Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και άλλες πόλεις για μία εβδομάδα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, συμφώνησε να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο για μία εβδομάδα λόγω του κρύου.

«Προσωπικά ζήτησα από τον Πρόεδρο Πούτιν να μην βομβαρδίζει το Κίεβο και διάφορες πόλεις για μία εβδομάδα, και συμφώνησε να το κάνει», είπε ο Τραμπ σε σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου, επικαλούμενος «το κρύο» στην περιοχή.

«Ήταν πολύ ωραίο. Πολλοί είπαν, “μην ξοδέψεις το τηλεφώνημα, δεν θα τα καταφέρεις”. Και όμως, το έκανε», είπε ο Τραμπ.

Η Ουκρανία πλησιάζει σε «ανθρωπιστική καταστροφή» ύστερα από μήνες ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων κατά του ενεργειακού της συστήματος και οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάπαυση των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές, δήλωσε προ ημερών ο επικεφαλής του μεγαλύτερου ιδιωτικού παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Ο Μαξίμ Τιμτσένκο, διευθύνων σύμβουλος της DTEK, ανέφερε ότι η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, διεξάγει από τον Οκτώβριο του 2025 μια εκστρατεία «ενεργειακής τρομοκρατίας», πλήττοντας σταθμούς παραγωγής και υπερφορτώνοντας τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, το Κίεβο και οι γύρω περιοχές συγκαταλέγονται στις πλέον πληγείσες, με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας να καλεί τους κατοίκους να αποχωρήσουν προσωρινά, εφόσον έχουν τη δυνατότητα. «Πώς μπορείς να μιλάς για ειρήνη και ταυτόχρονα να επιτίθεσαι σε ανθρώπους, γνωρίζοντας ότι παγώνουν; Πώς μπορούν αυτά να συμβαίνουν παράλληλα;».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας που επικαλέστηκε, η ανασυγκρότηση του ενεργειακού τομέα θα κοστίσει 65-70 δισ. δολάρια και σε πολλές περιπτώσεις θα απαιτήσει τη δημιουργία εντελώς νέων υποδομών.

«Μιλάμε περισσότερο για την οικοδόμηση ενός νέου ενεργειακού συστήματος στην Ουκρανία, παρά απλώς για αποκατάσταση», είπε.

Ο Τιμτσένκο τόνισε ότι η Ουκρανία πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας, περιλαμβανομένων νέων φωτοβολταϊκών έργων, «πράσινων» πάρκων και υποδομών αποθήκευσης, ώστε οι εγκαταστάσεις να είναι δυσκολότερο να πληγούν από drones και πυραύλους.

«Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στο ότι θα υπογραφεί ειρηνευτική συμφωνία. Πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε από σήμερα», κατέληξε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να αποθηκεύσει κρίσιμο εξοπλισμό και να ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα.