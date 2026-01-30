Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι

Σαφώς πιο εύκολα από ότι μαρτυρά το τελικό 95-92 νίκησε ο Ερυθρός Αστέρας τη Ντουμπάι BC, στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague. Είναι χαρακτηριστικό ότι με 2:17 για τη λήξη οι Σέρβοι είχαν προβάδισμα 13 πόντων (91-78), με τους Άραβες να εκμεταλλεύονται τη χαλάρωση των γηπεδούχων στο τέλος και απλά να μειώνουν στους 3.

Αυτή ήταν η 4η διαδοχική νίκη της ομάδας του Σάσα Ομπράντοβιτς που βελτίωσε το ρεκόρ της στο 15-10 και πλέον «βλέπει» ακόμη και την 6άδα! Οι νικητές είχαν σε εξαιρετική μέρα τους Νουόρα με 22 πόντους και Ιζουντού με 18 και 8 ριμπάουντ, ενώ πολύτιμη συμβολή είχαν οι Μπάτλερ με 16π. και 5τριμπ., και Μακιντάιρ με 16π. και 7 ασίστ.

Κλειδί για τους νικητές οι 21 ασίστ για μόλις 11 λάθη και βεβαίως η ευστοχία σε δίποντα (25/41, 61%) και τρίποντα (10/27, 37%).

Από την πλευράς Αράβων, ξεχώρισαν οι Καμπενγκέλε με 24 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα αλλά και οι Ράιτ με 16 πόντους και 4 ασίστ και ο Μπέικον με 19 πόντους και 4 ριμπάουντ. Στο 11-14 το ρεκόρ της Ντουμπάι πλέον.

Οι φιλοξενούμενοι πλήρωσαν το κάκιστο πρώτο δεκάλεπτο (επιμέρους σκορ 34-14) καθώς στη συνέχεια βρέθηκαν να… κυνηγάνε, αλλά ποτέ να μην φτάνουν τον Ερυθρό Αστέρα.

Τα δεκάλεπτα: 34-14, 44-41, 68-61, 95-92

Ερυθρός Αστέρας (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 16 (1/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μπάτλερ 16 (2/6 δίποντα, 4/7 τρίποντα), Νταβιντόβατς, Κάλινιτς 7 (1/1 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/6 βολές), Ντόμπριτς 2 (1/1 δίποντα), Ιζουντού 18 (8/9 δίποντα, 2/2 βολές), Μοτεγιούνας, Μπολονμπόι 4 (2/3 δίποντα), Νουόρα 22 (7/11 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 5/5 βολές), Οτζελέγιε 2 (1/2 δίποντα), Μονέκε 8 (2/4 δίποντα, 4/4 βολές), Ντος Σάντος.

Ντουμπάι BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς 2 (1/2 δίποντα), Μπέικον 19 (2/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 9/13 βολές), Αβράμοβιτς 11 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Αμπάς 5 (1/1 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Πρέπελιτς 5 (1/1 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Άντερσον, Μούσα 5 (1/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Καμπενγκέλε 24 (79 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4/5 βολές) Ράιτ 16 (5/9β δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές), Πετρούσεβ, Καμένχας 5 (2/4 δίποντα, 1/2 βολές), Καμπόκλο.