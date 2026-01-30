«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη

Πώς μπορεί κανείς να παρακολουθεί και στη συνέχεια να ερμηνεύει τον Ντόναλντ Τραμπ, έναν πρόεδρο που σε ένα μόνο έτος δημοσίευσε περισσότερα από 6.000 μηνύματα στα social media, πραγματοποίησε περισσότερες από 433 ανοιχτές εκδηλώσεις και έδωσε συνεντεύξεις Τύπου ελεύθερης που διήρκεσαν σχεδόν δύο ώρες;

Το Γραφείο Στενογράφων του Λευκού Οίκου υπολογίζει ότι έχει μεταγράψει 2,4 εκατομμύρια λέξεις του Τραμπ, τέσσερις φορές το μήκος του επικού έργου του Τολστόι «Πόλεμος και Ειρήνη».

Το να παρακολουθείς τον Τραμπ δεν είναι μόνο πρόβλημα για τους εξαντλημένους δημοσιογράφους, αλλά και για τους εξαντλημένους διπλωμάτες, οι οποίοι έχουν την αποστολή να αναζητούν το νόημα μέσα στον αδιάκοπο τραμπικό καταιγισμό.

Μελετώντας το αλλοπρόσαλλο

Οι δυτικοί διπλωμάτες έχουν αναβαθμίσει τις δραστηριότητες παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τη συνήθεια του Τραμπ να κάνει εκρηκτικές ανακοινώσεις πολιτικής ή να εξαπολύει απροσδόκητες φλογερές επιθέσεις εναντίον συμμάχων σχεδόν οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου.

Τα υπουργεία Εξωτερικών πρέπει πλέον να προσέχουν και τα ιδιωτικά μηνύματα του αφεντικού τους που επανεμφανίζονται στο Truth Social.

Ο Τραμπ δίνει συνεντεύξεις Τύπου σχεδόν κάθε μέρα και κατά το πρώτο έτος της θητείας του δημοσίευσε 6.606 φορές στο Truth Social.

Σύμφωνα με τον Guardian, έρευνες δείχνουν ότι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, οι 11 π.μ. της Τρίτης, οι 5 μ.μ. του Σαββάτου και οι 11 μ.μ. της Δευτέρας είναι οι ώρες κατά τις οποίες δημοσιεύει πιο συχνά, αφήνοντας συχνά τους δυτικούς διπλωμάτες σε διαφορετική ζώνη ώρας σε μειονεκτική θέση.

Ένας διπλωμάτης είπε ότι η πιο συχνή πρωινή ατάκα: «Τι είπε αυτή τη φορά;»

Η τέχνη της ερμηνείας

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ανακάλυψε στις 6.15 π.μ. την περασμένη Τρίτη ότι κάποιος, πιθανώς ο Νάιτζελ Φάρατζ, φαίνεται να επικοινώνησε με τον Τραμπ μέσω ενός μεσάζοντα για να τον πείσει να καταγγείλει τη συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Ντιέγκο Γκαρσία, κάτι που η Ντάουνινγκ Στριτ θεωρούσε ότι είχε τελειώσει προ πολλού.

Ένας διπλωμάτης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι τώρα έχει γίνει μια ειδική δεξιότητα το να μπορείς να μεταφράζεις και να διαχωρίζεις τις συχνά ασυνάρτητες δηλώσεις του Τραμπ για τυχόν κρυμμένα πολιτικά διαμάντια πραγματικής σημασίας.

Εξηγεί: «Μπορείς να έχεις τη ζωντανή μετάδοση της ομιλίας στο τραπέζι του σπιτιού σου, και αυτός αρχίζει να μιλάει για την παιδική του ηλικία, όταν έπαιζε σε ένα πάρκο δίπλα σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο, και για τη μητέρα του που του έλεγε ότι θα μπορούσε να γίνει επαγγελματίας παίκτης μπέιζμπολ. Αρχίζεις να αποσυνδέεσαι – δεν θέλεις να ζεις μέσα στο μυαλό αυτού του ανθρώπου – και τότε συνειδητοποιείς ότι έχασες κάτι».

