρτητη έρευνα της ΟΣΕΤΕΕ, η οποία περιλαμβάνει και τις αγροτικές δραστηριότητες, ο πρωτογενής τομέας είναι ο κλάδος με τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα, μαζί με τις κατασκευές.

Κενά στη διακυβέρνηση

Η L’Oréal, ως μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές επιχειρήσεις στον κλάδο των καλλυντικών, συνέβαλε στην πραγματοποίηση της έρευνας, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ο διεθνής αντιπρόεδρος Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας Μάλκολμ Στέιβς δήλωσε τα εξής: «Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άτομα χάνουν τραγικά τη ζωή τους, υφίστανται μόνιμες βλάβες ή αναπτύσσουν μακροχρόνιες ασθένειες λόγω μη ασφαλών και ανθυγιεινών συνθηκών, τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου εργασίας.

Αυτές οι επικίνδυνες συνθήκες συχνά προκύπτουν από μια πολύπλοκη αλληλεπίδραση υποκείμενων αιτίων, όπως κενά στη διακυβέρνηση, ανεπαρκή νομοθετικά πλαίσια, γενικευμένη έλλειψη ευαισθητοποίησης ή γνώσης, ανεπαρκείς πόροι και αδύναμη κουλτούρα πρόληψης».

Η έκθεση υποστηρίζει ότι οι ανεπαρκείς υποδομές και οι αδύναμοι κανονισμοί στις αναπτυσσόμενες χώρες οδηγούν σε αυτές τις ανισότητες. Προτείνει ότι η επένδυση στην πρόληψη ατυχημάτων όχι μόνο θα σώσει ζωές, αλλά και θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη προστατεύοντας την παραγωγικότητα.

Η RoSPA κάλεσε τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς να δώσουν προτεραιότητα στις στρατηγικές ασφάλειας, προκειμένου να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα ανισότητας.