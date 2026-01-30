newspaper
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη
Κόσμος 30 Ιανουαρίου 2026, 16:05

«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη

Η πληθώρα των αλαζονικών δηλώσεων, των επιθέσεων και των θεωριών συνωμοσίας αναγκάζει τους απεσταλμένους να αναζητούν το μήνυμα μέσα στην παραφροσύνη του Τραμπ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Spotlight

Πώς μπορεί κανείς να παρακολουθεί και στη συνέχεια να ερμηνεύει τον Ντόναλντ Τραμπ, έναν πρόεδρο που σε ένα μόνο έτος δημοσίευσε περισσότερα από 6.000 μηνύματα στα social media, πραγματοποίησε περισσότερες από 433 ανοιχτές εκδηλώσεις και έδωσε συνεντεύξεις Τύπου ελεύθερης που διήρκεσαν σχεδόν δύο ώρες;

Το Γραφείο Στενογράφων του Λευκού Οίκου υπολογίζει ότι έχει μεταγράψει 2,4 εκατομμύρια λέξεις του Τραμπ, τέσσερις φορές το μήκος του επικού έργου του Τολστόι «Πόλεμος και Ειρήνη».

Το να παρακολουθείς τον Τραμπ δεν είναι μόνο πρόβλημα για τους εξαντλημένους δημοσιογράφους, αλλά και για τους εξαντλημένους διπλωμάτες, οι οποίοι έχουν την αποστολή να αναζητούν το νόημα μέσα στον αδιάκοπο τραμπικό καταιγισμό.

Μελετώντας το αλλοπρόσαλλο

Οι δυτικοί διπλωμάτες έχουν αναβαθμίσει τις δραστηριότητες παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τη συνήθεια του Τραμπ να κάνει εκρηκτικές ανακοινώσεις πολιτικής ή να εξαπολύει απροσδόκητες φλογερές επιθέσεις εναντίον συμμάχων σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου.

Τα υπουργεία Εξωτερικών πρέπει πλέον να προσέχουν και τα ιδιωτικά μηνύματα του αφεντικού τους που επανεμφανίζονται στο Truth Social.

Ο Τραμπ δίνει συνεντεύξεις Τύπου σχεδόν κάθε μέρα και κατά το πρώτο έτος της θητείας του δημοσίευσε 6.606 φορές στο Truth Social.

Σύμφωνα με τον Guardian, έρευνες δείχνουν ότι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, οι 11 π.μ. της Τρίτης, οι 5 μ.μ. του Σαββάτου και οι 11 μ.μ. της Δευτέρας είναι οι ώρες κατά τις οποίες δημοσιεύει πιο συχνά, αφήνοντας συχνά τους δυτικούς διπλωμάτες σε διαφορετική ζώνη ώρας σε μειονεκτική θέση.

Ένας διπλωμάτης είπε ότι η πιο συχνή πρωινή ατάκα: «Τι είπε αυτή τη φορά;»

Η τέχνη της ερμηνείας

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ανακάλυψε στις 6.15 π.μ. την περασμένη Τρίτη ότι κάποιος, πιθανώς ο Νάιτζελ Φάρατζ, φαίνεται να επικοινώνησε με τον Τραμπ μέσω ενός μεσάζοντα για να τον πείσει να καταγγείλει τη συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Ντιέγκο Γκαρσία, κάτι που η Ντάουνινγκ Στριτ θεωρούσε ότι είχε τελειώσει προ πολλού.

Ένας διπλωμάτης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι τώρα έχει γίνει μια ειδική δεξιότητα το να μπορείς να μεταφράζεις και να διαχωρίζεις τις συχνά ασυνάρτητες δηλώσεις του Τραμπ για τυχόν κρυμμένα πολιτικά διαμάντια πραγματικής σημασίας.

Εξηγεί: «Μπορείς να έχεις τη ζωντανή μετάδοση της ομιλίας στο τραπέζι του σπιτιού σου, και αυτός αρχίζει να μιλάει για την παιδική του ηλικία, όταν έπαιζε σε ένα πάρκο δίπλα σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο, και για τη μητέρα του που του έλεγε ότι θα μπορούσε να γίνει επαγγελματίας παίκτης μπέιζμπολ. Αρχίζεις να αποσυνδέεσαι – δεν θέλεις να ζεις μέσα στο μυαλό αυτού του ανθρώπου – και τότε συνειδητοποιείς ότι έχασες κάτι».

Πολλές από αυτές τις ασυνάρτητες συνεντεύξεις Τύπου είναι καθαρά αυτοπροβολή, αλλά υπάρχει πάντα η πιθανότητα να ρίξει μια βόμβα, λέγοντας, για παράδειγμα, ότι σχεδιάζει να στείλει μια αρμάδα στο Ιράν ή να επιβάλει δασμούς 100 % στον Καναδά.

Από την Αμερική, στη Σομαλία – Από την Σομαλία στη Βενεζουέλα κ.ο.κ.

Ένας άλλος διπλωμάτης επισήμανε το εναρκτήριο τμήμα της συνέντευξης Τύπου που έδωσε την περασμένη εβδομάδα για τον εορτασμό του πρώτου έτους της θητείας του, στην οποία μίλησε για 80 λεπτά σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η Αμερική είναι «η πιο καυτή χώρα στον κόσμο», προτού απαντήσει σε ερωτήσεις.

Λίγο μετά την αναφορά του ότι η Σομαλία δεν μοιάζει καν με χώρα και ότι η δημοκρατική βουλευτής Ίλχαν Ομάρ είναι απατεώνισσα και ότι προσωπικά δεν την αντέχει, άρχισε να δείχνει στους δημοσιογράφους φωτογραφίες υποτιθέμενων εγκληματιών που συνελήφθησαν από την ICE στη Μινεσότα, με τον τίτλο «οι χειρότεροι των χειρότερων».

Στη συνέχεια, ξεκίνησε έναν μονόλογο στον οποίο εξέτασε τις φωτογραφίες πριν περάσει σε «ένα όμορφο μέρος στην Ελβετία όπου είμαι σίγουρος ότι με περιμένουν με μεγάλη χαρά», μεταβαίνοντας στη Βενεζουέλα και στο δώρο της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, το βραβείο Νόμπελ, και καταλήγοντας στην ικανοποίηση των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών από την προσέγγισή του.

«Δεν βαριέστε με όλα αυτά, έτσι;» ρώτησε.

«Ελπίζω όχι».

Ακόμα και σε αυτή την ασυνάρτητη ομιλία – που αποκαλύπτει τον βαθύ του φόβο να μην είναι βαρετός – υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι εξακολουθεί να θέλει να συνεργαστεί με την υπάρχουσα κυβέρνηση της Βενεζουέλας, αλλά ότι Ματσάφο δεν έχει βγει από το προσκήνιο, επειδή η χειρονομία της με το Νόμπελ τον συγκίνησε.

Η κολακεία εξακολουθεί να λειτουργεί, σημειώνουν οι διπλωμάτες.

Ο δίαυλος του Fox

Αυτές οι μαραθώνιες ομιλίες είναι τόσο κουραστικές που ένας διπλωμάτης παραδέχεται ότι μία από τις εναπομείνασες αξίες του X είναι ότι μπορείς να ελέγξεις αν οι δημοσιογράφοι έχουν εντοπίσει κάτι που τους είχε ξεφύγει.

Η Ντέιμ Κάρεν Πιρς, πρέσβειρα της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον, η οποία είναι γνωστή για τις καλές σχέσεις της με το περιβάλλον του Τραμπ, ρωτήθηκε πρόσφατα από έναν άλλο διπλωμάτη για το μυστικό της επιτυχίας της.

Εξήγησε ότι αποφάσισε να προσπαθήσει να εμφανίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο στο Fox News, γνωρίζοντας ότι ο Τραμπ το παρακολουθεί.

Ορισμένες πρεσβείες έχουν πλέον έναν διπλωμάτη που ασχολείται αποκλειστικά με την κάλυψη του τρόπου με τον οποίο το Fox μεταδίδει τα γεωπολιτικά νέα, καθώς πιστεύουν ότι αυτή είναι πιθανώς η πιο σημαντική πηγή πληροφοριών του Τραμπ.

Ο διπλωμάτης είπε: «Πιστεύουμε ότι δεν διαβάζει, αλλά αν υπάρχει ένας σχολιαστής του Maga στο Fox, από εκεί θα παίρνει τις πληροφορίες του».

