Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας

Ένας δικαστής του Ιλινόις καταδίκασε την Πέμπτη έναν πρώην βοηθό σερίφη σε ποινή φυλάκισης 20 ετών, το ανώτατο όριο, για τον θανάσιμο πυροβολισμό μιας άοπλης μαύρης γυναίκας στο σπίτι της τον Ιούλιο του 2024, μετά από κλήση της στο 911 για να αναφέρει έναν πιθανό εισβολέα, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου.

Ο Σον Γκρέισον, πρώην βοηθός σερίφη της κομητείας Σανγκαμόν, καταδικάστηκε τον Οκτώβριο για φόνο β’ βαθμού για τον θάνατο της Σόνια Μάσσεϊ, 36 ετών, στο σπίτι της στο Σπρίνγκφιλντ του Ιλινόις.

Η υπόθεση έχει συγκριθεί με άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών και προσέλκυσε την προσοχή ολόκληρης της χώρας.

🚨BREAKING: White Ex-Deputy Sean Grayson Sentenced to Just 20 Years for Fatally Shooting Black Mother Sonya Massey in the Face — After She Rebuked Him «In the Name of Jesus» 📍 Springfield, Illinois Bodycam showed escalation over boiling water; Grayson claimed fear despite… pic.twitter.com/qhL1lqgEcQ — i Expose Racists & Pedos (@SeeRacists) January 29, 2026

Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία

Τη νύχτα του θανάτου της, η Μάσσεϊ είχε καλέσει το 911 για βοήθεια αφού βρήκε ένα σπασμένο παράθυρο της και φοβήθηκε ότι ένας διαρρήκτης μπορεί να βρισκόταν στο σπίτι.

Ο Γκρέισον και ένας άλλος βοηθός μπήκαν στο σπίτι της και της ζήτησαν να τους δείξει την ταυτότητά της, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Σε κάποιο σημείο της συνομιλίας, οι αστυνομικοί της ζήτησαν να ελέγξουν μία κατσαρόλα με βραστό νερό που κρατούσε.

Οι δικηγόροι του Γκρέισον ισχυρίστηκαν στο δικαστήριο ότι νόμιζε ότι η Μάσσεϊ θα του πετούσε την κατσαρόλα.

Η πρώτη βοηθός εισαγγελέα της πολιτείας, Μέρι Μπεθ Ρότζερς, δήλωσε στο δικαστήριο ότι η Μάσσεϊ συμμορφώθηκε με την εντολή να αφήσει το σκεύος με το νερό και στη συνέχεια ο Γκρέισον την πυροβόλησε καθώς την έβριζε.

«Αυτή η παράλογη οργή πρέπει να αποτραπεί», δήλωσε ο δικαστής Ράιαν Κάντιγκαν του 7ου Δικαστικού Περιφερειακού Δικαστηρίου του Ιλινόις κατά τη διάρκεια της επιβολής της ποινής.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο Γκρέισον ζήτησε συγγνώμη στο δικαστήριο από την οικογένεια για τις πράξεις του και τις «τρομερές αποφάσεις» που πήρε εκείνο το βράδυ.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Γκρέισον, Μαρκ Γουάικοφ, ζήτησε από τον δικαστή να μην επιβάλει ποινή φυλάκισης στον Γκρέισον, καθώς πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου σε στάδιο 3 που έχει εξαπλωθεί, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης.

Η οικογένεια της Μάσσεϊ είχε προηγουμένως λάβει αποζημίωση 10 εκατομμυρίων δολαρίων από την κομητεία Σανγκαμόν για τον θάνατό της.