Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
Διπλωματία 31 Ιανουαρίου 2026, 19:13

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Ξεκούραση: Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διάλειμμα;

Spotlight

Το Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει την υιοθέτηση του Ψηφίσματος 2815 από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με το οποίο ανανεώθηκε η εντολή της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) για επιπλέον 12 μήνες.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας, με το Ψηφίσμα αυτό, επιβεβαιώνει την ισχυρή στήριξη στην UNFICYP, που έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη διατήρηση της ειρήνης και ασφάλειας, σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Τονίζεται, πως «στέλνει, επίσης, ένα σαφές μήνυμα στήριξης στις προσπάθειες του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος επί τη βάσει μίας Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως προβλέπεται στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«H Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2025-2026, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

Και υπογραμμίζει πως «η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί πάντοτε κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Η επαναπροσέγγιση των κοινοτήτων ως ζητούμενο για τον ΟΗΕ

Βασικό σημείο τριβής κατά τις διαπραγματεύσεις αποτέλεσε η διατύπωση σχετικά με τις επιπτώσεις της κοινωνικοοικονομικής ανισότητας μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Προηγούμενες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα έχουν υπογραμμίσει τη σημασία του ενδοκυπριακού εμπορίου και της εμβάθυνσης των οικονομικών δεσμών ως μέσου επαναπροσέγγισης των κοινοτήτων, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ως κεντρικό στο έργο εξωστρέφειας και υπεράσπισης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Το ψήφισμα 2771 (2025)  αναγνώρισε ότι τέτοιες ανισότητες ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποξένωση στο νησί και ενθάρρυνε προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.

Το νέο ψήφισμα οικοδομεί επί αυτής της βάσης, σημειώνοντας ότι η κοινωνικοοικονομική ανισότητα θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές επίτευξης λύσης και καλώντας σε προσπάθειες μετριασμού της μέσω «ουσιαστικών επαφών».

Επαναλαμβάνει αρκετά στοιχεία του ψηφίσματος 2771 (2025), συμπεριλαμβανομένης της επαναβεβαίωσης του καθεστώτος των Βαρωσίων, όπως αυτό προβλέπεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, και εκφράζει λύπη για τη συνέχιση μονομερών ενεργειών που αντιβαίνουν στις εν λόγω πρόνοιες.

Υπενθυμίζει επίσης τη ζωτική σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο στη μεταχείριση αιτημάτων ασύλου και προσφύγων. Επιπλέον, το κείμενο υπογραμμίζει ότι το Συμβούλιο συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Πύλα.