Όταν ένας ηγέτης «καταβροχθίζει» τόνους παραπληροφόρησης

Ορισμένοι δυτικοί διπλωμάτες πιστεύουν ακόμη ότι η διαμάχη μιας εβδομάδας σχετικά με την απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκά κράτη οφειλόταν αποκλειστικά στο γεγονός ότι ο πρόεδρος ήταν πεπεισμένος ότι η Ευρώπη είχε στείλει μια αποστολή αναγνώρισης για να ξεκινήσει την κατασκευή αμυντικών έργων στη Γροιλανδία ενόψει μιας αμερικανικής εισβολής.

«Αν δει στην τηλεόραση εικόνες ενός C-130 σε έναν διάδρομο προσγείωσης στη Γροιλανδία και υπάρχει ένας σχολιαστής του Maga που λέει ανοησίες, τότε έχεις πρόβλημα», είπε ένας από αυτούς.

Όμως, όπως είναι εξαιρετικά ευάλωτος σε παραπληροφόρηση, έτσι είναι και πηγή παραπληροφόρησης.

Ενώ η επαλήθευση των γεγονότων ήταν μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, τώρα είναι αποδεκτό ότι ο Τραμπ έχει τα δικά του γεγονότα.

Ωστόσο, οι διπλωμάτες δεν μπορούν να τα αγνοήσουν, επειδή αποτελούν μέρος ενός οπλοστασίου για την απειλή των αντιπάλων.

Διπλωματικός πονοκέφαλος

Σε ένα μακρύ απόσπασμα της ομιλίας του στο Νταβός, για παράδειγμα, ισχυρίστηκε ότι οι Κινέζοι πωλούν ανεμόμυλους (όπως αποκαλεί τις τουρμπίνες) στην Ευρώπη, αλλά τους αφήνουν εκτός του δικού τους ενεργειακού μείγματος.

«Τους πωλούν στους ηλίθιους που τους αγοράζουν, αλλά δεν τους χρησιμοποιούν οι ίδιοι», είπε, σε ένα κατάμεστο ακροατήριο από στελέχη επιχειρήσεων που γνώριζαν ότι έλεγε ανοησίες. Η παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας της Κίνας το 2024 ισοδυναμούσε με το 40% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με το think tank Ember.

Το λέει αυτό επειδή έχει ζητήσει από την ΕΕ να αγοράζει 250 δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και πυρηνικών τεχνολογιών κάθε χρόνο μέχρι το 2028.

Όλα αυτά κάνουν τη δουλειά του διπλωμάτη πολύ πιο δύσκολη.

Ευτυχώς για αυτούς, όσο περισσότερο ο Τραμπ απομακρύνεται από την πραγματικότητα, τόσο πιο πολύτιμος μπορεί να αποδειχθεί κάποιος που είναι έμπειρος στην τέχνη της ερμηνείας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Νιώθετε υπερφορτωμένοι; 3 λεπτά αρκούν για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας

Business
Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες
Κόσμος 30.01.26

Το Ιράν είναι έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες

Απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε εκ νέου πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο

Σύνταξη
Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα
Κόσμος 30.01.26

Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που βρίσκεται ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή – «Λάστιχο» το Σύνταγμα
Γαλλία 30.01.26

Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή - «Λάστιχο» το Σύνταγμα

Εφόσον δεν μπορούσε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία στη Βουλή ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έκανε χρήση ειδικής συνταγματικής διάταξης για να περάσει τον προϋπολογισμό στη Γαλλία

Σύνταξη
Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική
Financial Times 30.01.26

Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο στην Αρκτική – Πώς τα σχέδια Τραμπ για τη Γροιλανδία άλλαξαν τη στρατηγική

Οι σκανδιναβικές χώρες επί δεκαετίες προσπαθούν να πιέσουν το ΝΑΤΟ να ρίξει το βάρος του στην Αρκτική. Η προσπάθεια του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία φαίνεται ότι λειτούργησε σαν αφύπνιση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Το Πεντάγωνο είναι έτοιμο και περιμένει εντολές του Τραμπ – Τα αραβικά κράτη προσπαθούν για αποκλιμάκωση
Σε τεντωμένο σχοινί 30.01.26

Το Πεντάγωνο δηλώνει ετοιμοπόλεμο και περιμένει εντολές του Τραμπ για το Ιράν - Προσπάθειες αποκλιμάκωσης από τα αραβικά κράτη

