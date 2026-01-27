Επίσημο: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και τη μεταγραφή του Ίβιτς

Ο Ολυμπιακός ήταν γνωστό πως θα αποκτήσει τους Κιουν και Ίβιτς με τον πρώτο να ανακοινώνεται το απόγευμα της Δευτέρας 26/1.

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την Τρίτη 27/1 και την απόκτηση του Κροάτη δεξιού ίντερ ο οποίος έρχεται για να ισχυροποιήσει τον Ολυμπιακό.

Ο 32χρονος δεξιός ίντερ Σίμε Ίβιτς (1993, 1.95μ.) είναι διεθνής με την εθνική Κροατίας και έχει μεγάλες παραστάσεις από το Champions League έχοντας κατακτήσει πρωταθλήματα σε Γαλλία, Πολωνία, Λευκορωσία ενώ πέρυσι και πριν υπογράψει στην ΑΕΚ αγωνιζόταν στη Λιμόζ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός:

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σίμε Ίβιτς. Ο διεθνής Κροάτης ίντερ (21/1/1993, 1,95μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ του συλλόγου.

Στο πρώτο μισό της σεζόν 2025-26, ο διεθνής Κροάτης αγωνίστηκε στην ΑΕΚ. Ξεκίνησε την καριέρα του στην κροατική RK NEXE Našice και το 2014, μετακόμισε στην RK Celje, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Σλοβενίας (2015).

Επίσης, έχει αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα, την γερμανική Bundesliga, με τις HC Erlangen (2019-21) και SC DHfK Leipzig (2021-23), καθώς και σε τρεις ομάδες της Γαλλίας. Ο Κροάτης ίντερ έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Λευκορωσίας, με την Brest GK Meschkow, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Πολωνία (Wisła Płock).

Ο διεθνής Κροάτης έχει μεγάλη εμπειρία από το EHF Champions League, μετρώντας 199 γκολ.

Η δήλωση του Σίμε Ίβιτς: «Είμαι χαρούμενος. Ανυπομονώ να ενταχθώ στον Ολυμπιακό! Πιστεύω, ότι με τη δουλειά και την εμπειρία μου, θα βοηθήσω την ομάδα και τον σύλλογο».

Προηγούμενες ομάδες:

2012-14 RK NEXE Našice (Κροατία)

2014-16 RK Celje (Σλοβενία)

2016 HBC Nantes (Γαλλία)

2016-18 Wisła Płock (Πολωνία)

2018-19 Brest GK Meschkow (Λευκορωσία)

2019-21 HC Erlangen (Γερμανία)

2021-23 SC DHfK Leipzig (Γερμανία)

2023-24 Pays d’Aix UC (Γαλλία)

2024-25 Limoges Handball (Γαλλία)

2025 AEK