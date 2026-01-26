Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Δεν έχεις εισιτήριο; 100 ευρώ πρόστιμο

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Αστικές συγκοινωνίες

Δεν έχεις εισιτήριο; 100 ευρώ πρόστιμο

• Φρένο στην εισιτηριοδιαφυγή

• Σε ποια μέσα μαζικής μεταφοράς αυξάνεται η τιμωρία για τους τζαμπατζήδες

• Πώς θα τσεκάρουν τη διέλευση χωρίς εισιτήριο από τις μπάρες του μετρό

==========

Στον ιδιωτικό τομέα

Οι νέοι αυξημένοι μισθοί

• Τι αυξήσεις προκύπτουν ανά ηλικία εργαζομένων

Οι αλλαγές με την εφαρμογή της νέας φορο – κλίμακας και της παρακράτησης φόρου

==========

Φαρ Ουέστ στη Μινεάπολη

• Νέα δολοφονία από την Αστυνομία Μεταναστών

==========

Κίνα

Γιατί ο Σι ξηλώνει όλους τους… στρατηγούς

• Για λόγους διαφθοράς ή μήπως φοβάται κάτι;

• Η σημαντικότερη εξέλιξη μετά την άνοδό του στην προεδρία

==========

Γεωπολιτικά

4 σενάρια κρίσης για την Ελλάδα

• Και ένα μήνυμα από τον Μητσοτάκη που θέλει να αξιοποιήσει τη διεθνή ρευστότητα

==========

Πολιτικό παρασκήνιο

Οταν οι Γάλλοι προειδοποιούν για το Σινά

Λύνεται μεθαύριο ο γρίφος της Κρήτης

Ποια συμβιβαστική λύση βρέθηκε στη Νέα Αριστερά

==========

«Αμαρτωλοί»

Πώς τα… ζόμπι έφτασαν στα Οσκαρ

==========

Στους λογαριασμούς

Υποχρεωτικές συνδρομές για υπηρεσίες – πακέτο

• Προσφυγές από τραπεζικούς πελάτες στα δικαστήρια

==========

Εγκλημα στη Γλυφάδα

Πώς κυκλοφορούσε ελεύθερος ενώ είχε σκοτώσει τη μάνα του;

• Χθες σκότωσε και τον πατέρα του, ενώ απειλεί τα αδέρφια του

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ευρωπαϊκό πόλο

Χάλκινο μετάλλιο με θρίαμβο (12-5) επί της Ιταλίας

Πρωταθλήτρια η Σερβία, 10-7 την Ουγγαρία

Ελ Κααμπί – Ταρέμι

Επιθετικό δίδυμο… Νο 7 στην Ευρώπη. 1-0 ο Ολυμπιακός τον Βόλο

Aτρόμητος – ΠΑΟ 0-0

Οι Πράσινοι -18 από την κορυφή και -9 από την τέταρτη θέση

Αρσεναλ – Μάντσεστερ Γ. 2-3

Oι Κόκκινοι Διάβολοι έβαλαν φωτιά στην Πρέμιερ Λιγκ