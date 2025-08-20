Ένα δίκτυο εγκληματικών συμμοριών στη Μιανμάρ που εκμεταλλεύονται χιλιάδες Κινέζους μετανάστες εργάτες αποκαλύφθηκε έπειτα από την απαγωγή του 19χρονου Χουάγνκ, ο οποίος έπεσε στα δίχτυα μιας 17χρονης που λειτουργούσε ως δέλεαρ.

Ο νεαρός την γνώρισε σε μια αίθουσα μπιλιάρδου στη Γκουανγκζού της Κίνας και γρήγορα την ερωτεύτηκε. Η αδερφή του την περιέγραψε ως «σέξι και ντυμένη στην τρίχα», με ακριβά αξεσουάρ, την οποία ο 19χρονος θεωρούσε «γυναίκα της ζωής του». Η 17χρονη ισχυριζόταν ότι οι γονείς της ήταν στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος και επενδυτές σε πολλές επιχειρήσεις.

Αν και ο Χουάγνκ κατάφερε να διαφύγει, η τύχη πολλών Κινέζων παραμένει άγνωστη

Κάποια στιγμή πρότεινε στον Χουάνγκ να ταξιδέψει μαζί της στην Μιανμάρ, όπου διατηρούσε επιχείρηση η οικογένειά της. Αφού έφτασαν στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, πήγαν με αυτοκίνητο προς τα χερσαία σύνορα, όπου η κοπέλα έφυγε προφασιζόμενη κάποια συνάντηση, και στη θέση της εμφανίστηκε μια ένοπλη ομάδα. Εκ των υστέρων έμαθε ότι η «κοπέλα του» είχε πληρωθεί 100.000 γιουάν (περίπου 10.300 λίρες) για να τον παρασύρει εκεί.

Όπως αναφέρουν οι Times, ο Χουάνγκ κρατήθηκε από τους ενόπλους για τέσσερις μήνες, ξυλοκοπήθηκε και υποσιτίστηκε. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, είχε κακοποιηθεί σε τέτοιον βαθμό που πλέον έχει προβλήματα ακοής.

Ωστόσο, κατάφερε να στείλει μήνυμα στην οικογένειά του για το πού βρισκόταν. Όταν επαναπατρίστηκε αφού η οικογένειά του πλήρωσε 350.000 γιουάν (36.000 λίρες) στα μέλη της συμμορίας για να τον απελευθερώσουν, αποκάλυψε ότι είχε εξαναγκαστεί να εργάζεται 16 έως 20 ώρες την ημέρα και ότι τον ξυλοκοπούσαν με σιδερένια ράβδο αν δεν έπιανε τους «στόχους» που του έθεταν.

Η 17χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη όταν επέστρεψε από την Ταϊλάνδη, όπου παραδέχτηκε ότι είχε ξοδέψει τα χρήματα για διακοπές. Δεδομένου ενός νομικού κενού, παρ’ όλα αυτά, δεν θα κατηγορηθεί για εμπορία ανθρώπων. Σύμφωνα με την κινεζική νομοθεσία, θύματα εμπορίας θεωρούνται μόνο οι γυναίκες και τα παιδιά, ενώ ο Χουάνγκ είναι ενήλικος.

Οι εισαγγελείς, πάντως, δηλώνουν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να κατηγορηθεί για απάτη, με βάση τους ψευδείς ισχυρισμούς της σχετικά με την οικογενειακή επιχείρηση στη Μιανμάρ.

Στρατόπεδα «απάτης»

Η χούντα της Μιανμάρ έχει χάσει τον έλεγχο μεγάλων τμημάτων της χώρας, που έχουν καταλήξει είτε στα χέρια ανταρτών είτε εγκληματικών διασυνοριακών ομάδων, πολλές από τις οποίες διοικούνται από εθνοτικούς Κινέζους.

Χιλιάδες μετανάστες εργάτες από τη γειτονική Κίνα έχουν παρασυρθεί με υποσχέσεις για δουλειά και έχουν καταλήξει σε «στρατόπεδα απάτης», σε συνθήκες παρόμοιες με φυλάκιση. Εκεί εξαναγκάζονται από τα μέλη των συμμοριών να εργάζονται σε παράνομες δραστηριότητες, όπως απάτες μέσω τηλεφωνικών κέντρων και διαδικτυακή πορνεία.

Πολλά από τα θύματα συναντώνται με «στρατολόγους» στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ και, πριν καν καταλάβουν τι συμβαίνει, διακινούνται παράνομα πέρα από τα σύνορα της Μιανμάρ. Αν και ο Χουάγνκ κατάφερε να διαφύγει, η τύχη πολλών Κινέζων παραμένει άγνωστη.