Τι απάντησε η Μονακό στην «Equipe» για την οικονομική κατάσταση του συλλόγου

Τα οικονομικά της Μονακό είναι σε πολύ κακή κατάσταση, με αποτέλεσμα να είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλακεί και το Πριγκιπάτο κι αυτό επειδή ο ιδιοκτήτης της ομάδας αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα καθώς λόγω του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία τού έχουν «παγώσει» αρκετά περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα να έχει και απαγόρευση μεταγραφών σε Euroleague και Γαλλία.

Κάπως έτσι, έρχεται το Πριγκιπάτο να δώσει τη λύση αφού σύμφωνα με την «Equipe» είναι έτοιμο να αγοράσει τις μετοχές της ομάδας, να καλύψει τα χρέη και να περιμένει έως ότου έρθει κάποιος νέο επενδυτής για να πάρει τη ηνία. Και μετά από λίγο ήρθε και η επίσημη τοποθέτηση του γαλλικού συλλόγου.

Η ανακοίνωση της Μονακό

L’ AS Monaco Basket traverse actuellement une phase de transition structurée. Le club est stable sur le plan opérationnel et les activités sportives se poursuivent normalement. Toutes les parties prenantes sont pleinement alignées et travaillent activement à la mise en place… pic.twitter.com/PYYBxg8ikL — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) January 29, 2026

Η Μονακό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια δομημένη μεταβατική φάση. Ο σύλλογος είναι σταθερός σε λειτουργικό επίπεδο και οι αθλητικές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι πλήρως εναρμονισμένα και εργάζονται ενεργά για να βρουν μια μακροπρόθεσμη λύση που θα ενισχύσει περαιτέρω το έργο.

Δεδομένης της ποιότητας, της δυναμικής και της στρατηγικής σημασίας του συλλόγου, είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η φάση θα οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα στο εγγύς μέλλον.

Η κυβέρνηση του Μονακό αναγνωρίζει την ισχυρή εικόνα και αξία του συλλόγου και επιβλέπει την κατάσταση για να διασφαλίσει ότι το μέλλον του θα παραμείνει τόσο ελπιδοφόρο όσο η πρόσφατη άνοδος της ομάδας.