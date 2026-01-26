Φως στο Τούνελ: Στην κορυφή της τηλεθέασης η πρώτη εκπομπή του 2026
Το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη κατέκτησαν την πρώτη θέση στην τηλεθέαση την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.
- Με τον φόβο της βροχής ζουν οι κάτοικοι της Γλυφάδας: «Δεν έχω δει ξανά κάτι τέτοιο»
- Φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή, στους δύο νεαρούς που έτρεχαν με 179 χλμ./ώρα
- Συνελήφθη στη Γλυφάδα 16χρονος μαθητής που κυκλοφορούσε με μαχαίρια
- Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη
Στην κορυφή της τηλεθέασης το πρώτο «Φως στο Τούνελ» του 2026.
Με απόλυτη επιτυχία επέστρεψε η εκπομπή έρευνας του MEGA με την Αγγελική Νικολούλη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη σταθερή δυναμική της στη βραδινή ζώνη της Παρασκευής.
Το «Τούνελ» κυριάρχησε στους πίνακες τηλεθέασης την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, κατακτώντας την πρώτη θέση στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 22%, καθώς και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 21,6%. Η κάλυψη πλησίασε τους 1,2 εκατομμύρια τηλεθεατές.
Εντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις και στις επιμέρους γυναικείες ηλικιακές ομάδες, όπου το υψηλότερο ποσοστό τηλεθέασης έφτασε στο 31,4%.
#FosStoTounel
- Ολοκληρώθηκαν ασφαλτοστρώσεις στα Καμίνια και στην Παλαιά Κοκκινιά από τον Δήμο Πειραιά
- Χαλικιά (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην εξεταστική: Γελοία η δικογραφία για Βορίδη – Καρφιά σε Σημανδράκο, Τυχεροπούλου, Βάρρα
- Οι σειρήνες της Πάρου
- Τραγωδία στα Τρίκαλα: Κόπηκε στα δύο το εργοστάσιο – Με δείγμα DNA η ταυτοποίηση των σορών
- Δεν γινόταν αλλιώς: Ο Τάισον Γουόρντ αναδείχθηκε MVP της 16ης αγωνιστικής (vid)
- Λευκός Οίκος: «Είναι πολύ αργά» για να σταματήσει η κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, λέει ο Τραμπ
- «Σμήνη ΑΙ» που παρεισφρέουν στα social media, η νέα απειλή για τη δημοκρατία
- Δίκη υποκλοπών: Νέα στοιχεία για την prepaid των μολυσμένων SMS – Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις