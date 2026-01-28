Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0

Για άλλη μια φορά, επιχείρηση δυνάμεων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας -επισήμως κατά της παράτυπης μετανάστευσης- κλονίζει συθέμελα τις ΗΠΑ στην εποχή Τραμπ 2.0.

Δεύτερη φορά μόλις μέσα σε αυτόν τον μήνα, μέλη τους σκότωσαν Αμερικανό πολίτη στη μέση του δρόμου, στην πολυτάραχη Μινεάπολη, στην πολιτεία της Μινεσότα -πολιτικό «προπύργιο» των Δημοκρατικών.

Κανένα από τα δύο θύματα δεν είχε ποινικό μητρώο, ούτε ήταν στόχος της αντιμεταναστευτικής επιχείρησης στις ΗΠΑ.

Κατά την πάγια τακτική του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας μιλά για πράξη αυτοάμυνας και εγχώριους «τρομοκράτες».

Το διαψεύδουν τα βίντεο αυτοπτών μαρτύρων, που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενόσω περίπου 3.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες -της ICE και της Συνοριοφυλακής- δρουν ανεξέλεγκτοι στην Μινεάπολη, στο πλαίσιο των μαζικών απελάσεων της δεύτερης θητείας Τραμπ.

Οι καταγγελίες πληθαίνουν.

Αμερικανοί πολίτες και νόμιμοι μετανάστες σύρονται έξω από τα σπίτια τους χωρίς εντάλματα και υπό την απειλή των όπλων.

Συλλαμβάνονται παιδιά ηλικίας ακόμη και 2 ετών.

Διαδηλωτές αντιμετωπίζονται με περισσή βία, και δη όσοι επιχειρούν να καταγράψουν με τα κινητά τηλέφωνά τους τις απροκάλυπτες αυθαιρεσίες, που παραμένουν χωρίς λογοδοσία.

Μπροστά στο ωστικό κύμα της κατακραυγής, και δη στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί τώρα επικοινωνιακή αναδίπλωση.

Χωρίς να καταδικάσει τη δράση των ομοσπονδιακών πρακτόρων, στους οποίους η κυβέρνησή του έδωσε «λευκή επιταγή», χαρακτήρισε όψιμα τη νέα δολοφονία «τραγωδία».

Αν και επιλέγει ηπιότερους τόνους, προχωρώντας σε αλλαγή προσώπων, αποχώρηση «μερικών» πρακτόρων και διάλογο με τις τοπικές αρχές, μετατόπισε την ευθύνη στο «χάος» των Δημοκρατικών.

Καταδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή στρατηγικής, ο Λευκός Οίκος συνέδεσε τη μείωση του αριθμού των στελεχών της ICE και της Συνοριοφυλακής με όρους συνεργασίας των αρχών της Μινεσότα με τις ομοσπονδιακές αρχές.

Η πολιτική πίεση αυξάνεται, μαζί με τα ερωτήματα για την κατάχρηση εξουσίας και την κατάλυση του κράτος δικαίου.

Μείζονα πολιτική κρίση

Οι επιχειρήσεις της ICE εντάσσονται στο πλαίσιο της κλιμακούμενης πολιτικής απελάσεων της δεύτερης προεδρικής θητείας Τραμπ στις ΗΠΑ.

Από την έναρξή τους στη Μινεσότα, περίπου 3.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Σειρά αγωγών από τις τοπικές αρχές κατά των ομοσπονδιακών ενεργειών εκκρεμούν επί του παρόντος στα δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου αιτήματος για αναστολή των αντιμεταναστευτικών επιχειρήσεων στην πολιτεία.

Οι επικριτές των πολιτικών του Λευκού Οίκου μιλούν για επικίνδυνη αντιδημοκρατική ολίσθηση, κάνοντας ακόμη και ιστορικές συγκρίσεις με τη ναζιστική Γερμανία.

Εικόνες βαριά οπλισμένων πρακτόρων να εισβάλλουν σε πολυκατοικίες δεν περιορίζονται στη Μινεάπολη. Είναι πλέον γνώριμες μέχρι και στην Ουάσινγκτον.

Δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρεί ότι οι τακτικές της ICE και της Συνοριοφυλακής «έχουν ξεπεράσει τα όρια».

