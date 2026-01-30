Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!

H Βίρτους Μπολόνια έκανε νικηφόρο πέρασμα από την έδρα της Μονακό, καθώς επικράτησε με 84-82 κόντρα στο σύνολο του Βασίλη Σπανούλη για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Η Μονακό προηγήθηκε με τρίποντο του Τζέιμς στο 39′ για το 82-81! Ωστόσο, ο Λούκα Βιλντόζα δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και ευστόχησε σε τρίποντο, βάζοντας μπροστά τη Βίρτους με 84-82 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μονακό γνώρισε την τρίτη σερί ήττα της και βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague με ρεκόρ 15-10.

Η Βίρτους Μπολόνια βρίσκεται στην 11η θέση, έχοντας ρεκόρ 12 νίκες αλλά και 13 ήττες την τρέχουσα σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν καλύτερη εκκίνηση στο ματς. Όμως, στη συνέχεια, η Μονακό αντέδρασε και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +8 για το 30-22.