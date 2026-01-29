Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη διαβόητης φατρίας που ενέχονταν σε σειρά εγκλημάτων

Οι αρχές της Κίνας προχώρησαν σήμερα στην εκτέλεση ένδεκα ανθρώπων, καταδικασθέντων σε δίκη με την κατηγορία ότι ενέχονταν στο οργανωμένο έγκλημα στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένων «μελών κλειδιών», που πρωτοστατούσαν σε απάτες μέσω διαδικτύου, μετέδωσαν κινεζικά κρατικά ΜΜΕ. «Οι εκτελέσεις έγιναν (σ.σ. με απόφαση) από δικαστήριο της πόλης Ουεντζού, στην επαρχία Τζετζιάνγκ, στην ανατολική Κίνα, μετά την έγκριση του ανώτατου λαϊκού δικαστηρίου» της χώρας, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Πρόκειται για μέλη της διαβόητης οικογένειας Ming, που είχαν καταδικαστεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, από δικαστήριο στην επαρχία Zhejiangγια εγκλήματα όπως ανθρωποκτονία, παράνομη κράτηση, απάτη και λειτουργία χαρτοπαικτικών λεσχών, μεταδίδει το BBC.

Η οικογένεια Ming ήταν μία από τις πολλές φατρίες που διηύθυναν την ήσυχη πόλη Laukkaing της Μιανμάρ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Το δίκτυό τους κατέρρευσε το 2023, όταν συνελήφθησαν και παραδόθηκαν στην Κίνα από εθνοτικές πολιτοφυλακές που είχαν αναλάβει τον έλεγχο της Laukkaing κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Μιανμάρ.

Ανθρωποκτονία, παράνομη κράτηση, εξαπάτηση

Τα κυκλώματα απάτης στη Μιανμάρ έχουν παγιδεύσει χιλιάδες Κινέζους εργάτες όλα αυτά τα χρόνια. Εκατοντάδες μεταφέρθηκαν παράνομα σε αυτές τις εγκαταστάσεις, και εξαναγκάστηκαν βιαίως να εξαπατούν ανθρώπους στο εξωτερικό.

Πέρυσι, στο κινεζικό διαδίκτυο έγινε viral η αναζήτηση ενός μικρού Κινέζου ηθοποιού που είχε πετάξει στην Ταϊλάνδη για μια δουλειά ως ηθοποιός, αλλά αντί για αυτό μεταφέρθηκε σε ένα κέντρο απάτης στη Μιανμάρ. Ιστορίες όπως αυτές ενίσχυσαν την απογοήτευση στο Πεκίνο, το οποίο εδώ και καιρό ζητούσε από τη χούντα της Μιανμάρ να θέσει υπό έλεγχο τη μαφία των απατεώνων.

Τελικά, ήταν η κλιμάκωση της σύγκρουσης της χούντας με τις εθνοτικές δυνάμεις που οδήγησε στην πτώση της μαφίας στο Laukkaing.

Οι απάτες και τα παράνομα καζίνο της μαφίας Μινγκ απέφεραν περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια γιουάν (1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, 1 δισεκατομμύριο λίρες) μεταξύ 2015 και 2023, σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο της Κίνας, το οποίο απέρριψε τις εφέσεις τους τον Νοέμβριο, αναφέρει το ΒΒC.

Τα εγκλήματά τους είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 14 Κινέζων πολιτών και τον τραυματισμό πολλών άλλων, σύμφωνα με το δικαστήριο.