Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Δεν έχεις εισιτήριο; 100 ευρώ πρόστιμο

- ΗΠΑ: Επτά νεκροί λόγω ψύχους – Η κακοκαιρία Fern παρέλυσε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
- Σκληρή δουλειά και μισθός 1.700€: Δείχνει το Κουφονήσι μία νέα εποχή για την καλοκαιρινή σεζόν;
- Λέπρα: Όχι απλώς υπάρχει, αλλά πρέπει να τύχει περισσότερης προσοχής
- Στη φυλακή 4 μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες βενζινάδικων
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Αστικές συγκοινωνίες
Δεν έχεις εισιτήριο; 100 ευρώ πρόστιμο
• Φρένο στην εισιτηριοδιαφυγή
• Σε ποια μέσα μαζικής μεταφοράς αυξάνεται η τιμωρία για τους τζαμπατζήδες
• Πώς θα τσεκάρουν τη διέλευση χωρίς εισιτήριο από τις μπάρες του μετρό
==========
Στον ιδιωτικό τομέα
Οι νέοι αυξημένοι μισθοί
• Τι αυξήσεις προκύπτουν ανά ηλικία εργαζομένων
Οι αλλαγές με την εφαρμογή της νέας φορο – κλίμακας και της παρακράτησης φόρου
==========
Φαρ Ουέστ στη Μινεάπολη
• Νέα δολοφονία από την Αστυνομία Μεταναστών
==========
Κίνα
Γιατί ο Σι ξηλώνει όλους τους… στρατηγούς
• Για λόγους διαφθοράς ή μήπως φοβάται κάτι;
• Η σημαντικότερη εξέλιξη μετά την άνοδό του στην προεδρία
==========
Γεωπολιτικά
4 σενάρια κρίσης για την Ελλάδα
• Και ένα μήνυμα από τον Μητσοτάκη που θέλει να αξιοποιήσει τη διεθνή ρευστότητα
==========
Πολιτικό παρασκήνιο
Οταν οι Γάλλοι προειδοποιούν για το Σινά
Λύνεται μεθαύριο ο γρίφος της Κρήτης
Ποια συμβιβαστική λύση βρέθηκε στη Νέα Αριστερά
==========
«Αμαρτωλοί»
Πώς τα… ζόμπι έφτασαν στα Οσκαρ
==========
Στους λογαριασμούς
Υποχρεωτικές συνδρομές για υπηρεσίες – πακέτο
• Προσφυγές από τραπεζικούς πελάτες στα δικαστήρια
==========
Εγκλημα στη Γλυφάδα
Πώς κυκλοφορούσε ελεύθερος ενώ είχε σκοτώσει τη μάνα του;
• Χθες σκότωσε και τον πατέρα του, ενώ απειλεί τα αδέρφια του
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ευρωπαϊκό πόλο
Χάλκινο μετάλλιο με θρίαμβο (12-5) επί της Ιταλίας
Πρωταθλήτρια η Σερβία, 10-7 την Ουγγαρία
Ελ Κααμπί – Ταρέμι
Επιθετικό δίδυμο… Νο 7 στην Ευρώπη. 1-0 ο Ολυμπιακός τον Βόλο
Aτρόμητος – ΠΑΟ 0-0
Οι Πράσινοι -18 από την κορυφή και -9 από την τέταρτη θέση
Αρσεναλ – Μάντσεστερ Γ. 2-3
Oι Κόκκινοι Διάβολοι έβαλαν φωτιά στην Πρέμιερ Λιγκ
- Γαλλία: Υπό κράτηση ο ινδός πλοίαρχος του Grinch που φέρεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας
- Ιράν: Οι συλληφθέντες στις διαδηλώσεις θα δικαστούν το «συντομότερο δυνατόν»
- Η χρονιά των Hectocorns της τεχνητής νοημοσύνης: 100 δισ. μπαίνουν στο ταμπλό
- Μάλτα: Ένας πρόσφυγας διασώθηκε, 150 αγνοούνται μετά τη βύθιση των πλοιαρίου τους στα ανοιχτά της Τυνησίας
- Πόλο: Συγχαρητήρια του πολιτικού κόσμου στην εθνική ομάδα
- Πιστή στο ζλότι παραμένει η Πολωνία – Γιατί ο Τουσκ αρνείται το ευρώ
- Ρόμα – Μίλαν 1-1: Τυχεροί στη Ρώμη οι «ροσονέρι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις