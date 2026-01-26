Ρόμα – Μίλαν 1-1: Τυχεροί στη Ρώμη οι «ροσονέρι»

Ρόμα και Μίλαν ήρθαν ισόπαλες με σκορ 1-1 σε ένα ματς… μονόλογο των «τζιαλορόσι», οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για το ματς της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League με τον Παναθηναϊκό (29/1, 22:00) στο ΟΑΚΑ, όντας στην τρίτη θέση της Serie A (43β.). Σταθερά δεύτεροι οι Μιλανέζοι (47β.).

Οι γηπεδούχοι σφυροκόπησαν τη Μίλαν, αλλά το μόνο που πήραν ήταν μία ισοπαλία. Η μεγαλύτερη εικόνα του αγώνα ήταν μονόλογος της Ρόμα, με τους φιλοξενούμενους να πρέπει να αισθάνονται τυχεροί από το αποτέλεσμα. Ο ορισμός του… έπεσαν απ’ τη Ρώμη και βρήκαν πορτοφόλι.

Η Ρόμα κυριάρχησε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Μάλεν ήταν μοιραίος, σπαταλώντας 3-4 μεγάλες ευκαιρίες, με τον Μενιάν να κρατάει «όρθιους» τους φιλοξενούμενους. Στο β΄ μέρος οι «ροσονέρι» ισορρόπησαν κάπως το παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ στο 62΄, με κεφαλιά του Ντε Βίντερ από σέντρα του Μόντριτς.

Ενα χέρι του Μπαρτεζάγκι μέσα στην περιοχή έδωσε τη δυνατότητα στον Πελεγκρίνι να ισοφαρίσει με πέναλτι στο 74΄, αλλά η ισοπαλία δεν αφήνει σε καμία περίπτωση ικανοποιημένη τη Ρόμα, με βάση την εικόνα του αγώνα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Τσελίκ, Μαντσίνι, Εντικά, Γκιλάρντι, Γουέσλι, Κονέ (59’ Πιζίλι), Κριστάντε, Ντιμπάλα (69’ Πελεγκρίνι), Σουλέ (85’ Βεντουρίνο), Μάλεν (69’ Βαζ)

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Ντε Βίντερ, Σαλεμάκερς (46’ Ατεκάμε), Μπαρτεζάγκι, Ραμπιό, Ρίτσι (69’ Λόφτους Τσικ), Μόντριτς, Ενκουνκού (69’ Πούλισικ), Λεάο (68’ Φίλκρουγκ)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής στη Serie A:

Ίντερ-Πίζα 6-2

(39΄πεν. Ζιελίνσκι, 41΄ Μαρτίνες, 45+2΄ Εσπόζιτο, 82΄ Ντιμάρκο, 86΄ Μπονί, 90+3΄ Μχιταριάν – 11΄, 23΄ Μορέο)

Κόμο-Τορίνο 6-0

(8΄, 66΄ Δουβίκας, 16΄ Μπατούρινα, 59΄πεν. Ντα Κούνια, 70΄ Κουν, 76΄ Κακερέ)

Φιορεντίνα-Κάλιαρι 1-2

(74΄ Μπρεσιανίνι – 31΄ Κιλιτσόι, 47΄ Παλέστρα)

Λέτσε-Λάτσιο 0-0

Σασουόλο-Κρεμονέζε 1-0

(3΄ Φαντέρα)

Αταλάντα-Πάρμα 4-0

(15΄πεν. Σκαμάκα, 24΄ Ντε Ρουν, 73΄ Ρασπαντόρι, 90+2΄ Κρστόβιτς)

Τζένοα-Μπολόνια 3-2

(62΄ Μαλινόφσκι, 78΄ Εκουμπάν, 90+1΄ Μεσάιας – 35΄ Φέργκιουσον, 47΄αυτ. Οτόα)

Γιουβέντους-Νάπολι 3-0

(22΄ Ντέιβιντ, 77΄ Γιλντίζ, 86΄ Κόστιτς)

Ρόμα-Μίλαν 1-1

(74΄πεν. Πελεγκρίνι – 62΄ Ντε Βίντερ)

Βερόνα-Ουντινέζε 26/01

Η βαθμολογία