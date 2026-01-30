newspaper
Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα
Διπλωματία 30 Ιανουαρίου 2026, 16:33

Γαλλία: Εκτενής κάλυψη ΜΜΕ της επίσκεψης Βοτρίν στην Αθήνα – Υψηλό το επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών στην άμυνα

Στην Γαλλία τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν πως «η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς»

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Εκτενής είναι η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης στην Γαλλία της χθεσινής (29/1) επίσκεψης της υπουργού Άμυνας της χώρας, Κατρίν Βοτρίν, στην Αθήνα, όπου σε γενικές γραμμές υπογραμμίζεται το υψηλό επίπεδο σχέσεων Ελλάδας – Γαλλίας στον τομέα της άμυνας.

Ειδικότερα, στην εφημερίδα Ouest France δημοσιεύεται ανταπόκριση, με τίτλο «Στην Ελλάδα η Γαλλίδα υπουργός Εθνικής Άμυνας επιδιώκει να ενισχύσει την αμυντική συνεργασία» και υπότιτλο «Η Κατρίν Βοτρίν είχε υποσχεθεί στους Έλληνες ότι θα επισκεφθεί τη φρεγάτα άμυνας και επέμβασης, που μόλις παραδόθηκε από τη Naval Group. Μια ευκαιρία για την Γαλλίδα υπουργό Εθνικής Άμυνας να συζητήσει το μέλλον της γαλλοελληνικής συνεργασίας».

Στο σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται ότι η Ελλάδα και η Γαλλία είχαν υπογράψει τον Σεπτέμβριο του 2021 μία συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στον τομέα της άμυνας. Η συμφωνία αυτή λήγει στο τέλος του έτους και, όπως διαβεβαιώνει η υπουργός, «πολύ πιθανόν» να ανανεωθεί μέσα στις «επόμενες εβδομάδες» ή, σε κάθε περίπτωση, «πριν από το τέλος του Α’ εξαμήνου».

Στην εφημερίδα Le Telegramme δημοσιεύεται επίσης ανταπόκριση από την Αθήνα, με τίτλο «Η Ελλάδα ενδιαφέρεται για νέα πλοία: μετά τη φρεγάτα Kimon, νέες παραγγελίες για τη Naval Group;» και υπότιτλο «Η Γαλλίδα υπουργός Εθνικής Άμυνας βρέθηκε στην Ελλάδα για μια επίσκεψη που ξεπερνούσε την απλή τυπική ευγένεια. Η ίδια εξήρε τη γαλλοελληνική συνεργασία, η οποία πρόκειται να ανανεωθεί και σύμβολο της οποίας, κατά την άποψή της, είναι η παράδοση φρεγατών που έχουν κατασκευαστεί από τη Naval Group».

«Δεν αποτελεί απλώς ένα διπλωματικό τελετουργικό»

Τέλος, στην ιστοσελίδα Six Actualites δημοσιεύεται άρθρο, με τίτλο «Στην Ελλάδα, οι φιλοδοξίες της Γαλλίδας υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων για μια ενισχυμένη αμυντική συνεργασία» και υπότιτλο «Οι φιλοδοξίες της Γαλλίδας υπουργού Εθνικής Άμυνας για μια ενισχυμένη αμυντική συνεργασία θέτουν στο προσκήνιο το διακύβευμα της στρατιωτικής συνεργασίας και της ευρωπαϊκής ασφάλειας, διερευνώντας τη δυναμική των διμερών σχέσεων και της αμυντικής πολιτικής μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας».

Στο δημοσίευμα τονίζεται ότι για να κατανοηθεί η επανειλημμένη κινητικότητα Παρισιού και Αθήνας, η συγκεκριμένη επίσκεψη πρέπει να ιδωθεί ως ένα στάδιο ενός ευρύτερου αφηγήματος σχετικά με την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των συμμαχιών.

«Η επίσκεψη της Γαλλίδας υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ελλάδα εντάσσεται σε μια λογική συνέχειας. Δεν αποτελεί απλώς ένα διπλωματικό τελετουργικό, αλλά προετοιμάζει συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με τον εξοπλισμό, την εκπαίδευση και την ενσωμάτωση των εθνικών βιομηχανικών δυνατοτήτων σε πιο ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού. Για τους εμπλεκόμενους φορείς, η προτεραιότητα δεν περιορίζεται στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στη λήψη επιλογών που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις διμερείς σχέσεις, χωρίς προσφυγή σε εντυπωσιασμούς», όπως επισημαίνεται.

Macro
S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

S&P: Η Ελλάδα σε τροχιά σύγκλισης με την Ευρωζώνη – Οι προκλήσεις

Business
Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

Καστέλι: Το 2028 έτοιμο το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο

inWellness
inTown
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
Πολιτική 29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Ενημέρωση 28.01.26

Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο

Σύνταξη
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης
Διπλωματία 27.01.26

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in τις επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά και τη δραστική αλλαγή στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα
Πολιτική 26.01.26

Η προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας για δημιουργία «Ισλαμικού ΝΑΤΟ», ο ρόλος της Τουρκίας και η Αθήνα

Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνουν τη Σαουδική Αραβία να αναζητά αναβαθμισμένο ρόλο επιδιώκοντας νέες συμμαχίες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί
Εξωτερική πολιτική 24.01.26

