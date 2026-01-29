science
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:36
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα – Έφτασε η κακοκαιρία Kristin
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πρόβλημα στις υπηρεσίες κινητής και σταθερής της Nova – Επανέρχεται σταδιακά το δίκτυο
Τεχνολογία 29 Ιανουαρίου 2026, 15:40

Πρόβλημα στις υπηρεσίες κινητής και σταθερής της Nova – Επανέρχεται σταδιακά το δίκτυο

Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί τα δίκτυα σταθερής και κινητής της Nova – Τι δείχνει το Downdetector.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Spotlight

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν από νωρίς το μεσημέρι χιλιάδες συνδρομητές της Nova, καθώς παρουσιάζονται εκτεταμένες δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, αλλά και στην αποστολή μηνυμάτων SMS.

Σύμφωνα με αναφορές χρηστών, η βλάβη έχει επηρεάσει τόσο την πραγματοποίηση όσο και τη λήψη κλήσεων, ενώ σε αρκετές περιοχές εντοπίζεται πλήρης αδυναμία επικοινωνίας.

Σταδιακά, από τις 15:00 και έπειτα, ορισμένοι συνδρομητές αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες έχουν αρχίσει να επανέρχονται.

Παράλληλα, δυσλειτουργίες παρατηρούνται και στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας μέσω οπτικών ινών, με χρήστες να αναφέρουν «πτώση» όλων των γραμμών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι επιπτώσεις είναι αισθητές και σε άλλες υπηρεσίες, καθώς πολλοί καταναλωτές δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν online αγορές που απαιτούν επιβεβαίωση μέσω κωδικού SMS — πρόβλημα που άφησε προσωρινά ανενεργές αρκετές συναλλαγές.

Μέχρι αυτή την ώρα, η Nova δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τα αίτια του τεχνικού προβλήματος ούτε έχει δώσει χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών. Οι αναφορές χρηστών δείχνουν ότι τα προβλήματα έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα, επηρεάζοντας τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες που βασίζονται σε σταθερή και κινητή σύνδεση για την καθημερινή τους δραστηριότητα.

Χαρακτηριστικές είναι και οι αναφορές του Downdetector που «δείχνουν» έξαρση προβλημάτων μετά τις 13:00, ειδικότερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλα αστικά κέντρα.


Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα κέρδη από την αναβάθμιση – Τι λένε Goldman και HSBC 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Φαγητό: Τι είναι το «performative eating» και πώς επηρεάζει τη ζωή μας

Business
Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

inWellness
inTown
Stream science
«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 28.01.26

Κίνα: Δεκάδες άγνωστα είδη ζώων, που ευημερούσαν 500 εκατ. χρόνια πριν, βρέθηκαν στην Κίνα

Άγνωστα ζώα που δεν είχαν μελετηθεί ποτέ στο παρελθόν και που επιβίωσαν από «περιστατικό μαζικής εξαφάνισης», βρέθηκαν απολιθωμένα στην Κίνα

Σύνταξη
Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας
Επιστήμες 28.01.26

Δύο τα κρούσματα ιού Νίπα στην Ινδία – Έλεγχοι σε αεροδρόμια της Ασίας για τον φόβο επιδημίας

Το ινδικό υπουργείο διαψεύδει τις αναφορές για πέντε κρούσματα. Παρόλα αυτά, η ανησυχία παραμένει για τον θανατηφόρο ιό, για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ – Ίδρυσαν νέο αγροτικό συνεταιρισμό με πρόεδρο τον… Αυγενάκη
Μόνο στην Ελλάδα 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ – Ίδρυσαν νέο αγροτικό συνεταιρισμό με πρόεδρο τον… Αυγενάκη

Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης - «Το είδαμε και αυτό», σχολιάζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κρακ, διαπόμπευση και το φάντασμα του Κέρτ Κομπέιν – Η αντιηρωίδα της ροκ Κόρτνεϊ Λαβ απαιτεί μια δεύτερη ευκαιρία
Ντοκιμαντέρ 29.01.26

Κρακ, διαπόμπευση και το φάντασμα του Κέρτ Κομπέιν – Η αντιηρωίδα της ροκ Κόρτνεϊ Λαβ απαιτεί μια δεύτερη ευκαιρία

Η Κόρτνεϊ Λαβ, η αμφιλεγόμενη «βασίλισσα του γκραντζ» και ηγετική φυσιογνωμία των Hole, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες» – Συγκίνηση στην υποδοχή
Δυστύχημα στη Ρουμανία 29.01.26

Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες»

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι δύο τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Βιολάντα: Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη και οι υπέργειες δεξαμενές
Πλημμελή μέτρα ασφαλείας 29.01.26

Νέες αποκαλύψεις για την έκρηξη στη Βιολάντα: Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη και οι υπέργειες δεξαμενές προπανίου

Τα κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο Βιολάντα και οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων που αγνοήθηκαν οδήγησαν όπως όλα δείχνουν στη μοιραία έκρηξη και τον θάνατο των πέντε εργατριών

Σύνταξη
Βιολάντα: «Απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι» – Θρήνος στα Τρίκαλα για τις πέντε αδικοχαμένες μητέρες
Τραγωδία στη «Βιολάντα» 29.01.26

«Απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι» - Θρήνος στα Τρίκαλα για τις πέντε αδικοχαμένες μητέρες

​Το χωριό της Αναστασίας, η οποία κηδεύεται σήμερα, είναι βυθισμένο στο πένθος, ωστόσο πίσω από τον αφόρητο πόνο και τα δάκρυα υπάρχει η απαίτηση για δικαιοσύνη

Σύνταξη
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
«Τι να κάνεις» 29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος μετά την απολογία του
Ανθρωποκτονία από πρόθεση 29.01.26

Προφυλακίστηκε ο πατροκτόνος της Γλυφάδας μετά την απολογία του

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Βάσει της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης και το ποινικό παρελθόν του 46χρονου, η προσωρινή του κράτηση ήταν μονόδρομος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο