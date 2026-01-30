Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!
Η Βίρτους Μπολόνια «βύθισε» ακόμη περισσότερο τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, καθώς έφυγε νικήτρια από το Πριγκιπάτο με 84-82, χάρη σε τρίποντο του Λούκα Βιλντόζα λίγο πριν το φινάλε!
H Βίρτους Μπολόνια έκανε νικηφόρο πέρασμα από την έδρα της Μονακό, καθώς επικράτησε με 84-82 κόντρα στο σύνολο του Βασίλη Σπανούλη για την 25η αγωνιστική της Euroleague.
Η Μονακό προηγήθηκε με τρίποντο του Τζέιμς στο 39′ για το 82-81! Ωστόσο, ο Λούκα Βιλντόζα δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και ευστόχησε σε τρίποντο, βάζοντας μπροστά τη Βίρτους με 84-82 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μονακό γνώρισε την τρίτη σερί ήττα της και βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague με ρεκόρ 15-10.
Η Βίρτους Μπολόνια βρίσκεται στην 11η θέση, έχοντας ρεκόρ 12 νίκες αλλά και 13 ήττες την τρέχουσα σεζόν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Ανάλογη εικόνα είχε και η δεύτερη περίοδος, καθώς η Μονακό κρατούσε τα ηνία της αναμέτρησης και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τους γηπεδούχους να βρίσκονται στο +7 για το 51-44.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Βίρτους Μπολόνια «ξέσπασε» και χάρη στις λύσεις που προσέφεραν στο σκοράρισμα οι Άλστον και Ακέλε, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν για το 62-62.
Στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Βίρτους είχε χτίσει μαξιλαράκι ασφαλείας και ήταν μπροστά με 77-66. Με κάποια καλάθια του Στράζελ και του Τζέιμς, η διαφορά μειώθηκε για το 75-81, ενώ δευτερόλεπτα πριν το φινάλε ο Τζέιμς με τρίποντο έστειλε τη διαφορά στον πόντο για το 82-81.
Σε αυτό το σημείο μίλησε ο Βιλντόζα, ο οποίος είχε «κρύο αίμα» από την περιφέρεια, καθώς ευστόχησε σε τρίποντο και έγραψε το τελικό 84-82, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του!
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-22, 51-44, 65-62, 82-84
Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα
ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 12 (4), Μπλόσομγκεϊμ 14 (3), Τάις 12 (4 ριμπάουντ), Ντιαλό 8 (7 ριμπάουντ), Χέιζ, Τάρμπι 3 (1), Νέντοβιτς 4 (1), Στραζέλ 11 (5 ριμπαόυντ), Μίροτιτς 1 (4 ριμπαόυντ), Τζέιμς 17 (4/5 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 9 ασίστ)
ΒΙΡΤΟΥΣ (Ιβάνοβιτς): 13 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νιάνγκ 2, Ακόρσι, Άλστον 19 (3/5 δίποντα, 4/5 τρίποντα), Χάκετ 7 (5 ριμπάουντ), Φεράρι, Μόργκαν 15 (4 ασίστ), Ντιαρά 9 (6 ριμπάουντ), Τζαλόου 2, Ντιούφ 6, Ακέλε 11 (7 ριμπάουντ)
