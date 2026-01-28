H Ιταλία εισάγει ανιχνευτές μετάλλων σε σχολεία για να αντιμετωπίσει την εφηβική βία

Σημερινή απόφαση των υπουργών Παιδείας και Εσωτερικών προβλέπει τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων στην είσοδο των σχολείων στην Ιταλία, με φορητά μηχανήματα ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται ύστερα από αίτημα των διευθυντών σχολείων και άδεια των νομαρχών, με στόχο μην μπορούν μαθητές να εισέρχονται με μαχαίρια ή όπλα στις σχολικές αίθουσες. Για τους ελέγχους αυτούς, δεν θα απαιτείται προειδοποίηση και το συγκεκριμένο μέτρο πρόκειται να ενταχθεί σε ειδικό νόμο.

Η πειραματική χρήση των μηχανημάτων ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων ξεκίνησε ήδη από την ευρύτερη περιοχή της Νάπολης και τώρα πρόκειται να επεκταθεί σε πολλές άλλες περιφέρειες της χώρας. H απαιτούμενη άδεια για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων δόθηκε ήδη και στην πόλη Λα Σπέτσια -κοντά στην Γένοβα- όπου, σε σχολική αίθουσα, στις 16 Ιανουαρίου ένας 18χρονος μαθητής μαχαιρώθηκε θανάσιμα.

Στην απόφαση των Ιταλών υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας αναφέρεται ότι «η ασφάλεια είναι προϋπόθεση της πραγματικής ελευθερίας» και ότι «και στα σχολεία, πλέον, γίνονται αισθητές οι επιπτώσεις των προβληματικών φαινομένων περιθωριοποίησης και παρανομίας που καταγράφονται στον κοινωνικό ιστό και οι οποίες απαιτούν συντονισμένη, θεσμική απάντηση».

Έχει αποκλειστεί η εγκατάσταση σε σχολεία σε όλη την Ιταλία

Ο υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα απέκλεισε την εγκατάσταση ανιχνευτών μετάλλων σε όλα τα ιταλικά σχολεία, μετά τον θάνατο του 18χρονου Αμπανούντ Γιούσεφ, ο οποίος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από έναν συμμαθητή του σε γυμνάσιο της Λα Σπέτσια την προηγούμενη Παρασκευή.

Ο Βαλντιτάρα δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει «γενικευμένη χρήση» ανιχνευτών μετάλλων στα σχολεία, αλλά πρόσθεσε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εάν τα σχολεία το ζητήσουν λόγω «σοβαρού προβλήματος ασφάλειας» με «αποδείξεις για ευρεία χρήση μαχαιριών ή άλλων ακατάλληλων όπλων», σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA.

Ο Βαλντιτάρα επισκέφθηκε τη Λα Σπέτσια την προηγούμενη Κυριακή και συναντήθηκε με σχολικούς αξιωματούχους και την οικογένεια του Γιούσεφ, οι οποίοι ζήτησαν από την κυβέρνηση να ψηφίσει νόμο για την πρόληψη της βίας στα σχολεία «πριν υπάρξουν περισσότερα θύματα».

Η κυβέρνηση εργάζεται πάνω σε ένα πακέτο μέτρων ασφαλείας που αναμένεται να εγκριθεί στην επόμενη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της πρωθυπουργού Giorgia Meloni.

Οι μαθητές πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία έξω από το σχολείο του Γιούσεφ τη Δευτέρα. Ο Ζουχάιρ Ατίφ, 19 ετών, συνελήφθη για την ανθρωποκτονία. Φέρεται να μαχαίρωσε τον Γιουσέφ επειδή ήταν θυμωμένος για την επαφή που είχε ο τελευταίος με τη φίλη του.