Τι απάντησε η Μονακό στην «Equipe» για την οικονομική κατάσταση του συλλόγου
Η Μονακό εξέδωσε ανακοίνωση, μετά το δημοσίευμα της Equipe, σχετικά με την οικονομική κατάσταση της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.
- Συνελήφθη 48χρονος για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του
- Υπ. Παιδείας: Δεν θα προσμετρώνται απουσίες από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού – Τα δικαιολογητικά
- Αυξάνει η Τουρκία τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με το Ιράν και διεκδικεί ρόλο μεσολαβητή με τις ΗΠΑ
- Προετοιμάζουν οι ΗΠΑ νέο χτύπημα στο Ιράν; - Τι δείχνουν φωτογραφίες για τις κινήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων
Τα οικονομικά της Μονακό είναι σε πολύ κακή κατάσταση, με αποτέλεσμα να είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλακεί και το Πριγκιπάτο κι αυτό επειδή ο ιδιοκτήτης της ομάδας αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα καθώς λόγω του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία τού έχουν «παγώσει» αρκετά περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα να έχει και απαγόρευση μεταγραφών σε Euroleague και Γαλλία.
Κάπως έτσι, έρχεται το Πριγκιπάτο να δώσει τη λύση αφού σύμφωνα με την «Equipe» είναι έτοιμο να αγοράσει τις μετοχές της ομάδας, να καλύψει τα χρέη και να περιμένει έως ότου έρθει κάποιος νέο επενδυτής για να πάρει τη ηνία. Και μετά από λίγο ήρθε και η επίσημη τοποθέτηση του γαλλικού συλλόγου.
Η ανακοίνωση της Μονακό
L’ AS Monaco Basket traverse actuellement une phase de transition structurée. Le club est stable sur le plan opérationnel et les activités sportives se poursuivent normalement. Toutes les parties prenantes sont pleinement alignées et travaillent activement à la mise en place… pic.twitter.com/PYYBxg8ikL
— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) January 29, 2026
Η Μονακό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια δομημένη μεταβατική φάση. Ο σύλλογος είναι σταθερός σε λειτουργικό επίπεδο και οι αθλητικές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι πλήρως εναρμονισμένα και εργάζονται ενεργά για να βρουν μια μακροπρόθεσμη λύση που θα ενισχύσει περαιτέρω το έργο.
Δεδομένης της ποιότητας, της δυναμικής και της στρατηγικής σημασίας του συλλόγου, είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η φάση θα οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα στο εγγύς μέλλον.
Η κυβέρνηση του Μονακό αναγνωρίζει την ισχυρή εικόνα και αξία του συλλόγου και επιβλέπει την κατάσταση για να διασφαλίσει ότι το μέλλον του θα παραμείνει τόσο ελπιδοφόρο όσο η πρόσφατη άνοδος της ομάδας.
- Τι απάντησε η Μονακό στην «Equipe» για την οικονομική κατάσταση του συλλόγου
- Το συγκινητικό μήνυμα του ΠΑΟΚ: «Δύο παιδιά μας είναι πίσω» (pics)
- Με τον Στέφανο Τσιτσιπά η Ελλάδα κόντρα στο Μεξικό στο Davis Cup
- Τζολάκης: «Δείχνουμε για άλλη μια χρονιά ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στην Ευρώπη»
- Κόπα Αφρικα: Βαριές καμπάνες σε Σενεγάλη και Μαρόκο
- Σε πολύ δύσκολη θέση η Μονακό: Μπαίνει στη «μέση» το Πριγκιπάτο λόγω οικονομικών προβλημάτων
- Έπος: Ο Μεντιλίμπαρ καθαρίζει το χιόνι πριν την προπόνηση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία (pics, vid)
- Ποια είναι τα σενάρια για να μπει ο ΠΑΟΚ στην 8άδα – Έτσι θα περάσει απευθείας στους «16» του Europa League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις