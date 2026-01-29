Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενή που ήταν υπό συντήρηση.
Συναγερμός σήμανε στη Νικομήδεια της Τουρκίας την Πέμπτη (29/1) μετά από έκρηξη στο διυλιστήριο Tupras στην περιοχή Κιορφέζ στο Κοτζαελί.
TÜPRAŞ’TA PATLAMA
Türkiye Petrol Rafinerileri TÜPRAŞ’ta patlama yaşandığı bilgisi var.
İzmit’teki rafineride patlama sonrası yükselen alevler ve duman görülüyor. pic.twitter.com/5LPo9Z8vPd
— Muratcan Altuntoprak (@altuntoprak_m) January 29, 2026
Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως η έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενή που ήταν υπό συντήρηση.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το περιστατικό δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες, ενώ οι αρμόδιες ομάδες επενέβησαν άμεσα για τον έλεγχο της κατάστασης.
