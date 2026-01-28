newspaper
Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0
Κόσμος 28 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0

Η φονική δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, η επικοινωνιακή αναδίπλωση Τραμπ και οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Ζευγάρι: Τα 3 συστατικά για μια υγιή σχέση με διάρκεια

Spotlight

Για άλλη μια φορά, επιχείρηση δυνάμεων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας -επισήμως κατά της παράτυπης μετανάστευσης- κλονίζει συθέμελα τις ΗΠΑ στην εποχή Τραμπ 2.0.

Δεύτερη φορά μόλις μέσα σε αυτόν τον μήνα, μέλη τους σκότωσαν Αμερικανό πολίτη στη μέση του δρόμου, στην πολυτάραχη Μινεάπολη, στην πολιτεία της Μινεσότα -πολιτικό «προπύργιο» των Δημοκρατικών.

Κανένα από τα δύο θύματα δεν είχε ποινικό μητρώο, ούτε ήταν στόχος της αντιμεταναστευτικής επιχείρησης στις ΗΠΑ.

Κατά την πάγια τακτική του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας μιλά για πράξη αυτοάμυνας και εγχώριους «τρομοκράτες».

Το διαψεύδουν τα βίντεο αυτοπτών μαρτύρων, που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενόσω περίπου 3.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες -της ICE και της Συνοριοφυλακής- δρουν ανεξέλεγκτοι στην Μινεάπολη, στο πλαίσιο των μαζικών απελάσεων της δεύτερης θητείας Τραμπ.

Οι καταγγελίες πληθαίνουν.

Αμερικανοί πολίτες και νόμιμοι μετανάστες σύρονται έξω από τα σπίτια τους χωρίς εντάλματα και υπό την απειλή των όπλων.

Συλλαμβάνονται παιδιά ηλικίας ακόμη και 2 ετών.

Διαδηλωτές αντιμετωπίζονται με περισσή βία, και δη όσοι επιχειρούν να καταγράψουν με τα κινητά τηλέφωνά τους τις απροκάλυπτες αυθαιρεσίες, που παραμένουν χωρίς λογοδοσία.

Μπροστά στο ωστικό κύμα της κατακραυγής, και δη στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί τώρα επικοινωνιακή αναδίπλωση.

Χωρίς να καταδικάσει τη δράση των ομοσπονδιακών πρακτόρων, στους οποίους η κυβέρνησή του έδωσε «λευκή επιταγή», χαρακτήρισε όψιμα τη νέα δολοφονία «τραγωδία».

Αν και επιλέγει ηπιότερους τόνους, προχωρώντας σε αλλαγή προσώπων, αποχώρηση «μερικών» πρακτόρων και διάλογο με τις τοπικές αρχές, μετατόπισε την ευθύνη στο «χάος» των Δημοκρατικών.

Καταδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή στρατηγικής, ο Λευκός Οίκος συνέδεσε τη μείωση του αριθμού των στελεχών της ICE και της Συνοριοφυλακής με όρους συνεργασίας των αρχών της Μινεσότα με τις ομοσπονδιακές αρχές.

Η πολιτική πίεση αυξάνεται, μαζί με τα ερωτήματα για την κατάχρηση εξουσίας και την κατάλυση του κράτος δικαίου.

YouTube thumbnail

Μείζονα πολιτική κρίση

Οι επιχειρήσεις της ICE εντάσσονται στο πλαίσιο της κλιμακούμενης πολιτικής απελάσεων της δεύτερης προεδρικής θητείας Τραμπ στις ΗΠΑ.

Από την έναρξή τους στη Μινεσότα, περίπου 3.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Σειρά αγωγών από τις τοπικές αρχές κατά των ομοσπονδιακών ενεργειών εκκρεμούν επί του παρόντος στα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου αιτήματος για αναστολή των αντιμεταναστευτικών επιχειρήσεων στην πολιτεία.

Οι επικριτές των πολιτικών του Λευκού Οίκου μιλούν για επικίνδυνη αντιδημοκρατική ολίσθηση, κάνοντας ακόμη και ιστορικές συγκρίσεις με τη ναζιστική Γερμανία.

