«Κόκκινη κάρτα» του ΣτΕ για την επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο – Παγώνουν τα έργα

«Κόκκινη κάρτα» για την επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στον οικισμό Μύτακα της Μήλου έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστος Ντουχάνης …παγώνουν τα έργα για την επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας.

Συγκεκριμένα μετά από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν, μεταξύ άλλων και από το Δήμο της Μήλου, αναστέλλεται η υπ’ αριθ. 21704/05.08.2024 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την επέκταση του ξενοδοχειακού καταλύματος και παύει η εκτέλεση, η παύση εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών βάσει της σχετικής οικοδομικής άδειας, που είχε ισχύ μέχρι τις 31.12.2025, ακόμη και εάν έχει εκδοθεί αναθεώρηση της άδειας αυτής με παράταση της ισχύος της.

Η εν λόγω αίτηση αναστολής κατατέθηκε από τον Δήμο Μήλου και τους λοιπούς 3 αιτούντες στις 31.12.2025, ημερομηνία κατά την οποία έληγε η ισχύς της οικοδομικής άδειας και είχαν ήδη διενεργηθεί σχετικές οικοδομικές εργασίες.