Πολλές από αυτές τις ασυνάρτητες συνεντεύξεις Τύπου είναι καθαρά αυτοπροβολή, αλλά υπάρχει πάντα η πιθανότητα να ρίξει μια βόμβα, λέγοντας, για παράδειγμα, ότι σχεδιάζει να στείλει μια αρμάδα στο Ιράν ή να επιβάλει δασμούς 100 % στον Καναδά.

‘Like listening to an old drunk’: Trump stuns with ‘incoherent’ anniversary speech https://t.co/xGDY88x83r

He’s TOTALLY broken! Trumpstein Files, a SECOND-HAND NOBEL AWARD & STILL 😭ing about Pres Biden! FOTUS is his OWN worst PR person & he DOESN’T see it & NO ONE tells him — Make a Difference & VOTE 🇺🇲 (@KowalchikJM) January 22, 2026

Από την Αμερική, στη Σομαλία – Από την Σομαλία στη Βενεζουέλα κ.ο.κ.

Ένας άλλος διπλωμάτης επισήμανε το εναρκτήριο τμήμα της συνέντευξης Τύπου που έδωσε την περασμένη εβδομάδα για τον εορτασμό του πρώτου έτους της θητείας του, στην οποία μίλησε για 80 λεπτά σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η Αμερική είναι «η πιο καυτή χώρα στον κόσμο», προτού απαντήσει σε ερωτήσεις.

Λίγο μετά την αναφορά του ότι η Σομαλία δεν μοιάζει καν με χώρα και ότι η δημοκρατική βουλευτής Ίλχαν Ομάρ είναι απατεώνισσα και ότι προσωπικά δεν την αντέχει, άρχισε να δείχνει στους δημοσιογράφους φωτογραφίες υποτιθέμενων εγκληματιών που συνελήφθησαν από την ICE στη Μινεσότα, με τον τίτλο «οι χειρότεροι των χειρότερων».

Στη συνέχεια, ξεκίνησε έναν μονόλογο στον οποίο εξέτασε τις φωτογραφίες πριν περάσει σε «ένα όμορφο μέρος στην Ελβετία όπου είμαι σίγουρος ότι με περιμένουν με μεγάλη χαρά», μεταβαίνοντας στη Βενεζουέλα και στο δώρο της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, το βραβείο Νόμπελ, και καταλήγοντας στην ικανοποίηση των αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών από την προσέγγισή του.

«Δεν βαριέστε με όλα αυτά, έτσι;» ρώτησε.

«Ελπίζω όχι».

Ακόμα και σε αυτή την ασυνάρτητη ομιλία – που αποκαλύπτει τον βαθύ του φόβο να μην είναι βαρετός – υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι εξακολουθεί να θέλει να συνεργαστεί με την υπάρχουσα κυβέρνηση της Βενεζουέλας, αλλά ότι Ματσάφο δεν έχει βγει από το προσκήνιο, επειδή η χειρονομία της με το Νόμπελ τον συγκίνησε.

Η κολακεία εξακολουθεί να λειτουργεί, σημειώνουν οι διπλωμάτες.

Ο δίαυλος του Fox

Αυτές οι μαραθώνιες ομιλίες είναι τόσο κουραστικές που ένας διπλωμάτης παραδέχεται ότι μία από τις εναπομείνασες αξίες του X είναι ότι μπορείς να ελέγξεις αν οι δημοσιογράφοι έχουν εντοπίσει κάτι που τους είχε ξεφύγει.

Η Ντέιμ Κάρεν Πιρς, πρέσβειρα της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον, η οποία είναι γνωστή για τις καλές σχέσεις της με το περιβάλλον του Τραμπ, ρωτήθηκε πρόσφατα από έναν άλλο διπλωμάτη για το μυστικό της επιτυχίας της.

Εξήγησε ότι αποφάσισε να προσπαθήσει να εμφανίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο στο Fox News, γνωρίζοντας ότι ο Τραμπ το παρακολουθεί.

