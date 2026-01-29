Σε πολύ δύσκολη θέση η Μονακό: Μπαίνει στη «μέση» το Πριγκιπάτο λόγω οικονομικών προβλημάτων

Η Μονακό τα πηγαίνει αρκετά καλά στο αγωνιστικό κομμάτι τη φετινή αγωνιστική περίοδο, αφού αυτή την στιγμή βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 15-9, παλεύοντας στα ίσα για να καταφέρει να βρεθεί στις θέσεις που δίνουν απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ.

Αντίθετα όμως στο οικονομικό κομμάτι ο σύλλογος είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Κι αυτό επειδή ο ιδιοκτήτης της ομάδας αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα καθώς λόγω του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία τού έχουν «παγώσει» αρκετά περιουσιακά στοιχεία.

Έτσι όσο περνά ο καιρός η κατάσταση γίνεται όλο και πιο άσχημη, αφού όπως μεταφέρουν από τη Γαλλία, η Μονακό έχει καταβάλει μερικώς τους μισθούς του Νοεμβρίου, ενώ δεν πληρωθεί ούτε… ευρώ ο Δεκέμβριος, την ώρα που της έχουν επιβληθεί σημαντικά πρόστιμα από τη Euroleague, αλλά και απαγόρευση μεταγραφών που είχε ως αποτέλεσμα και την αποχώρηση του Κόρι Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό.

Τη λύση στη Μονακό δίνει το Πριγκιπάτο

Μέσα στην όλη… τρέλα, έρχεται το Πριγκιπάτο να δώσει τη λύση αφού σύμφωνα με την «Equipe» είναι έτοιμο να αγοράσει τις μετοχές της ομάδας, να καλύψει τα χρέη και να περιμένει έως ότου έρθει κάποιος νέο επενδυτής για να πάρει τη ηνία. Οι εξελίξεις αναμένονται σύντομα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη για να δούμε τι μέλλει γενέσθαι.