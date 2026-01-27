Το TasteAtlas συμπεριέλαβε ένα ελληνικό πιάτο στα 50 καλύτερα του κόσμου – Δεν λείπει ποτέ από τις μαζώξεις
Αν σας αρέσουν τα πιάτα που περιλαμβάνουν πατάτα, το TasteAtlas είναι ο «άνθρωπος σας» - Ανάμεσα στα καλύτερα 50, περιλαμβάνεται και ένα ελληνικό.
Το TasteAtlas, μια διαδραστική διαδικτυακή γαστρονομική εγκυκλοπαίδεια και ταξιδιωτικός οδηγός, ανακοίνωσε τα 50 καλύτερα πιάτα που περιέχουν πατάτες – από κάθε γωνιά του κόσμου.
Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Kartupeļu pankūkas από τη Λετονία, το οποίο ουσιαστικά είναι τηγανίτες από πατάτα – ένα γρήγορο γεύμα που σχεδόν όλοι μπορούν να προετοιμάσουν.
Φτιάχνονται με ένα μείγμα από τριμμένες πατάτες, αυγά και αλεύρι. Παραδοσιακά σερβίρονται με ξινή κρέμα και σάλτσα από κόκκινο μύρτιλο.
Τις υπόλοιπες θέσεις της πρώτης πεντάδας καταλαμβάνουν: το Zemiakové placky από τη Σλοβακία, το Bulviniai blynai από τη Λιθουανία, το Pommes Anna από τη Γαλλία και το Tortilla de Betanzos από την Ισπανία.
Πατατοσαλάτα
Η ελληνική κουζίνα δεν έλειψε από τη λίστα, αν και δεν βρέθηκε ψηλά στην κατάταξη. Και για να ακριβολογούμε, η πατατοσαλάτα, η οποία δεν λείπει από τις οικογενειακές μαζώξεις, ως συνοδευτικό σε κυρίως πιάτα, κατέκτησε την 38η θέση με συνολική βαθμολογία 4 αστέρια.
Όπως αναφέρει το TasteAtlas, η «ελληνική πατατοσαλάτα μπορεί να συνοδεύσει διάφορα ελληνικά πιάτα. Συνήθως αποτελείται από μεγάλα κομμάτια πατάτας, τα οποία είναι καλυμμένα με μια γευστική σάλτσα με βάση το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, το γιαούρτι ή τη μαγιονέζα. Η σαλάτα προσαρμόζεται εύκολα με διάφορες προσθήκες, όπως διαφορετικά λαχανικά, βραστά αυγά, ελιές και φρέσκα βότανα, όπως άνηθο ή μαϊντανό».
«Ο χυμός λεμονιού θεωρείται απαραίτητο συστατικό σε κάθε πατατοσαλάτα, καθώς προσδίδει την απαραίτητη φρεσκάδα. Είτε σερβίρεται ελαφρώς ζεστή είτε δροσερή, η πατατοσαλάτα ταιριάζει εξαιρετικά με ψητό κρέας», συνεχίζει η περιγραφεί του αγαπημένου πιάτου.
