Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Ιανουαρίου 2026, 15:41

Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο

Tέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ με τον Κώδικα Πολεοδομίας - Τι ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου - Τι είπε για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Σύνταξη
Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Spotlight

Την αναστολή των οικοδομικών εργασιών στη Μήλο έως ότου αποφανθούν το Συμβούλιο της Επικρατείας και η Αρχή Διαφάνειας προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο κ. Παπασταύρου ερωτηθείς για την υπόθεση με το ξενοδοχείο στη Μήλο, επεσήμανε ότι «προχωρούμε στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος από ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και πολεοδομικές παραβάσεις, ώστε να υπάρξει αναστολή των οικοδομικών εργασιών και να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας στην αίτηση αναστολής και την αίτηση ακύρωσης που έχουν κατατεθεί».

Αναφέρθηκε στο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει όσον αφορά τα πολεοδομικά, όπου οι διατάξεις αλληλοεπικαλύπτονται ή αλληλοαναιρούνται.

«Γι’ αυτό υλοποιούμε τον Κώδικα Πολεοδομίας, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο κείμενο. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η πολεοδομική μεταρρύθμιση που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Είναι πολύ χρήσιμο να πάμε σε ένα πολεοδομικό σύστημα απλοποιημένο, διαφανές και ψηφιακό, για να ξέρει ο πολίτης τι δικαιούται και τι δεν δικαιούται».

Πρόσθεσε επίσης ότι, ο Κώδικας και η πολεοδομική οργάνωση έχει να κάνει και με την ασφάλεια δικαίου για αυτόν που έρχεται να επενδύσει: «Πρέπει να βάλουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο».

Γεωπολιτικές εξελίξεις

Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και τη θέση της χώρας μας σε αυτές, ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι συνεπές μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπως τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, συνηγορούμε στο ότι δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας: «Μέσα σε αυτή την εξέλιξη της προηγούμενης εβδομάδας, σε όλη αυτή την αναστάτωση, είναι κομβικό που η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέδειξε τη μεγάλη σημασία που αποδίδει στην εδαφική κυριαρχία όλων των κρατών-μελών, στην ανάγκη απουσίας αμφισβητήσεων και τήρησης του Διεθνούς Δικαίου».

Και συνέχισε μιλώντας στο OPEN: «Η ενέργεια είναι η γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Η Ελλάδα έχει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Χθες τα 27 κράτη-μέλη υιοθέτησαν τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και μία επιτυχία της Ελλάδας και της Κυβέρνησης είναι ότι μπήκε στον Κανονισμό ότι οτιδήποτε έρχεται από τον TurkStream θεωρείται καταρχήν ρωσικό φυσικό αέριο, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο». Πρόσθεσε, δε, ότι οι υποδομές που έχει η χώρα μας την καθιστούν δίοδο για την Ευρώπη και η Αμερική είναι ενεργειακός σύμμαχος, ώστε να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Η απόφαση είναι να προχωρήσει» το καλώδιο Ελλάδας- Κύπρου

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο υπουργός διευκρίνισε ότι η απόφαση είναι να προχωρήσει, να υπάρξει επικαιροποίηση των στοιχείων από διεθνή οίκο και, με βάση αυτή, «να προσελκύσουμε επενδυτές είτε από τη Μέση Ανατολή ή και από την Αμερική, ούτως ώστε να υπάρξει πιο μεγάλη μετοχική βάση που να επιτρέψει στο έργο να ολοκληρωθεί».

Ευρύτερα για το θέμα των διασυνδέσεων και τις αναδυόμενες αγορές, σχολίασε ότι «οι διασυνδέσεις αποκτούν πολύ μεγάλη αξία. Η χώρα μας είναι σε στρατηγική γεωγραφική θέση. Πήγα στη Σαουδική Αραβία, η οποία βλέπει την Ελλάδα ως πύλη εισόδου. Είχαμε πει εδώ για τον IMEC, αυτό τον διάδρομο που συνδέει Ινδία, Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Ο Γερμανός Καγκελάριος Μερτς ήταν στην Ινδία. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φον Ντερ Λάιεν ήταν στην Ινδία. Όλοι αντιλαμβάνονται πόσο μεγάλη σημασία έχει η Ινδία να κοιτάξει προς τη Δύση και να συνεργαστεί με την Ευρώπη. Και η χώρα μας είναι στο σημείο εισόδου και για αυτό τον διάδρομο. Άρα είναι πολύ σημαντική και η οικονομική και η πολιτική σταθερότητά μας να διατηρηθεί και οι υποδομές να ενισχυθούν».