Εικόνες βαριά οπλισμένων πρακτόρων να εισβάλλουν σε πολυκατοικίες δεν περιορίζονται στη Μινεάπολη. Είναι πλέον γνώριμες μέχρι και στην Ουάσινγκτον.

Δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρεί ότι οι τακτικές της ICE και της Συνοριοφυλακής «έχουν ξεπεράσει τα όρια».

Σχεδόν έξι στους δέκα (59%) πλέον αποδοκιμάζουν τον χειρισμό του μεταναστευτικού από τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την εταιρεία Rasmussen.

Στη Μινεάπολη, ολοένα και περισσότεροι αξιωματούχοι και πολίτες βλέπουν την ICE ως πολιτικό εργαλείο.

Μια επίδειξη ισχύος απέναντι σε φιλελεύθερες «πόλεις-καταφύγια», μετά το Λος Άντζελες και το Σικάγο, όλες υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Η απάντηση των πολιτών είναι μαζική και ειρηνική: σφυρίχτρες προειδοποίησης για τις επιδρομές της ICE και δημόσια καταγραφή των επιχειρήσεων, με κάμερες κινητών, προς συγκέντρωση πειστηρίων της ωμής καταστολής.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, υποψήφιος αντιπρόεδρος στις εκλογές του 2024 στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις και βετεράνος της Εθνοφρουράς, Τιμ Γουόλς, αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην πολιτεία του για «να προστατέψει τους πολίτες» από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Μια προσχηματική επιχείρηση «επιβολής του νόμου και της τάξης» -συνδυασμένη με μια ομοσπονδιακή έρευνα για κατάχρηση ομοσπονδιακών κονδυλίων– έγινε μπούμερανγκ για την MAGA κυβέρνηση Τραμπ, σε μια μείζονα πολιτική κρίση που ο Λευκός Οίκος δυσκολεύεται τώρα να ελέγξει.

YouTube thumbnail

Τα εκλογικά «ρέστα» του Νοεμβρίου

Πλέον, η υπόθεση της Μινεάπολης έχει εξελιχθεί σε ανοιχτή θεσμική σύγκρουση, με τον πολιτικό αντίκτυπο να φτάνει στο Καπιτώλιο.

Δεν είναι μόνο οι Δημοκρατικοί, που απειλούν να καταψηφίσουν κάθε χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας χωρίς «βαθιές μεταρρυθμίσεις», με διακύβευμα -εάν δεν υπάρξει συμφωνία έως το Σάββατο- η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να βάλει ξανά «λουκέτο».

Ακόμη πιο ανησυχητικό για τον Λευκό Οίκο είναι το γεγονός ότι οι αμφισβητίες αυξάνοντας στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών.

Γερουσιαστές του κόμματος ζητούν διεξοδική έρευνα για τον θάνατο του 37χρονου νοσηλευτή σε μονάδα εντατικής θεραπείας βετεράνων, Άλεξ Πρέτι -του νέου θύματος της ωμής καταστολής στη Μινεσότα- για τον τρόπο δράσης της ICE και για τη συνεργασία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τις τοπικές αρχές.

Μέχρι και η Εθνική Ένωση Όπλων (NRA) -το πανίσχυρο λόμπι της οπλοκατοχής- συντάσσεται με το αίτημα, θορυβημένη από την προσπάθεια του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας να σκιαγραφήσει τον Πρέτι ως επικίνδυνο με «ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών», το οποίο κατείχε νόμιμα και δεν το χρησιμοποίησε ποτέ κατά την φονική επίθεση εναντίον του, ούτε για να αμυνθεί.

Σε αυτό το φόντο έγινε η αναδίπλωση Τραμπ.

Εκτιμάται ότι πρόκειται για διόρθωση τακτικής και όχι για αλλαγή πορείας, ενόσω το πολιτικό ρίσκο είχε πια καταστεί σαφές.

Η Μινεάπολη δεν αποτελεί πλέον «πολιτικό εργαστήριο» επίδειξης ισχύος, αλλά ως σύμβολο κατάχρησης εξουσίας.

Απειλεί να διαβρώσει την εμπιστοσύνη των μετριοπαθών ψηφοφόρων, ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, που θα κρίνουν τις νέες ισορροπίες στο Κογκρέσο.

Εν μέσω του χάους στη Μινεσότα, ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ορατή προοπτική μιας ήττας.

Καυχήθηκε ότι είχε καταφέρει τόσα πολλά, ώστε «αν το σκεφτείς, δεν θα έπρεπε να έχουμε καν εκλογές».

Προσώρας, η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, αξιώνει πλήρη πρόσβαση στους εκλογικούς καταλόγους της Μινεσότα, με επιχείρημα τον έλεγχο συμμόρφωσης της πολιτείας με την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί ιθαγένειας των ψηφοφόρων.

Επικαιρότητα
ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

ΕΕ: Οι τρεις συμφωνίες και η αμερικανική ενόχληση

Επικαιρότητα
Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Η εταιρεία απαντά για τις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;
Κόσμος 28.01.26

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ Γουσία, δεδομένης της βαθιάς φιλίας του με τον κινέζο πρόεδρο, κάνει τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για προετοιμασία πραξικοπήματος

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»
Top Secret 28.01.26

Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»

Ένας από τους βαθύτερους γνώστες των κινδύνων που βρίσκονται στη Γροιλανδία, δηλώνει μπερδεμένος με την πρεμούρα των ηγετών να εκμεταλλευτούν τη Γροιλανδία: Όπως εξηγεί ο ίδιος αυτή τη γωνιά του πλανήτη τη φοβάται ακόμα ο καπιταλισμός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.01.26

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Ο Αντρέι Σιμπίχα, ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, δήλωσε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα εδάφη και τον πυρηνικό σταθμό να παραμένουν «αγκάθια» στην συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ
Κόσμος 28.01.26

Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ

Πράκτορας της ICE έμαθε πως τα προξενεία θεωρούνται ξένο έδαφος, όταν επιχείρησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ στη Μινεάπολη, για να δει τους υπαλλήλους να του μπλοκάρουν την είσοδο

Σύνταξη
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό
Κόσμος 28.01.26

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό

Πριν ορκιστεί και αναλάβει τα βουλευτικά του καθήκοντα, ο Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο συνελήφθη όπως επέστρεφε από τη Γουατεμάλα στον Παναμά, πριν αποκτήσει ασυλία

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο
Κόσμος 28.01.26

Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο

Μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική φέρονται να έστησαν ενέδρα σε δυνάμεις του στρατού, στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία

Σύνταξη
Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ
Κόσμος 28.01.26

Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS, δύο πράκτορες είναι αυτοί που ερευνώνται για την δολοφονία του νοσηλευτή, Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ
Διαπραγματεύσεις 27.01.26

Η Ουκρανία πρέπει να υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ρωσία για να ισχύσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στην Ουκρανία πως για να τεθούν σε ισχύ οι εγγυήσεις ασφαλείας, η τελευταία οφείλει να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τη Ρωσία

Σύνταξη
Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα
«Μη συζυγικές» υποχρεώσεις 27.01.26

Γαλλία: Η σεξουαλική σχέση δεν συνιστά «συζυγικό καθήκον», σύμφωνα με τον αναμορφωμένο γαλλικό αστικό κώδικα

Η άρνηση της σεξουαλικής σχέσης από έναν ή μία σύζυγο δεν είναι επαρκής λόγος έκδοσης μη συναινετικού διαζυγίου στην Γαλλία, αποφάνθηκε η Εθνοσυνέλευση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κόσμος 27.01.26

ΗΠΑ: Τους 42 έφτασαν οι νεκροί από την κακοκαιρία – Μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ακόμη και εβδομάδες μπορεί να χρειαστούν για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από τη χιονοκαταιγίδα Fern. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση
Ελλάδα 28.01.26

Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση

«ΤΑ ΝΕΑ» στη διαδικτυακή παρουσίαση του οδικού χάρτη από την πρόεδρο των συμβολαιογράφων και την εκπρόσωπο της ψηφιακής πλατφόρμας, που απάντησαν σε 500 ερωτήσεις για τη σωστή και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Σύνταξη
Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;
Κόσμος 28.01.26

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ Γουσία, δεδομένης της βαθιάς φιλίας του με τον κινέζο πρόεδρο, κάνει τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για προετοιμασία πραξικοπήματος

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»
Top Secret 28.01.26

Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»

Ένας από τους βαθύτερους γνώστες των κινδύνων που βρίσκονται στη Γροιλανδία, δηλώνει μπερδεμένος με την πρεμούρα των ηγετών να εκμεταλλευτούν τη Γροιλανδία: Όπως εξηγεί ο ίδιος αυτή τη γωνιά του πλανήτη τη φοβάται ακόμα ο καπιταλισμός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.01.26

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Ο Αντρέι Σιμπίχα, ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, δήλωσε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα εδάφη και τον πυρηνικό σταθμό να παραμένουν «αγκάθια» στην συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ
Κόσμος 28.01.26

Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ

Πράκτορας της ICE έμαθε πως τα προξενεία θεωρούνται ξένο έδαφος, όταν επιχείρησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ στη Μινεάπολη, για να δει τους υπαλλήλους να του μπλοκάρουν την είσοδο

Σύνταξη
Ζήτημα εμπιστοσύνης
Opinion 28.01.26

Ζήτημα εμπιστοσύνης

Η Ουάσιγκτον, απομακρυνόμενη από παραδοσιακές αρχές και αντιλήψεις, κάνει όλους τους συμμάχους της να μουδιάζουν και να ψάχνονται.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό
Κόσμος 28.01.26

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο, συνελήφθη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό

Πριν ορκιστεί και αναλάβει τα βουλευτικά του καθήκοντα, ο Χοσέ Γκαμπριέλ Καρίσο συνελήφθη όπως επέστρεφε από τη Γουατεμάλα στον Παναμά, πριν αποκτήσει ασυλία

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο
Κόσμος 28.01.26

Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών στην πολιτεία Μπόρνο

Μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική φέρονται να έστησαν ενέδρα σε δυνάμεις του στρατού, στην πολιτεία Μπόρνο στη βορειοανατολική Νιγηρία

Σύνταξη
Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ
Κόσμος 28.01.26

Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS, δύο πράκτορες είναι αυτοί που ερευνώνται για την δολοφονία του νοσηλευτή, Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»
Μέση Ανατολή 28.01.26

Ο Νετανιάχου απειλεί το Ιράν «με πρωτοφανές πλήγμα» – Και λέει ότι «θα αποτρέψει ίδρυση παλαιστινιακού κράτους»

Ο Νετανιάχου θριαμβολόγησε επειδή «εμπόδισε κατ’ επανάληψη την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους». «Σήμερα όμως και αύριο, δεν θα το επιτρέψουμε».

Σύνταξη
Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής προπανίου στο εργοστάσιο

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Σύνταξη
To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο
48 ώρες 28.01.26

To Ιράν δημοσιεύει βίντεο – επίδειξης δύναμης την ώρα που drone πετάει πάνω από το αεροπλανοφόρο

To Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ μέσα από βίντεο πως «Όλα ξεκινούν από το πρώτο λεπτό» και το μήνυμα: «θα πατσίσουμε», την ώρα που έχουν πλήρη γνώση της θέσης των δυνάμεων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»

Ο ΣΦ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι ακυρώνονται οι εκδρομές για τη Λυών, ενώ η θύρα 4 θα είναι ανοιχτή από Τετάρτη (28/1) για όποιον επιθυμεί να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους.

Σύνταξη
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν
Επίδειξη δύναμης; 27.01.26

ΗΠΑ: «Πολυήμερη αεροπορική άσκηση» στη Μέση Ανατολή την ώρα που κορυφώνονται οι εντάσεις με το Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επιτεθεί στο Ιράν εάν η χώρα πραγματοποιήσει μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες διαδηλωτών.

Σύνταξη