Σχεδόν έξι στους δέκα (59%) πλέον αποδοκιμάζουν τον χειρισμό του μεταναστευτικού από τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την εταιρεία Rasmussen.

Στη Μινεάπολη, ολοένα και περισσότεροι αξιωματούχοι και πολίτες βλέπουν την ICE ως πολιτικό εργαλείο.

Μια επίδειξη ισχύος απέναντι σε φιλελεύθερες «πόλεις-καταφύγια», μετά το Λος Άντζελες και το Σικάγο, όλες υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Η απάντηση των πολιτών είναι μαζική και ειρηνική: σφυρίχτρες προειδοποίησης για τις επιδρομές της ICE και δημόσια καταγραφή των επιχειρήσεων, με κάμερες κινητών, προς συγκέντρωση πειστηρίων της ωμής καταστολής.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, υποψήφιος αντιπρόεδρος στις εκλογές του 2024 στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις και βετεράνος της Εθνοφρουράς, Τιμ Γουόλς, αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην πολιτεία του για «να προστατέψει τους πολίτες» από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Μια προσχηματική επιχείρηση «επιβολής του νόμου και της τάξης» -συνδυασμένη με μια ομοσπονδιακή έρευνα για κατάχρηση ομοσπονδιακών κονδυλίων– έγινε μπούμερανγκ για την MAGA κυβέρνηση Τραμπ, σε μια μείζονα πολιτική κρίση που ο Λευκός Οίκος δυσκολεύεται τώρα να ελέγξει.

Τα εκλογικά «ρέστα» του Νοεμβρίου

Πλέον, η υπόθεση της Μινεάπολης έχει εξελιχθεί σε ανοιχτή θεσμική σύγκρουση, με τον πολιτικό αντίκτυπο να φτάνει στο Καπιτώλιο.

Δεν είναι μόνο οι Δημοκρατικοί, που απειλούν να καταψηφίσουν κάθε χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας χωρίς «βαθιές μεταρρυθμίσεις», με διακύβευμα -εάν δεν υπάρξει συμφωνία έως το Σάββατο- η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να βάλει ξανά «λουκέτο».

Ακόμη πιο ανησυχητικό για τον Λευκό Οίκο είναι το γεγονός ότι οι αμφισβητίες αυξάνοντας στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών.

Γερουσιαστές του κόμματος ζητούν διεξοδική έρευνα για τον θάνατο του 37χρονου νοσηλευτή σε μονάδα εντατικής θεραπείας βετεράνων, Άλεξ Πρέτι -του νέου θύματος της ωμής καταστολής στη Μινεσότα- για τον τρόπο δράσης της ICE και για τη συνεργασία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τις τοπικές αρχές.

Μέχρι και η Εθνική Ένωση Όπλων (NRA) -το πανίσχυρο λόμπι της οπλοκατοχής- συντάσσεται με το αίτημα, θορυβημένη από την προσπάθεια του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας να σκιαγραφήσει τον Πρέτι ως επικίνδυνο με «ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών», το οποίο κατείχε νόμιμα και δεν το χρησιμοποίησε ποτέ κατά την φονική επίθεση εναντίον του, ούτε για να αμυνθεί.

Σε αυτό το φόντο έγινε η αναδίπλωση Τραμπ.

Εκτιμάται ότι πρόκειται για διόρθωση τακτικής και όχι για αλλαγή πορείας, ενόσω το πολιτικό ρίσκο είχε πια καταστεί σαφές.

Η Μινεάπολη δεν αποτελεί πλέον «πολιτικό εργαστήριο» επίδειξης ισχύος, αλλά ως σύμβολο κατάχρησης εξουσίας.

Απειλεί να διαβρώσει την εμπιστοσύνη των μετριοπαθών ψηφοφόρων, ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, που θα κρίνουν τις νέες ισορροπίες στο Κογκρέσο.

Εν μέσω του χάους στη Μινεσότα, ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ορατή προοπτική μιας ήττας.

Καυχήθηκε ότι είχε καταφέρει τόσα πολλά, ώστε «αν το σκεφτείς, δεν θα έπρεπε να έχουμε καν εκλογές».

Προσώρας, η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, αξιώνει πλήρη πρόσβαση στους εκλογικούς καταλόγους της Μινεσότα, με επιχείρημα τον έλεγχο συμμόρφωσης της πολιτείας με την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί ιθαγένειας των ψηφοφόρων.