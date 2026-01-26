Ρόμα – Μίλαν 1-1: Τυχεροί στη Ρώμη οι «ροσονέρι»
Η Ρόμα ήταν καλύτερη σε όλο το ματς, έχασε πολλές ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη, αλλά τελικά η Μίλαν «τσίμπησε» τον ένα βαθμό στο «Ολίμπικο» (1-1).
- ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
- Σκληρή δουλειά και μισθός 1.700€: Δείχνει το Κουφονήσι μία νέα εποχή για την καλοκαιρινή σεζόν;
- Λέπρα: Όχι απλώς υπάρχει, αλλά πρέπει να τύχει περισσότερης προσοχής
- Στη φυλακή 4 μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες βενζινάδικων
Ρόμα και Μίλαν ήρθαν ισόπαλες με σκορ 1-1 σε ένα ματς… μονόλογο των «τζιαλορόσι», οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για το ματς της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League με τον Παναθηναϊκό (29/1, 22:00) στο ΟΑΚΑ, όντας στην τρίτη θέση της Serie A (43β.). Σταθερά δεύτεροι οι Μιλανέζοι (47β.).
Οι γηπεδούχοι σφυροκόπησαν τη Μίλαν, αλλά το μόνο που πήραν ήταν μία ισοπαλία. Η μεγαλύτερη εικόνα του αγώνα ήταν μονόλογος της Ρόμα, με τους φιλοξενούμενους να πρέπει να αισθάνονται τυχεροί από το αποτέλεσμα. Ο ορισμός του… έπεσαν απ’ τη Ρώμη και βρήκαν πορτοφόλι.
Η Ρόμα κυριάρχησε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Μάλεν ήταν μοιραίος, σπαταλώντας 3-4 μεγάλες ευκαιρίες, με τον Μενιάν να κρατάει «όρθιους» τους φιλοξενούμενους. Στο β΄ μέρος οι «ροσονέρι» ισορρόπησαν κάπως το παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 62΄, με κεφαλιά του Ντε Βίντερ από σέντρα του Μόντριτς.
Ενα χέρι του Μπαρτεζάγκι μέσα στην περιοχή έδωσε τη δυνατότητα στον Πελεγκρίνι να ισοφαρίσει με πέναλτι στο 74΄, αλλά η ισοπαλία δεν αφήνει σε καμία περίπτωση ικανοποιημένη τη Ρόμα, με βάση την εικόνα του αγώνα.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Τσελίκ, Μαντσίνι, Εντικά, Γκιλάρντι, Γουέσλι, Κονέ (59’ Πιζίλι), Κριστάντε, Ντιμπάλα (69’ Πελεγκρίνι), Σουλέ (85’ Βεντουρίνο), Μάλεν (69’ Βαζ)
ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Ντε Βίντερ, Σαλεμάκερς (46’ Ατεκάμε), Μπαρτεζάγκι, Ραμπιό, Ρίτσι (69’ Λόφτους Τσικ), Μόντριτς, Ενκουνκού (69’ Πούλισικ), Λεάο (68’ Φίλκρουγκ)
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής στη Serie A:
Ίντερ-Πίζα 6-2
(39΄πεν. Ζιελίνσκι, 41΄ Μαρτίνες, 45+2΄ Εσπόζιτο, 82΄ Ντιμάρκο, 86΄ Μπονί, 90+3΄ Μχιταριάν – 11΄, 23΄ Μορέο)
Κόμο-Τορίνο 6-0
(8΄, 66΄ Δουβίκας, 16΄ Μπατούρινα, 59΄πεν. Ντα Κούνια, 70΄ Κουν, 76΄ Κακερέ)
Φιορεντίνα-Κάλιαρι 1-2
(74΄ Μπρεσιανίνι – 31΄ Κιλιτσόι, 47΄ Παλέστρα)
Λέτσε-Λάτσιο 0-0
Σασουόλο-Κρεμονέζε 1-0
(3΄ Φαντέρα)
Αταλάντα-Πάρμα 4-0
(15΄πεν. Σκαμάκα, 24΄ Ντε Ρουν, 73΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Κρστόβιτς)
Τζένοα-Μπολόνια 3-2
(62΄ Μαλινόφσκι, 78΄ Εκουμπάν, 90+1΄ Μεσάιας – 35΄ Φέργκιουσον, 47΄αυτ. Οτόα)
Γιουβέντους-Νάπολι 3-0
(22΄ Ντέιβιντ, 77΄ Γιλντίζ, 86΄ Κόστιτς)
Ρόμα-Μίλαν 1-1
(74΄πεν. Πελεγκρίνι – 62΄ Ντε Βίντερ)
Βερόνα-Ουντινέζε 26/01
Η βαθμολογία
- Ρόμα – Μίλαν 1-1: Τυχεροί στη Ρώμη οι «ροσονέρι»
- Η απονομή των χάλκινων μεταλλίων στην Εθνική Ελλάδας (vid)
- Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
- Μπενφίκα – Εστρέλα Αμαδόρα 4-0: «Καθάρισε» ο Παυλίδης με δύο γκολ
- Σπουδαίος Καραλής: Πέτυχε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος με 5,93 μ.
- Τα γκολ των σέντερ φορ και το no goal του Μπενίτεθ
- Κοντά σε νέα εποχή η Λίβερπουλ: «Απολύεται ο Σλοτ, τον αντικαθιστά ο Αλόνσο»
- Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις