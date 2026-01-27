science
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αδριάνειο Υδραγωγείο: Αναβιώνει το ρωμαϊκό έργο που φέρνει νερό από την Πάρνηθα στο Κολωνάκι
Περιβάλλον 27 Ιανουαρίου 2026, 11:01

Αδριάνειο Υδραγωγείο: Αναβιώνει το ρωμαϊκό έργο που φέρνει νερό από την Πάρνηθα στο Κολωνάκι

ΕΥΔΑΠ και Περιφέρεια Αττικής συμφώνησαν για την υλοποίηση του εγχείρηματος που αφορά στο Αδριάνειο Υδραγωγείο.

Μάχη Τράτσα
ΡεπορτάζΜάχη Τράτσα
A
A
Vita.gr
Στο φως η κρυφή σύνδεση: Γιατί η νεφρική νόσος «χτυπά» κατευθείαν την καρδιά

Στο φως η κρυφή σύνδεση: Γιατί η νεφρική νόσος «χτυπά» κατευθείαν την καρδιά

Spotlight

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα από τα πιο φιλόδοξα και πολυεπίπεδα εγχειρήματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Στο επίκεντρο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της ΕΥΔΑΠ και της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε. που εγκρίθηκε πρόσφατα, μπαίνουν τα θεμέλια προκειμένου να αξιοποιηθεί το Αδριάνειο Υδραγωγείο, ένα μοναδικό έργο ρωμαϊκής μηχανικής που λειτουργεί αδιάλειπτα από τον 2ο αιώνα μ.Χ. (κατασκευάστηκε μεταξύ 125 και 140 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Αδριανό) και εξακολουθεί να διατρέχει υπόγεια την Αττική, από τις παρυφές της Πάρνηθας έως τη δεξαμενή της πλατείας Κολωνακίου.

Με σαφείς ρόλους για τους τρεις εταίρους και με επικεφαλής τη Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε., που λειτουργεί ως τεχνικός, επιστημονικός και διαχειριστικός βραχίονας της Περιφέρειας, σηματοδοτείται η μετάβαση του εγχειρήματος από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή, με ορίζοντα το 2030.

Το νερό θα απολυμαίνεται ώστε να είναι κατάλληλο για άρδευση και εν δυνάμει άλλες μη πόσιμες χρήσεις.

Ουσιαστικά θα είναι ο φορέας που αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο να καταθέσει την πρόταση για την υλοποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και να οργανώσει τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης που θα «τρέξει» στην πράξη τα απαιτούμενα έργα.

Μοναδικό έργο ρωμαϊκής μηχανικής σε συνεχή λειτουργία

Στο υδραγωγείο διατηρείται έως σήμερα μία υπόγεια σήραγγα μήκους 23,7 χλμ. που εξακολουθεί να περισυλλέγει ύδατα από υπόγειους υδροφορείς και ρέματα κατά μήκος του άξονά της, διασχίζοντας οκτώ δήμους της Αττικής. Θεωρείται δε, ένα άρτιο υπόγειο έργο υδραυλικής μηχανικής – το μεγαλύτερο στην Ευρώπη που συνεχίζει να λειτουργεί αδιάκοπα – το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως έργο Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Κύριο μέλημα της χωρικής ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου, είναι η αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του, για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης των δήμων, από τους οποίους διέρχεται. Η διαχείριση των αγωγών και υδάτων του βρίσκεται στη δικαιοδοσία της ΕΥΔΑΠ. Σήμερα στραγγίζει και οδηγεί στη θάλασσα πολύτιμα υπόγεια ύδατα, τα οποία σχεδιάζεται να αξιοποιηθούν από την επιχείρηση για μη πόσιμες χρήσεις.

