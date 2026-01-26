Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Δεν έχεις εισιτήριο; 100 ευρώ πρόστιμο

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Αστικές συγκοινωνίες • Φρένο στην εισιτηριοδιαφυγή • Πώς θα τσεκάρουν τη διέλευση χωρίς εισιτήριο από τις μπάρες του μετρό

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Αστικές συγκοινωνίες
Δεν έχεις εισιτήριο; 100 ευρώ πρόστιμο

• Φρένο στην εισιτηριοδιαφυγή
• Σε ποια μέσα μαζικής μεταφοράς αυξάνεται η τιμωρία για τους τζαμπατζήδες
• Πώς θα τσεκάρουν τη διέλευση χωρίς εισιτήριο από τις μπάρες του μετρό

==========

Στον ιδιωτικό τομέα
Οι νέοι αυξημένοι μισθοί
• Τι αυξήσεις προκύπτουν ανά ηλικία εργαζομένων

Οι αλλαγές με την εφαρμογή της νέας φορο – κλίμακας και της παρακράτησης φόρου

==========

Φαρ Ουέστ στη Μινεάπολη
• Νέα δολοφονία από την Αστυνομία Μεταναστών

==========

Κίνα
Γιατί ο Σι ξηλώνει όλους τους… στρατηγούς

• Για λόγους διαφθοράς ή μήπως φοβάται κάτι;
• Η σημαντικότερη εξέλιξη μετά την άνοδό του στην προεδρία

==========

Γεωπολιτικά
4 σενάρια κρίσης για την Ελλάδα
• Και ένα μήνυμα από τον Μητσοτάκη που θέλει να αξιοποιήσει τη διεθνή ρευστότητα

==========

Πολιτικό παρασκήνιο
Οταν οι Γάλλοι προειδοποιούν για το Σινά
Λύνεται μεθαύριο ο γρίφος της Κρήτης
Ποια συμβιβαστική λύση βρέθηκε στη Νέα Αριστερά

==========

«Αμαρτωλοί»
Πώς τα… ζόμπι έφτασαν στα Οσκαρ

==========

Στους λογαριασμούς
Υποχρεωτικές συνδρομές για υπηρεσίες – πακέτο
• Προσφυγές από τραπεζικούς πελάτες στα δικαστήρια

==========

Εγκλημα στη Γλυφάδα
Πώς κυκλοφορούσε ελεύθερος ενώ είχε σκοτώσει τη μάνα του;
• Χθες σκότωσε και τον πατέρα του, ενώ απειλεί τα αδέρφια του

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ευρωπαϊκό πόλο
Χάλκινο μετάλλιο με θρίαμβο (12-5) επί της Ιταλίας
Πρωταθλήτρια η Σερβία, 10-7 την Ουγγαρία

Ελ Κααμπί – Ταρέμι
Επιθετικό δίδυμο… Νο 7 στην Ευρώπη. 1-0 ο Ολυμπιακός τον Βόλο

Aτρόμητος – ΠΑΟ 0-0
Οι Πράσινοι -18 από την κορυφή και -9 από την τέταρτη θέση

Αρσεναλ – Μάντσεστερ Γ. 2-3
Oι Κόκκινοι Διάβολοι έβαλαν φωτιά στην Πρέμιερ Λιγκ

Wall Street
Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Τεχνολογία
OpenAI, Anthropic, SpaceX: Το 2026 είναι η χρόνια των hectocorn

OpenAI, Anthropic, SpaceX: Το 2026 είναι η χρόνια των hectocorn

Γαλλία: Υπό κράτηση ο ινδός πλοίαρχος του Grinch που φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας
Γαλλία 26.01.26

Συνέλαβαν τον ινδό πλοίαρχο του «σκιώδους» Grinch

Το τάνκερ Grinch κατελήφθη στη Μεσόγειο και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Μασσαλίας, με την υποψία ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, και ο ινδός πλοίαρχός του τέθηκε υπό κράτηση.

Σύνταξη
Ιράν: Οι συλληφθέντες στις διαδηλώσεις θα δικαστούν το «συντομότερο δυνατόν»
Διαδηλώσεις 26.01.26

Το «συντομότερο δυνατόν» οι δίκες των συλληφθέντων στο Ιράν

Οι «εγκληματίες» θα τιμωρηθούν χωρίς την παραμικρή επιείκεια, αναφέρει ο επικεφαλής των δικαστικών αρχών του Ιράν, υποσχόμενος δίκες το «συντομότερο δυνατόν» για τους συλληφθέντες στις διαδηλώσεις.

Σύνταξη
Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας
Κόσμος 26.01.26

Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας

Ένας άνδρας πάλευε με τα κύματα για περισσότερες από 24 ώρες, κατάφερε να διασωθεί και μεταφέρθηκε στη Μάλτα, όμως περίπου 150 άτομα αγνοούνται, εκ των οποίων τα 50 επέβαιναν στη βάρκα με τον διασωθέντα

Σύνταξη
Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές
Κόσμος 25.01.26

Μινεάπολη: Κοντινό βίντεο αποδεικνύει πως ο Άλεξ Πρέτι ήταν άοπλος πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές

Βίντεο που δείχνει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες να παλεύουν με τον Άλεξ Πρέτι, δείχνει πως περισσότερο δολοφονήθηκε παρά σκοτώθηκε αποτελώντας απειλή προς τις αρχές.

Σύνταξη
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία
Πόλο 25.01.26

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Σερβία

Πρωταθλήτρια Ευρώπης για ένατη φορά στην ιστορία της -και μάλιστα μέσα στο σπίτι της- αναδείχθηκε η Σερβία, μετά τη νίκη της με 10-7 επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Σύνταξη
Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση
Ζητούν δικαιοσύνη 25.01.26

Γαλλία: Διαδήλωση στο Παρίσι για τον θάνατο Μαυριτανού μετανάστη υπό αστυνομική κράτηση

Χιλιάδες Γάλλοι συμμετείχαν σε διαδήλωση στη γαλλική πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας τον θάνατο μετανάστη. Ο Ελ Χασέν Ντιαρά πέθανε τη νύχτα της 14ης προς 15η Ιανουαρίου στο αστυνομικό τμήμα.

Σύνταξη
Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή [βίντεο]
Κόσμος 25.01.26

Σε πλήρη πολεμική ετοιμότητα οι ΗΠΑ με την αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν να φτάνει στη Μέση Ανατολή

Εντός 24 ωρών η αμερικανική αρμάδα του αεροπλανοφόρου Λίνκολν θα βρίσκεται στο επιχειρησιακό πεδίο της CENTCOM, περιοχή που περιλαμβάνει και το Ιράν. Τι περιμένουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family
Βίντεο 25.01.26

«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family

Σε μια χαλαρή αναδρομή στα χρόνια του Modern Family, οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ θυμούνται το πιο αστείο περιστατικό των γυρισμάτων

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «Red Code» έξι Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα φαινόμενα – Ανησυχία και για την Αττική
Ελλάδα 25.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε 6 Περιφερειακές Ενότητες για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Ανησυχία και για την Αττική

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία σήμανε συναγερμός για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη και Ροδόπη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Καταστροφικός παγετός 25.01.26

ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Η αρκτική κακοκαιρία Fern στις ΗΠΑ έχει φέρει χιονοπτώσεις, χιονόνερο και θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ενώ έχει ήδη προκαλέσει επτά θανάτους. Τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα
Βίντεο 25.01.26

Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα

«Οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το ποιος θα βρίσκεται σε μια σκηνή, αποφασίζουν, ούτως ή άλλως, ερήμην μας. Οπότε, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω», είπε μεταξύ άλλων η Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Σύνταξη
Σέρρες: Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας
Σέρρες 25.01.26

Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας

Όπως επισημαίνεται για την υπόθεση «έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου»

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»

Μια ακόμη γκέλα για τον Παναθηναϊκό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να θεωρεί ότι η ομάδα του ήταν άτυχη στο 0-0 με τον Ατρόμητο.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Οι Ομπάμα καλούν τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες μετά τη νέα δολοφονία
«Δικαίωμα η διαμαρτυρία» 25.01.26

Μινεάπολη: Οι Ομπάμα καλούν τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες μετά τη νέα δολοφονία

Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει ο θάνατος του νοσηλευτή Άλεξ Πρίτι. Οι Ομπάμα κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι «κλιμακώνει» την κατάσταση στη Μινεσότα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημογραφικό: Το 2025 οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία – Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης
2025 25.01.26

Οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας - Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 70.000 οι γεννήσεις το 2025, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Αρνητικό το φυσικό ισοζύγιο με τους θανάτους να είναι διπλάσιοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