Γεραπετρίτης για επέκταση 12 ναυτικών μιλίων: Νόμιμο δικαίωμα που ασκηθεί μονομερώς σε χρόνο που θα επιλεγεί

«Θεωρώ αυτονόητο ότι η ενάσκηση νόμιμου δικαιώματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να προκαλεί κρίση στη σχέση μεταξύ δύο γειτονικών χωρών», υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας

Σύνταξη
Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA
Πολιτική 24.01.26

Η νέα διεθνής τάξη πραγμάτων με τη λογική MAGA

Οι διαφορές στην επιβολή των συμφερόντων των ΗΠΑ στην εποχή MAGA. Ο Τραμπ θα μπορούσε να συνδυαλέγεται κάτω από το τραπέζι όχι μόνο με τον Πούτιν, αλλά ενδεχομένως και με την Κίνα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX διετούς διάρκειας – Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών
Διπλωματία 23.01.26

NAVTEX διετούς διάρκειας εξέδωσε η Τουρκία - Επιμένει στα περί «δικαιοδοσίας» και «αποστρατικοποίησης» νησιών

Συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία και, μάλιστα, λίγο πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, παρά το υποτιθέμενο «καλό κλίμα» στις σχέσεις με την Ελλάδα

Σύνταξη
Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί
Διπλωματία 22.01.26

Δένδιας για ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής στη ΝΔ: Δεν θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό απαιτηθεί

Ο Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει, ούτε έχει εκπέμψει απειλή πολέμου καθ' οιονδήποτε - Τι απαντά στους επικριτές του εντός ΝΔ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα
Διπλωματία 21.01.26

Προβληματισμός σε Αθήνα, ΕΕ για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Αποδέχτηκε την πρόσκληση ο Νετανιάχου που έχει αιματοκυλίσει τη Γάζα

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» παρουσιάζεται ως πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην επίλυση συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ξεκινώντας από τη Γάζα - Εκφράζονται φόβοι ότι θα λειτουργεί ανταγωνιστικά στον ΟΗΕ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης
«Δεν θα ξεχαστεί» 30.01.26

Νέα Αριστερά: Σοβαρά ερωτήματα για την άδεια λειτουργίας της «Βιολάντα» – Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο διαχείρισης

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως γεννιούνται σοβαρά ερωτήματα το γεγονός ότι οι μελέτες πυροπροστασίας για την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου φέρουν την υπογραφή του σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σύνταξη
Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.01.26

Συνάντηση Τασούλα με Παπαδήμο – Στο επίκεντρο οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις

Κώστας Τασούλας και Λουκάς Παπαδήμος προέβησαν σε επισκόπηση και αξιολόγηση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης διεθνώς και ειδικότερα της Ευρώπης και αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις που έχει στην Ελλάδα

Σύνταξη
«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη
Διπλωματικός πονοκέφαλος 30.01.26

«Τι συμβαίνει στο κεφάλι του Τραμπ;» – Η δύσκολη τέχνη της ερμηνείας των δηλώσεων ενός αλλοπρόσαλλου ηγέτη

Η πληθώρα των αλαζονικών δηλώσεων, των επιθέσεων και των θεωριών συνωμοσίας αναγκάζει τους απεσταλμένους να αναζητούν το μήνυμα μέσα στην παραφροσύνη του Τραμπ

Σύνταξη
Ιράν: Δηλώνει έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες
Κόσμος 30.01.26

Το Ιράν είναι έτοιμο για δίκαιες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όχι όμως για τις αμυντικές του ικανότητες

Απαντώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν διεμήνυσε εκ νέου πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη είτε για διαπραγματεύσεις είτε για πόλεμο

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα
Social Europe 30.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία: Πώς τα εργαλεία μεταγραφής απειλούν το απόρρητο και θεμελιώδη δικαιώματα

Ταχύτητα και αποτελεσματικότητα υπόσχονται τα εργαλεία μεταγραφής συνομιλιών με τεχνητή νοημοσύνη και εντάσσονται στην εργασιακή ρουτίνα. Ωστόσο, γίνονται φορείς έκθεσης προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές
Ματωμένη «ανάπτυξη» 30.01.26

Τα κέρδη και οι ανθρώπινες ζωές

Τα εργατικά ατυχήματα είναι το σκοτεινό πρόσωπο του τρόπου που αντιμετωπίστηκε η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα
Κόσμος 30.01.26

Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα

Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου που βρίσκεται ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και τον έξω κόσμο και δεν περνά από το Ισραήλ

Σύνταξη
Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών
Έδωσε συγχαρητήρια 30.01.26

Κικίλιας: Νέα καίρια χτυπήματα του Λιμενικού στο οργανωμένο έγκλημα των ναρκωτικών για την προστασία των παιδιών

«Η μάχη απέναντι στα ναρκωτικά είναι μάχη για τα παιδιά μας, για τις οικογένειες και για το μέλλον της κοινωνίας μας», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»
«Λαμπρή», «συμπονετική», «ευφυής» 30.01.26

Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»

Με μια πρεμιέρα που έμοιαζε περισσότερο με θεσμικό γεγονός παρά με απλή προβολή, το Melania παρουσιάστηκε στο Kennedy Center με έντονη πολιτική παρουσία, υπερβολικούς επαίνους και πρωτοφανή οικονομική επένδυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