Στη ξεκαμενή του Αδριάνειου Υφραγωγείου στο Κολωνάκι πραγματοποιείται συχνά η τελετή αγιασμού των υδάτων στα Θεοφάνεια (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Στη ξεκαμενή του Αδριάνειου Υφραγωγείου στο Κολωνάκι πραγματοποιείται συχνά η τελετή αγιασμού των υδάτων στα Θεοφάνεια (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Με το πρώτο αρδευτικό δίκτυο που ήδη κατασκευάζεται στο Χαλάνδρι, συνολικού προϋπολογισμού 3,13 εκατ. ευρώ (με συγχρηματοδότηση της ΕΕ μέσω του προγράμματος UIA Cultural HID.R.A.N.T.), θα εξοικονομούνται ετησίως πάνω από 10.000 κμ. πόσιμου νερού και 45.000 – 90.000 κμ. συνολικής ποσότητας ύδατος.

Το νερό θα απολυμαίνεται, ώστε να είναι κατάλληλο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για άρδευση και εν δυνάμει άλλες μη πόσιμες χρήσεις. Έτσι θα εξασφαλιστεί αφενός εγγυημένη ποσότητα και ποιότητα μη πόσιμων υδάτων με σταθερά χαμηλή τιμή χωρίς κλίμακες και αφετέρου εξοικονόμηση από το ενεργειακό κόστος συντήρησης των γεωτρήσεων αλλά και από τις υψηλές τιμολογιακές κλίμακες του πόσιμου, χωρίς τέλη αποχέτευσης.

Συνεργασία άνω των 55 φορέων

Για την ολοκλήρωση των έργων στο Αδριάνειο Υδραγωγείο στην Αττική, η δυναμικότητα του οποίου εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπερνά τα 3 Mm3/έτος, θα συνεργαστούν πάνω από 55 φορείς της Αττικής που εμπλέκονται ποικιλοτρόπως στο έργο: οι οκτώ δήμοι Αχαρνών, Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Φιλοθέης- Ψυχικού και Αθηναίων, η Περιφέρεια, η κεντρική διοίκηση, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικοί φορείς, πολιτιστικοί οργανισμοί, κοινωφελή ιδρύματα και φορείς της κοινωνίας.

Με την έγκριση της σύναψης και των όρων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης που μόλις υπογράφηκε μπαίνουν οι βάσεις για την οργανωμένη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων του υδραγωγείου, με στόχο την εξοικονόμηση πόσιμου νερού, τη βελτίωση του μικροκλίματος και τη μείωση της αστικής θερμικής νησίδας κατά μήκος της διαδρομής του. Παράλληλα, εντάσσεται η ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου σε μια ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), με πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και τουριστικές παρεμβάσεις.

Οι ΣΒΑΑ αποτελούν ένα αναπτυξιακό εργαλείο που βασίζεται στη λογική της αστικής και εδαφικής παρέμβασης. Χρησιμοποιούνται, εάν οι προκλήσεις και οι αναπτυξιακές ανάγκες είναι συγκεκριμένες σε μια καθορισμένη λειτουργική γεωγραφική περιοχή και υπό την προϋπόθεση ότι χαράσσεται και υλοποιείται μια στρατηγική για την ολική αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο συντάχτηκε η πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική» που αφορά στην υποβολή πρότασης για το Αδριάνειο Υδραγωγείο, από την Περιφέρεια Αττικής, ως αρμόδια Χωρική Αρχή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
MSCI: Κληρώνει στις 31 Μαρτίου η αναβάθμιση της Ελλάδας

MSCI: Κληρώνει στις 31 Μαρτίου η αναβάθμιση της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στο φως η κρυφή σύνδεση: Γιατί η νεφρική νόσος «χτυπά» κατευθείαν την καρδιά

Στο φως η κρυφή σύνδεση: Γιατί η νεφρική νόσος «χτυπά» κατευθείαν την καρδιά

Business
Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε σοκ η επιχειρηματική κοινότητα από την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Stream science
Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα
Διάστημα 26.01.26

Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα

Το σύννεφο ατόμων σιδήρου στο κέντρο του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος έχει μήκος 6 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μια εξήγξση είναι πως πρόκειται για τα λείψανα ενός εξαερωμένου πλανήτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι
Θέμα μύτης 25.01.26

Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι

«Κλειδί» αποτελεί η πρώιμη απόκριση των κυττάρων της μύτης, από όπου εισέρχονται στον οργανισμό οι ρινοϊοί, κύριοι ένοχοι για το κοινό κρυολόγημα - ελπίδα για νέες στοχευμένες θεραπείες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας
Σκέψεις απεξάρτησης 25.01.26

Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αναγκάζουν την Ευρώπη να εξετάσει σοβαρά ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φάνταζε αδιανόητο: να λειτουργήσει χωρίς την αμερικανική τεχνολογία και τις υπηρεσίες του cloud.

Νατάσα Σινιώρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τρίκαλα: Στο μικροσκόπιο τα σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – Η περίεργη μυρωδιά και
Ελλάδα 27.01.26

Στο μικροσκόπιο τα σενάρια για την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα - Η περίεργη μυρωδιά και η πιθανότητα διαρροής προπανίου

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές προκύπτει ότι η έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα προηγήθηκε της φωτιάς

Σύνταξη
Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Calma, «μη μιλάς» και σφιγμένες γροθιές: Ένα βίντεο… εντελώς Κριστιάνο Ρονάλντο! (vid)

Viral για ακόμη μια φορά έγινε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κατάφερε να χωρέσει μέσα σε... λίγα δευτερόλεπτα ολόκληρη την πληθωρική, ποδοσφαιρική -και όχι μόνο- προσωπικότητά του!

Σύνταξη
Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ
Γεωπολιτικό «πιόνι»; 27.01.26

Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ

Ούτε ένα χρόνο μετά την εκλογή του, ο 34χρονος Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δίνει την πιο δύσκολη μάχη για τη Γροιλανδία, εν μέσω γεωπολιτικής δίνης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες
Ελλάδα 27.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Ανέσυραν την πέμπτη σορό από το εργοστάσιο Βιολάντα οι πυροσβέστες

Αυλαία στο σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα με την μεγάλη έκρηξη και φωτιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Βρέθηκε και η σορός της πέμπτης εργάτριας που αναζητείτο

Σύνταξη
Ρώσος στρατηγός: Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
Ρώσος στρατηγός 27.01.26

Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα στην Ουκρανία, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…
Euroleague 27.01.26

Τα δεδομένα για Γιαμπουσέλε – Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του…

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μετράει αντίστροφα για να αποχωρήσει από τους Νικς και όλα δείχνουν ότι υπάρχει ένα μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει – Όλα τα δεδομένα για τον Γάλλο φόργουορντ

Σύνταξη
Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα – Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών
Αιώνιος αουτσάιντερ 27.01.26

Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα - Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών

Σε συν-σκηνοθεσία του Τζαντ Άπατοου, η σειρά δύο επεισοδίων του HBO είναι μια εξαντλητική ματιά στη ζωή και την κωμωδία του Μελ Μπρουκς. Αφορά επίσης τη μακροζωία και τη μοναξιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του για να γίνει ανταλλαγή»
Μπάσκετ 27.01.26

«Ο Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του για να γίνει ανταλλαγή»

Δημοσίευμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφτασε κοντά στο να απολύσει τον επί χρόνια ατζέντη του επειδή δεν κατάφερε να τον ανταλλάξει από τους Μπακς.

Σύνταξη
Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»
«Sundancers Melt ICE» 27.01.26

Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»

Το Sundance μετατράπηκε σε σκηνή πολιτικής διαμαρτυρίας, με δημιουργούς και σταρ του Χόλιγουντ να καταγγέλλουν τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεάπολη και να απαιτούν την απομάκρυνση της ICE.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με… όργια Ντόντσιτς οι Λέικερς «άλωσαν» το Σικάγο (118-129) – «Καθάρισαν» Ντουράντ και Σενγκούν για τους Ρόκετς (108-99)
Μπάσκετ 27.01.26

Με… όργια Ντόντσιτς οι Λέικερς «άλωσαν» το Σικάγο (118-129) – «Καθάρισαν» Ντουράντ και Σενγκούν για τους Ρόκετς (108-99)

Έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Λούκα Ντόντσιτς οι Λος Άντζελες Λέικερς επιβλήθηκαν των Σικάγο Μπουλς με 129-118, ενώ τη νίκη επί των Μέμφις Γκρίζλις πανηγύρισαν οι Χιούστον Ρόκετς.

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο