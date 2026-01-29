newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας
Κόσμος 29 Ιανουαρίου 2026, 21:50

Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε βοηθός σερίφη του Ιλινόις για τον πυροβολισμό άοπλης Αφροαμερικανίδας

Η υπόθεση στο Ιλινόις έχει συγκριθεί με άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών πολιτών στις ΗΠΑ

Σύνταξη
A
A
Ένας δικαστής του Ιλινόις καταδίκασε την Πέμπτη έναν πρώην βοηθό σερίφη σε ποινή φυλάκισης 20 ετών, το ανώτατο όριο, για τον θανάσιμο πυροβολισμό μιας άοπλης μαύρης γυναίκας στο σπίτι της τον Ιούλιο του 2024, μετά από κλήση της στο 911 για να αναφέρει έναν πιθανό εισβολέα, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου. 

Ο Σον Γκρέισον, πρώην βοηθός σερίφη της κομητείας Σανγκαμόν, καταδικάστηκε τον Οκτώβριο για φόνο β’ βαθμού για τον θάνατο της Σόνια Μάσσεϊ, 36 ετών, στο σπίτι της στο Σπρίνγκφιλντ του Ιλινόις.  

Η υπόθεση έχει συγκριθεί με άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ όπου αστυνομικοί χρησιμοποίησαν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών και προσέλκυσε την προσοχή ολόκληρης της χώρας. 

Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία 

Τη νύχτα του θανάτου της, η Μάσσεϊ είχε καλέσει το 911 για βοήθεια αφού βρήκε ένα σπασμένο παράθυρο της και φοβήθηκε ότι ένας διαρρήκτης μπορεί να βρισκόταν στο σπίτι. 

Ο Γκρέισον και ένας άλλος βοηθός μπήκαν στο σπίτι της και της ζήτησαν να τους δείξει την ταυτότητά της, σύμφωνα με μαρτυρίες.  

Σε κάποιο σημείο της συνομιλίας, οι αστυνομικοί της ζήτησαν να ελέγξουν μία κατσαρόλα με βραστό νερό που κρατούσε. 

Οι δικηγόροι του Γκρέισον ισχυρίστηκαν στο δικαστήριο ότι νόμιζε ότι η Μάσσεϊ θα του πετούσε την κατσαρόλα. 

Η πρώτη βοηθός εισαγγελέα της πολιτείας, Μέρι Μπεθ Ρότζερς, δήλωσε στο δικαστήριο ότι η Μάσσεϊ συμμορφώθηκε με την εντολή να αφήσει το σκεύος με το νερό και στη συνέχεια ο Γκρέισον την πυροβόλησε καθώς την έβριζε. 

«Αυτή η παράλογη οργή πρέπει να αποτραπεί», δήλωσε ο δικαστής Ράιαν Κάντιγκαν του 7ου Δικαστικού Περιφερειακού Δικαστηρίου του Ιλινόις κατά τη διάρκεια της επιβολής της ποινής. 

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο Γκρέισον ζήτησε συγγνώμη στο δικαστήριο από την οικογένεια για τις πράξεις του και τις «τρομερές αποφάσεις» που πήρε εκείνο το βράδυ. 

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Γκρέισον, Μαρκ Γουάικοφ, ζήτησε από τον δικαστή να μην επιβάλει ποινή φυλάκισης στον Γκρέισον, καθώς πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου σε στάδιο 3 που έχει εξαπλωθεί, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης. 

Η οικογένεια της Μάσσεϊ είχε προηγουμένως λάβει αποζημίωση 10 εκατομμυρίων δολαρίων από την κομητεία Σανγκαμόν για τον θάνατό της. 

World
Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Commodities
Χαλκός: Άγγιξε τα 14.500 δολάρια – Το κύμα αγορών από Κινέζους επενδυτές

Χαλκός: Άγγιξε τα 14.500 δολάρια – Το κύμα αγορών από Κινέζους επενδυτές

inWellness
inTown
Τεράστιο πορτρέτο της 5χρονης Χιντ που σκοτώθηκε στη Γάζα ξεδιπλώθηκε σε παραλία της Βαρκελώνης
Συγκίνηση 29.01.26

Τεράστιο πορτρέτο της 5χρονης Χιντ που σκοτώθηκε στη Γάζα ξεδιπλώθηκε σε παραλία της Βαρκελώνης

«Τα παιδιά της Γάζας δεν ζητούν συμπόνια. Ζητούν το δικαίωμά τους να ζήσουν, να κοιμούνται χωρίς φόβο, να παίζουν χωρίς βόμβες, να μεγαλώσουν, απλά να μεγαλώσουν», είπε η μητέρα της Χιντ

Σύνταξη
Ιράν: Συλλήψεις και για διαδηλώσεις προηγούμενων ετών – Μαζική εκστρατεία διώξεων μετά την καταστολή των κινητοποιήσεων
Κόσμος 29.01.26

Ιράν: Συλλήψεις και για διαδηλώσεις προηγούμενων ετών – Μαζική εκστρατεία διώξεων μετά την καταστολή των κινητοποιήσεων

Γιατροί ανέφεραν ότι διαδηλωτές που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων απομακρύνθηκαν από νοσοκομεία από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ δεκάδες γιατροί έλαβαν προειδοποιήσεις να μην βοηθούν τραυματίες στο Ιράν

Σύνταξη
Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις
Καθίζηση εδάφους 29.01.26

Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις

Η αντιπολίτευση ζητά να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που είχαν εγκριθεί για την κατασκευή γέφυρας που θα ενώσει την Σικελία με την Καλαβρία, με στόχο να δοθούν άμεσες απαντήσεις στους περισσότερους από 1.500 κατοίκους που έμειναν άστεγοι

Σύνταξη
Μινεάπολη: Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου
Ξύπνησαν 29.01.26

Πώς η δολοφονία του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη έσπασε τους παραδοσιακά απολιτικούς χώρους του Διαδικτύου

Η οργή για την ICE, μετά και τη δεύτερη δολοφονία Αμερικανού πολίτη στη Μινεάπολη, έχει κατακλύσει φόρουμ για παίκτες γκολφ και λάτρεις του... μπέρμπον, αντανακλώντας την αυξανόμενη οργή για την καταστολή της κυβέρνησης Τραμπ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ: Ο «τσάρος των συνόρων» δεσμεύεται για μείωση των δυνάμεων ασφαλείας στη Μινεάπολη «σύντομα»
Τομ Χόμαν 29.01.26

ΗΠΑ: Ο «τσάρος των συνόρων» δεσμεύεται για μείωση των δυνάμεων ασφαλείας στη Μινεάπολη «σύντομα»

Ο Χόμαν δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι χρειάζονται «ορισμένες βελτιώσεις» στις επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης που διεξάγουν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη Μινεάπολη

Σύνταξη
Ιράν: Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ, ο αρχηγός του στρατού δηλώνει έτοιμος για «συντριπτική απάντηση»
Σε συναγερμό 29.01.26

Ιράν: Απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ, ο αρχηγός του στρατού δηλώνει έτοιμος για «συντριπτική απάντηση»

Οι ομάδες πυροβολικού μάχης του Ιράν απέκτησαν «1.000 στρατηγικά drones», που κατασκευάστηκαν «ανάλογα με τις νέες απειλές και τα μαθήματα που αντλήθηκαν από τον πόλεμο των 12 ημερών» με το Ισραήλ

Σύνταξη
Ουκρανία: Θερμοκρασίες που θα φθάσουν τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου απειλούν να καταστρέψουν τις σοδειές
Ενεργειακός πόλεμος 29.01.26

Θερμοκρασίες που θα φθάσουν τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου απειλούν να καταστρέψουν τις σοδειές της Ουκρανίας

Ένας συνδυασμός ισχυρών παγετών και ανεπαρκούς κάλυψης από χιόνι μπορεί να επηρεάσει τις σοδειές στην κεντρική, τη βορειοανατολική και την ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος
Europa League 29.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 29.01.26

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ

LIVE: Λιόν – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιόν – ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα
Europa League 29.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ρόμα για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από ANT1 και COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»
Σφαγή 29.01.26

Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»

Χρόνια προτού κυκλοφορήσουν τα βιβλία και η σειρά με ήρωα τον serial killer Dexter Morgan, υπήρξε ένας βραζιλιάνος που υποστήριζε ότι σκότωνε μόνο όσους το άξιζαν - και ήταν η έμπνευση του συγγραφέα Τζεφ Λίντσεϊ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ
Εξεταστική 29.01.26

Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ

«Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης την περίοδο 2004-2009, Α. Κοντός, αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα συμψηφισμού της εγκληματικής οργάνωσης που δρα ανενόχλητη στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, με τις δυσκολίες και τα υπαρκτά προβλήματα του παρελθόντος», λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο Τζουντ Όουενς δεν θέλει μπιμπερό, μόνο στέκα: Δύο ετών ο διπλά παγκόσμιος ρέκορντμαν στο μπιλάρδο – «Ελπίδα»
Νήπιο-φαινόμενο 29.01.26

Ο Τζουντ Όουενς δεν θέλει μπιμπερό, μόνο στέκα: Δύο ετών ο διπλά παγκόσμιος ρέκορντμαν στο μπιλάρδο – «Ελπίδα»

Ο μόλις δύο ετών Τζουντ Όουενς είναι ο πιο αναπάντεχος ρέκορντμαν των ημερών μας και ίσως η τελευταία ελπίδα του σνούκερ να βγει από τη λήθη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την κατακραυγή, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανακοίνωσε πως «δεν αποδέχεται» τελικά τη θέση, ενώ έκανε λόγο για «στοχοποίηση» του ιδίου και της κυβέρνησης, εξαπολύοντας «πυρά» κατά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla

Η Tesla εγκαταλείπει ιστορικά μοντέλα και επενδύει δισεκατομμύρια στο όραμα του Μασκ για έναν κόσμο γεμάτο ρομπότ και αυτόνομα οχήματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»
Low profile 29.01.26

Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»

Περίπου δύο μήνες μετά τα σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο, που τον αποκάλεσε «αδύναμο και αδιάφορο» ηθοποιό, ο Πολ Ντέινο αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν

Τουλάχιστον 6 με 7 εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι είχαν κάνει αναφορά για οσμή αερίου - Τι κατέθεσε ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας που σώθηκε την τελευταία στιγμή

Σύνταξη
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