Τέλος, ερωτηθείς για το ποιον βλέπει η Νέα Δημοκρατία ως «αντίπαλο», ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Η Νέα Δημοκρατία έναν αντίπαλο έχει τον έβδομο χρόνο, την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών. Πρέπει να δουλέψουμε και ξέρουμε ότι ο πήχης είναι πολύ ψηλά».

Economy
BofA: Γιατί παραμένει θετική για την Ελλάδα

BofA: Γιατί παραμένει θετική για την Ελλάδα

Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι

Αντικαθιστούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε προνομίων, έναντι μηνιαίας χρέωσης 0,50-0,80 ευρώ n Αντιδράσεις από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Θεσσαλονίκη: Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26

Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Βασικός παράγοντας που επηρέασε το αποτέλεσμα της εορταστικής περιόδου ήταν, σύμφωνα με το 80% των ερωτηθέντων, η οικονομική κατάσταση των καταναλωτών.

Σύνταξη
Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26
Οικονομικές Ειδήσεις 26.01.26

Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Για τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS και IRIS, αλλά δεν έχουν συνδέσει τα συστήματά τους με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Σύνταξη
Τουρισμός: Η Ελλάδα στην κορυφή – Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026
Τουρισμός 26.01.26
Τουρισμός 26.01.26

Η Ελλάδα στην κορυφή - Οι Ευρωπαίοι ψηφίζουν ελληνικές διακοπές και το 2026

Η χώρα μας κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό κατά τους επόμενους 12 μήνες, στις αγορές Γερμανίας και Ιταλίας και στην 4η στις αγορές Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου

Κώστας Ντελέζος
Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
Euroleague 27.01.26
Euroleague 27.01.26

Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».

Σύνταξη
«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
Αδικημένος; 27.01.26
Αδικημένος; 27.01.26

«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction

Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
On Field 27.01.26

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
ΗΠΑ: Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα – Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους
Κόσμος 27.01.26
Κόσμος 27.01.26

Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα

Μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα ήταν καθ' οδόν και υπήρχε «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς
Ambient techno 27.01.26
Ambient techno 27.01.26

Εξωγήινος κι αντι-ποπ: Ο Aphex Twin των 90s ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ και έγινε το soundtrack της διαδικτυακής γενιάς

Ο μυστηριώδης Aphex Twin, πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής από την Κορνουάλη έχει αποκτήσει μια δεύτερη, σημαντική ζωή στην εποχή του TikTok. Συγγραφείς και μουσικοί εξηγούν γιατί η γκλιτζαριστή μουσική ταιριάζει τόσο πολύ με τη σημερινή ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων
Αυτοδιοίκηση 27.01.26
Αυτοδιοίκηση 27.01.26

Χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών από φυσικά φαινόμενα αιτείται ο Δήμος Β. Τζουμέρκων

Προτείνονται έργα αποκατάστασης του εσωτερικού οδικού δικτύου, έργα αποκατάστασης και αντικατάστασης τμημάτων του δικτύου ύδρευσης, καθώς και καθαρισμούς ρεμάτων με στόχο την αντιμετώπιση και τον περιορισμό πλημμυρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας
Μήνυμα 27.01.26
Μήνυμα 27.01.26

Ανδρουλάκης για ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος: Η μνήμη είναι φρουρός για τη θωράκιση της δημοκρατίας

«Τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
Έκφραση πένθους 27.01.26

Tριήμερο πένθος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Tριήμερο πένθος για τα θύματα της Βιολάντα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αποφάσισε δια περιφοράς το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

Σύνταξη
Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους»
Οργή 27.01.26
Οργή 27.01.26

Πορεία στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους»

Η πορεία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που αποφάσισε η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, με συγκέντρωση αρχικά στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπιστοκοτοβιομηχανία Βιολάντα

Σύνταξη
Γλυφάδα: Κόντεψαν να πνιγούν μέσα στο σπίτι τους – «Το νερό έφτασε το 1,60 – Δεν έχουμε ούτε ρούχα»
Ελλάδα 27.01.26
Ελλάδα 27.01.26

Δραματική μαρτυρία από την πλημμύρα στη Γλυφάδα: «Βγήκαν κολυμπώντας από τα παράθυρα - Το νερό έφτασε το 1,60»

Η κακοκαιρία στη Γλυφάδα στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα αλλά κι άλλοι κινδύνευσαν - Η δραματική μαρτυρία κατοίκου που έχει χάσει τα πάντα από την πλημμύρα

Σύνταξη
Γαλλία: «Non, cher Mark Rutte» – «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους»
Κόσμος 27.01.26
Κόσμος 27.01.26

«Non, cher Mark Rutte» - Με γαλλικά η απάντηση στο ΝΑΤΟ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί χωρίς τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ είπε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη δεν μπορεί - Σε Βερολίνο και Παρίσι σήμερα και αύριο οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
