Πρόβλημα στις υπηρεσίες κινητής και σταθερής της Nova – Επανέρχεται σταδιακά το δίκτυο
Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν από νωρίς το μεσημέρι χιλιάδες συνδρομητές της Nova, καθώς παρουσιάζονται εκτεταμένες δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, αλλά και στην αποστολή μηνυμάτων SMS.
Σύμφωνα με αναφορές χρηστών, η βλάβη έχει επηρεάσει τόσο την πραγματοποίηση όσο και τη λήψη κλήσεων, ενώ σε αρκετές περιοχές εντοπίζεται πλήρης αδυναμία επικοινωνίας.
Σταδιακά, από τις 15:00 και έπειτα, ορισμένοι συνδρομητές αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες έχουν αρχίσει να επανέρχονται.
Παράλληλα, δυσλειτουργίες παρατηρούνται και στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας μέσω οπτικών ινών, με χρήστες να αναφέρουν «πτώση» όλων των γραμμών σε πολλές περιοχές της χώρας.
Οι επιπτώσεις είναι αισθητές και σε άλλες υπηρεσίες, καθώς πολλοί καταναλωτές δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν online αγορές που απαιτούν επιβεβαίωση μέσω κωδικού SMS — πρόβλημα που άφησε προσωρινά ανενεργές αρκετές συναλλαγές.
Μέχρι αυτή την ώρα, η Nova δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια του τεχνικού προβλήματος ούτε έχει δώσει χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών. Οι αναφορές χρηστών δείχνουν ότι τα προβλήματα έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα, επηρεάζοντας τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες που βασίζονται σε σταθερή και κινητή σύνδεση για την καθημερινή τους δραστηριότητα.
Χαρακτηριστικές είναι και οι αναφορές του Downdetector που «δείχνουν» έξαρση προβλημάτων μετά τις 13:00, ειδικότερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλα αστικά κέντρα.