Ορισμένες πρεσβείες έχουν πλέον έναν διπλωμάτη που ασχολείται αποκλειστικά με την κάλυψη του τρόπου με τον οποίο το Fox μεταδίδει τα γεωπολιτικά νέα, καθώς πιστεύουν ότι αυτή είναι πιθανώς η πιο σημαντική πηγή πληροφοριών του Τραμπ.

Ο διπλωμάτης είπε: «Πιστεύουμε ότι δεν διαβάζει, αλλά αν υπάρχει ένας σχολιαστής του Maga στο Fox, από εκεί θα παίρνει τις πληροφορίες του».

Farewell Ambassador @KarenPierceUK!

An incredible 5 years of service representing the UK across the US. From defence, to investment, to tech, to the creative industries; you’ve made an extraordinary contribution to the deep ties that bind our 2 nations. Thank you for everything! pic.twitter.com/DKuy7nM4pc — British Embassy Washington (@UKinUSA) February 2, 2025

Όταν ένας ηγέτης «καταβροχθίζει» τόνους παραπληροφόρησης

Ορισμένοι δυτικοί διπλωμάτες πιστεύουν ακόμη ότι η διαμάχη μιας εβδομάδας σχετικά με την απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκά κράτη οφειλόταν αποκλειστικά στο γεγονός ότι ο πρόεδρος ήταν πεπεισμένος ότι η Ευρώπη είχε στείλει μια αποστολή αναγνώρισης για να ξεκινήσει την κατασκευή αμυντικών έργων στη Γροιλανδία ενόψει μιας αμερικανικής εισβολής.

«Αν δει στην τηλεόραση εικόνες ενός C-130 σε έναν διάδρομο προσγείωσης στη Γροιλανδία και υπάρχει ένας σχολιαστής του Maga που λέει ανοησίες, τότε έχεις πρόβλημα», είπε ένας από αυτούς.

Όμως, όπως είναι εξαιρετικά ευάλωτος σε παραπληροφόρηση, έτσι είναι και πηγή παραπληροφόρησης.

Ενώ η επαλήθευση των γεγονότων ήταν μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, τώρα είναι αποδεκτό ότι ο Τραμπ έχει τα δικά του γεγονότα.

Ωστόσο, οι διπλωμάτες δεν μπορούν να τα αγνοήσουν, επειδή αποτελούν μέρος ενός οπλοστασίου για την απειλή των αντιπάλων.

Διπλωματικός πονοκέφαλος

Σε ένα μακρύ απόσπασμα της ομιλίας του στο Νταβός, για παράδειγμα, ισχυρίστηκε ότι οι Κινέζοι πωλούν ανεμόμυλους (όπως αποκαλεί τις τουρμπίνες) στην Ευρώπη, αλλά τους αφήνουν εκτός του δικού τους ενεργειακού μείγματος.

BREAKING: Trump just told a Blatant Lie at the World Economic Forum in Davos: He claims that «China makes almost all of the windmills, yet I have not been able to find any wind farms in China.» FACT: China has more wind turbines than any other country on Earth. They have 400%… pic.twitter.com/a6aie8r5cJ — Brian Krassenstein (@krassenstein) January 21, 2026

«Τους πωλούν στους ηλίθιους που τους αγοράζουν, αλλά δεν τους χρησιμοποιούν οι ίδιοι», είπε, σε ένα κατάμεστο ακροατήριο από στελέχη επιχειρήσεων που γνώριζαν ότι έλεγε ανοησίες. Η παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας της Κίνας το 2024 ισοδυναμούσε με το 40% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με το think tank Ember.

Το λέει αυτό επειδή έχει ζητήσει από την ΕΕ να αγοράζει 250 δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και πυρηνικών τεχνολογιών κάθε χρόνο μέχρι το 2028.

Όλα αυτά κάνουν τη δουλειά του διπλωμάτη πολύ πιο δύσκολη.

Ευτυχώς για αυτούς, όσο περισσότερο ο Τραμπ απομακρύνεται από την πραγματικότητα, τόσο πιο πολύτιμος μπορεί να αποδειχθεί κάποιος που είναι έμπειρος στην τέχνη της ερμηνείας.