Το Ιράν δεν μπορεί να αποδεχτεί τους όρους των ΗΠΑ για περιορισμό των στρατιωτικών του δυνατοτήτων κάτι που κάνει τα αραβικά κράτη να φοβούνται ότι μία αμερικανική επίθεση είναι πολύ πιθανή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αργεντινή: Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία – Η κυβέρνηση κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 30.01.26

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Παταγονία - Η κυβέρνηση της Αργεντινής κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε στάχτη έχουν μετατραπεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην Παταγονία - Η Αργεντινή είναι από τις χώρες που αρνούνται την κλιματική κρίση καθώς ο ακροδεξιός πρόεδρός της Μιλέι ακολουθεί πιστά τον Τραμπ

Σύνταξη
«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού
Κρατική τρομοκρατία 30.01.26

«Εχθρός εκ των έσω» στις ΗΠΑ – ICE και Συνοριοφυλακή, η «πραιτωριανή φρουρά» του τραμπικού αυταρχισμού

Οι δυνάμεις της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και της Συνοριοφυλακής ως ένοπλος βραχίονας της εκτελεστικής εξουσίας σε προπύργια των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ
Περιορισμοί 30.01.26

Βενεζουέλα-Ιράν-Γροιλανδία: Γιατί η Κίνα είναι τόσο ψύχραιμη στα μέτωπα που άνοιξε ο Τραμπ

Αντί να εμπλακεί σε αμφιλεγόμενα ζητήματα εκτός Ασίας, η Κίνα είναι πιο πιθανό να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση πιο κοντινών προκλήσεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»
«Αόρατος κίνδυνος» 30.01.26

Συμφωνία με «ιδιωτικό» διάβολο: Πώς τα κρατικά deals της Palantir μετατρέπουν τη μετανάστευση σε «εθνική επιτήρηση»

«Η συνεργασία ICE και Palantir δείχνει πώς μια λαϊκιστική πολιτική ατζέντα βρίσκει το "τέλειο ταίρι" της σε αλγοριθμικά συστήματα που υπόσχονται κλίμακα και ταχύτητα»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Eurostat: Μεγάλες ανισότητες στον κατώτατο μισθό των χωρών της ΕΕ – Πού βρίσκεται η Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 30.01.26

Μεγάλες ανισότητες στον κατώτατο μισθό των χωρών της ΕΕ - Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Διευρυμένη ψαλίδα στους κατώτατους μισθούς στο σύνολο της ΕΕ δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat - O υψηλότερος κατώτατος μισθός ήταν 4,4 φορές υψηλότερος από τον χαμηλότερo

Σύνταξη
Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες
Κόσμος 30.01.26

Το Ιράν είναι έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες

Απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε εκ νέου πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα
Social Europe 30.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα υπόσχονται τα εργαλεία μεταγραφής συνομιλιών με τεχνητή νοημοσύνη και εντάσσονται στην εργασιακή ρουτίνα. Ωστόσο, γίνονται φορείς έκθεσης προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές
Ματωμένη «ανάπτυξη» 30.01.26

Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές

Τα εργατικά ατυχήματα είναι το σκοτεινό πρόσωπο του τρόπου που αντιμετωπίστηκε η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα
Κόσμος 30.01.26

Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που βρίσκεται ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ

Σύνταξη
Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών
Έδωσε συγχαρητήρια 30.01.26

Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών

«Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»
«Λαμπρή», «συμπονετική», «ευφυής» 30.01.26

Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»

Με μια πρεμιέρα που έμοιαζε περισσότερο με θεσμικό γεγονός παρά με απλή προβολή, το Melania παρουσιάστηκε στο Kennedy Center με έντονη πολιτική παρουσία, υπερβολικούς επαίνους και πρωτοφανή οικονομική επένδυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League
Europa League 30.01.26

Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με τη Βικτόρια Πλζεν στα play offs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βικτόρια Πλζεν για να βρεθεί στους «16» του Europa League - Στις 19 Φεβρουαρίου το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, μια βδομάδα μετά η ρεβάνς στην Τσεχία

Σύνταξη
Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)
Champions League 30.01.26

Η Λεβερκούζεν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Αυτή είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (vids)

Μετά τη League Phase του Champions League, η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα βρεθεί ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά για τα play offs, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την είσοδό τους στους «16».

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο