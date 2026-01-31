Τουρκία: Ποινή στην Amedspor για βίντεο αλληλεγγύης στους Σύρους Κούρδους

Η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Türkiye Futbol Federasyonu) επέβαλε κυρώσεις στον Amedspor, τον πιο προβεβλημένο κουρδικό σύλλογο της χώρας, κρίνοντας ότι ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνιστά «ιδεολογική προπαγάνδα» και πλήττει «τη φήμη του ποδοσφαίρου».

Αφορμή στάθηκε ένα βίντεο διάρκειας περίπου 20 δευτερολέπτων που δημοσίευσε ο σύλλογος (δείτε το παρακάτω). Σε αυτό φαίνεται μια γυναίκα στις κερκίδες να πλέκει τα μαλλιά της, υπό τους ήχους τραγουδιού με το κουρδικό σύνθημα «Jin, Jiyan, Azadi» («Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία»).

Το πλέξιμο των μαλλιών έχει τις τελευταίες ημέρες μετατραπεί σε σύμβολο αλληλεγγύης προς τους Σύρους Κούρδους, σε μια περίοδο κατά την οποία η Δαμασκός έχει εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βορειοανατολική Συρία, σε περιοχές που τελούσαν υπό κουρδική αυτοδιοίκηση. Το κύμα συμπαράστασης πυροδοτήθηκε από τη διάδοση –χωρίς επιβεβαίωση– βίντεο που δείχνει Σύρο στρατιώτη να επιδεικνύει μια πλεξούδα, ισχυριζόμενος ότι την έκοψε από μαχήτρια στη Ράκα, πόλη που πρόσφατα πέρασε ξανά στον έλεγχο του συριακού στρατού.

Η αντίδραση στα κοινωνικά δίκτυα υπήρξε άμεση: γυναίκες ανήρτησαν βίντεο όπου πλέκουν τα μαλλιά τους, ενώ βουλευτές του φιλοκουρδικού κόμματος DEM –τρίτης δύναμης στο τουρκικό κοινοβούλιο– υιοθέτησαν επίσης το συμβολικό αυτό μήνυμα. Ωστόσο, η αλληλεγγύη είχε και συνέπειες. Στο Κοτζαέλι, νοσηλεύτρια συνελήφθη το Σαββατοκύριακο με κατηγορία «τρομοκρατικής προπαγάνδας» για παρόμοια ανάρτηση· αφέθηκε ελεύθερη, αλλά τελεί υπό δικαστικό έλεγχο. Την ίδια ώρα, στο Ερμπίλ, πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν, δεκάδες γυναίκες συμμετείχαν σε εκδήλωση αλληλεγγύης με το ίδιο συμβολικό gesto.

Οι πλεξούδες αποτελούν εμβληματικό στοιχείο των Κούρδισσων μαχητριών, των οποίων ο ρόλος στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία είχε τύχει ευρείας διεθνούς προβολής. Στην κουρδική κουλτούρα, συμβολίζουν όχι μόνο την ομορφιά, αλλά και την αντοχή και τη δύναμη. Το σύνθημα «Jin, Jiyan, Azadi» έγινε παγκόσμια γνωστό το 2022, ως κραυγή διαμαρτυρίας στο Ιράν μετά τον θάνατο της Κούρδισσας Ιρανής Μαχσά Αμινί υπό αστυνομική κράτηση.

Αν μη το άλλο, η υπόθεση Amedspor αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα όρια ανάμεσα στον αθλητισμό, την πολιτική έκφραση και την ελευθερία λόγου στην Τουρκία – όρια που παραμένουν ιδιαίτερα στενά όταν πρόκειται για κουρδικά σύμβολα και αιτήματα.