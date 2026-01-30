Φως στο Τούνελ: Το σκοτεινό παρασκήνιο δύο συνταρακτικών υποθέσεων
Η ερευνητική εκπομπή Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει στις μικρές οθόνες. Απόψε, στις 23.20, στο MEGA.
Σοκαριστικές αποκαλύψεις και ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στην ερευνητική εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Απόψε στις 23:20, στο MEGA, η έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη αποκαλύπτει το σκοτεινό παρασκήνιο δύο συνταρακτικών υποθέσεων και φέρνει στην επιφάνεια ντοκουμέντα που αλλάζουν τα δεδομένα.
- Έγκλημα που σοκάρει: Πέταξε στα σκουπίδια τη Μαρία και έκρυβε τη σορό της Βίκυς…
Όλο το παρασκήνιο της φρικιαστικής υπόθεσης.
Η εκπομπή είχε εντοπίσει τον δράστη στο πλαίσιο της έρευνας για τις αγνοούμενες γυναίκες.
Τι έλεγε στην Αγγελική Νικολούλη δήθεν για να βοηθήσει;
Το «Τούνελ» στο υπόγειο της φρίκης. Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως.
- Εξαφάνιση Λόρας
Μια συγκλονιστική αποκάλυψη για τη Λόρα, φέρνει την μεγάλη ανατροπή.
Το καθοριστικό ντοκουμέντο που εντόπισε η έρευνα της εκπομπής.
#FosStoTounel
