«Κόκκινη κάρτα» του ΣτΕ για την επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο – Παγώνουν τα έργα
ε προσωρινή διαταγή που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστος Ντουχάνης ...παγώνουν τα έργα για την επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας.
- Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα
- Κόλαφος η ΕΕΔΑ: Το νομοσχέδιο Πλεύρη οδηγεί στην ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης
- Χανιά: Φωτιά σε αποθήκη στον Πλατανιά
- Η Σαουδική Αραβία παγώνει την κατασκευή του κύβου Mukaab, του μεγαλύτερου κτηρίου στον κόσμο
«Κόκκινη κάρτα» για την επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στον οικισμό Μύτακα της Μήλου έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστος Ντουχάνης …παγώνουν τα έργα για την επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας.
Συγκεκριμένα μετά από τις αιτήσεις που κατατέθηκαν, μεταξύ άλλων και από το Δήμο της Μήλου, αναστέλλεται η υπ’ αριθ. 21704/05.08.2024 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την επέκταση του ξενοδοχειακού καταλύματος και παύει η εκτέλεση, η παύση εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών βάσει της σχετικής οικοδομικής άδειας, που είχε ισχύ μέχρι τις 31.12.2025, ακόμη και εάν έχει εκδοθεί αναθεώρηση της άδειας αυτής με παράταση της ισχύος της.
Η εν λόγω αίτηση αναστολής κατατέθηκε από τον Δήμο Μήλου και τους λοιπούς 3 αιτούντες στις 31.12.2025, ημερομηνία κατά την οποία έληγε η ισχύς της οικοδομικής άδειας και είχαν ήδη διενεργηθεί σχετικές οικοδομικές εργασίες.
- «Κόκκινη κάρτα» του ΣτΕ για την επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο – Παγώνουν τα έργα
- Νέα Αριστερά: Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι χωρίς ασφάλεια – Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη
- Λιόν: «Θα αποδοθεί φόρος τιμής κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ»
- Το TasteAtlas συμπεριέλαβε ένα ελληνικό πιάτο στα 50 καλύτερα του κόσμου – Δεν λείπει ποτέ από τις μαζώξεις
- Μεντιλίμπαρ: «Μεγάλη τιμή να βρεθούμε στην 24άδα του Champions League»
- Σοκ στους οπαδούς του ΠΑΟΚ – Επιστρέφουν στην Ελλάδα αντί για τη Γαλλία
- «Περίμεναν πώς και πώς να πάνε στον αγώνα» – Αποκαλυπτική μαρτυρία φίλου των θυμάτων στο τροχαίο της Ρουμανίας
- Η Τούμπα ντύθηκε στα μαύρα – Μεσίστιες σημαίες, κασκόλ και φαναράκια για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις