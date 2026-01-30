Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Εκτενής είναι η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης στην Γαλλία της χθεσινής (29/1) επίσκεψης της υπουργού Άμυνας της χώρας, Κατρίν Βοτρίν, στην Αθήνα, όπου σε γενικές γραμμές υπογραμμίζεται το υψηλό επίπεδο σχέσεων Ελλάδας – Γαλλίας στον τομέα της άμυνας.

Ειδικότερα, στην εφημερίδα Ouest France δημοσιεύεται ανταπόκριση, με τίτλο «Στην Ελλάδα η Γαλλίδα υπουργός Εθνικής Άμυνας επιδιώκει να ενισχύσει την αμυντική συνεργασία» και υπότιτλο «Η Κατρίν Βοτρίν είχε υποσχεθεί στους Έλληνες ότι θα επισκεφθεί τη φρεγάτα άμυνας και επέμβασης, που μόλις παραδόθηκε από τη Naval Group. Μια ευκαιρία για την Γαλλίδα υπουργό Εθνικής Άμυνας να συζητήσει το μέλλον της γαλλοελληνικής συνεργασίας».

Στο σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται ότι η Ελλάδα και η Γαλλία είχαν υπογράψει τον Σεπτέμβριο του 2021 μία συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στον τομέα της άμυνας. Η συμφωνία αυτή λήγει στο τέλος του έτους και, όπως διαβεβαιώνει η υπουργός, «πολύ πιθανόν» να ανανεωθεί μέσα στις «επόμενες εβδομάδες» ή, σε κάθε περίπτωση, «πριν από το τέλος του Α’ εξαμήνου».

Στην εφημερίδα Le Telegramme δημοσιεύεται επίσης ανταπόκριση από την Αθήνα, με τίτλο «Η Ελλάδα ενδιαφέρεται για νέα πλοία: μετά τη φρεγάτα Kimon, νέες παραγγελίες για τη Naval Group;» και υπότιτλο «Η Γαλλίδα υπουργός Εθνικής Άμυνας βρέθηκε στην Ελλάδα για μια επίσκεψη που ξεπερνούσε την απλή τυπική ευγένεια. Η ίδια εξήρε τη γαλλοελληνική συνεργασία, η οποία πρόκειται να ανανεωθεί και σύμβολο της οποίας, κατά την άποψή της, είναι η παράδοση φρεγατών που έχουν κατασκευαστεί από τη Naval Group».

«Δεν αποτελεί απλώς ένα διπλωματικό τελετουργικό»

Τέλος, στην ιστοσελίδα Six Actualites δημοσιεύεται άρθρο, με τίτλο «Στην Ελλάδα, οι φιλοδοξίες της Γαλλίδας υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων για μια ενισχυμένη αμυντική συνεργασία» και υπότιτλο «Οι φιλοδοξίες της Γαλλίδας υπουργού Εθνικής Άμυνας για μια ενισχυμένη αμυντική συνεργασία θέτουν στο προσκήνιο το διακύβευμα της στρατιωτικής συνεργασίας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας, διερευνώντας τη δυναμική των διμερών σχέσεων και της αμυντικής πολιτικής μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας».

Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι για να κατανοηθεί η επανειλημμένη κινητικότητα Παρισιού και Αθήνας, η συγκεκριμένη επίσκεψη πρέπει να ιδωθεί ως ένα στάδιο ενός ευρύτερου αφηγήματος σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των συμμαχιών.

«Η επίσκεψη της Γαλλίδας υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ελλάδα εντάσσεται σε μια λογική συνέχειας. Δεν αποτελεί απλώς ένα διπλωματικό τελετουργικό, αλλά προετοιμάζει συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με τον εξοπλισμό, την εκπαίδευση και την ενσωμάτωση των εθνικών βιομηχανικών δυνατοτήτων σε πιο ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού. Για τους εμπλεκόμενους φορείς, η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς», όπως επισημαίνεται.