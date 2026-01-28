Ηράκλειο: Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από σχολείο – Φέρει ελαφρά τραύματα
Αναστάτωση προκλήθηκε έξω από σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης - Πώς έγινε το ατύχημα
Ένα παιδί συνοδεία της μητέρας του που κατευθυνόταν στο σχολείο Τάλεως στο Ηράκλειο Κρήτης φαίνεται να παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris. gr από το σημείο πέρασε ένα αυτοκίνητο και χτύπησε με τον καθρέπτη το παιδί παρασύροντάς το.
Το παιδί, φορώντας την σχολική του τσάντα, έπεσε στο οδόστρωμα και χτύπησε στο κεφάλι.
Άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε το παιδί μεταφέροντάς το στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Οι γιατροί τον υπέβαλαν σε εξετάσεις και διαπίστωσαν πως – ευτυχώς – φέρει ελαφρά τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο του ατυχήματος κλήθηκε και η Τροχαία Ηρακλείου η οποία ερευνά το περιστατικό.
Δείτε φωτογραφίες
