Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν – Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου
Culture Live 26 Ιανουαρίου 2026, 16:40

Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν – Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου

Στο βιβλίο του «The Theory of Everything Else» (Η Θεωρία για Όλα τα Άλλα), ο κωμικός και συγγραφέας Dan Schreiber συγκεντρώνει τις πιο τρελές, αστείες (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις πιο επικίνδυνες) ιδέες που έχει σκεφτεί η ανθρωπότητα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στην Πολωνία, ένας κυνηγός φαντασμάτων προειδοποιεί ότι τα πνεύματα ενδέχεται να προχωρήσουν σε απεργία: είναι θυμωμένα επειδή πιστεύουμε όλο και λιγότερο σε αυτά. Στην Αυστραλία, ένας ορνιθολόγος προσπαθεί να αποδείξει την ύπαρξη ενός είδους πουλιού που σφυρίζει δημοφιλή τραγούδια της δεκαετίας του 1920. Εν τω μεταξύ, στη Silicon Valley, οι επιστήμονες εικάζουν ότι ενδέχεται να ζούμε μέσα σε μια προσομοίωση υπολογιστή.

Δεν θα πιστέψετε τι σκαρφίζονται οι άνθρωποι

Ο συγγραφέας και κωμικός Dan Schreiber — αυτοσυστήνεται σαν ανθρωπολόγος τρελών ιδεών — αφιερώνεται στη συλλογή αυτών των περιπτώσεων, οι οποίες, στην πραγματικότητα, φαίνεται να τον στοιχειώνουν.

Ο 41χρονος έχει έναν φίλο που απαίτησε από τον Schreiber να ομολογήσει ότι είναι ηθοποιός και ότι η ζωή του είναι μια προσομοίωση, όπως στο The Truman Show. Έχει συναντήσει κάποιον που ισχυρίζεται ότι είναι μισός ερπετό, καθώς και ένα άλλο άτομο που ισχυρίζεται ότι έχει δει την Παναγία στα πόδια του κρεβατιού του.

Το τελευταίο αυτό άτομο είναι η σύντροφός του, η Fenella. Ο Schreiber υποστηρίζει ότι όλοι μας είμαστε λίγο τρελοί.

«The Theory of Everything Else» του Dan Schreiber

«The Theory of Everything Else» του Dan Schreiber

Οι παράξενες πτυχές της ανθρώπινης σκέψης

«Υπάρχουν πολλά μυστήρια στον κόσμο και πολλοί άνθρωποι είναι πεπεισμένοι ότι τα έχουν λύσει», σημειώνει ο κωμικός μιλώντας στην El País. «Αφιερώνουν τη ζωή τους στην υπεράσπιση αυτού που πιστεύουν ότι είναι αλήθεια. Και αυτό κάνει την παγκόσμια ιστορία πολύ πιο αστεία και παράξενη από ό,τι φαίνεται».

Για να το επεξηγήσει αυτό, έγραψε το βιβλίο «The Theory of Everything Else: A Voyage Into the World of the Weird» (2022), όπου εξερευνά τις πιο παράξενες πτυχές της ανθρώπινης σκέψης.

Ως παράδειγμα φέρνει το γεγονός ότι μιλάμε πολύ για τον Κάρολο Δαρβίνο, το ταξίδι του με το HMS Beagle, τη φανταστική ιδέα της φυσικής επιλογής και την εξέλιξη των ειδών. «Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ότι ο Δαρβίνος παραλίγο να μην επιτραπεί να επιβιβαστεί στο πλοίο… επειδή στον καπετάνιο Φιτζρόι (FitzRoy) δεν άρεσε το σχήμα της μύτης του!».

Υπάρχει μια εξήγηση για αυτό: ήταν η εποχή της φρενολογίας, της ψευδοεπιστήμης που πίστευε ότι η δομή του κρανίου αποκάλυπτε πολλά για τα άτομα.

Το στυλ μαλλιών της Μαντόνα στο Χονγκ Κονγκ

Ο Schreiber αγαπά τις ασυνήθιστες ιστορίες, και η δική του είναι σίγουρα οτιδήποτε άλλο παρά συμβατική. Οι γονείς του ήταν κομμωτές (ο πατέρας του Αυστραλός, η μητέρα του Βρετανίδα) που ερωτεύτηκαν στο Χονγκ Κονγκ.

Άνοιξαν ένα κομμωτήριο δυτικού τύπου και αφιερώθηκαν στο styling των μαλλιών διασημοτήτων. «Δούλευαν με ξένους, καθώς οι Κινέζοι δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα να τους φτιάχνουν τα μαλλιά Δυτικοί», εξηγεί. Όμως, τότε η φήμη της Μαντόνα εκτοξεύθηκε στο Χονγκ Κονγκ και ξαφνικά όλες οι γυναίκες ήθελαν αυτό το στυλ μαλλιών.

Έτσι, ο Schreiber και τα αδέλφια του γεννήθηκαν στην πόλη αυτή της Ασίας, όλα εξαιτίας του στυλ μαλλιών της Μαντόνα.

Ο Schreiber είναι γοητευμένος από αυτά τα λαμπρά μυαλά, τα οποία, ενώ κυριαρχούν στους κλάδους τους, είναι επίσης εντελώς εκκεντρικά. Για παράδειγμα, ο μεγάλος φυσικός Wolfgang Pauli ήταν γοητευμένος από τον αριθμό 137 και τον έβλεπε παντού

Χωνευτήρι πολιτισμών

Μετακόμισαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όταν ήταν 13 ετών. Ωστόσο, η παιδική του ηλικία στο Χονγκ Κονγκ είχε μεγάλη επίδραση: «Αυτή η πόλη ήταν ένα χωνευτήρι πολιτισμών: όταν πήγαινα για δείπνο στα σπίτια των φίλων μου, ήταν ινδικές, κινεζικές ή καναδικές οικογένειες…

»Ήρθα σε επαφή με ένα πολύ διαφορετικό σύνολο πεποιθήσεων».

Αφού τελείωσε το λύκειο, μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο (όπου ζει ακόμα), όπου εργάστηκε ως σεναριογράφος για την τηλεοπτική εκπομπή QI του BBC — που σημαίνει «Quite Interesting» (Πολύ Ενδιαφέρον) — και παρουσίαζε podcasts όπως το The Museum of Curiosity και το No Such Thing as a Fish.

Η μαγείρισσα και ο Μπετόβεν

Έχει ανακαλύψει (ή μάλλον, όπως ισχυρίζεται, του έχουν παρουσιαστεί απροσδόκητα) μερικά πολύ περίεργα πράγματα: το 1970, η δισκογραφική εταιρεία Philips κυκλοφόρησε το άλμπουμ A Musical Seance.

Συντεταγμένο από τη Rosemary Brown, μια πρώην μαγείρισσα από το Λονδίνο, περιείχε προηγουμένως αδημοσίευτα κομμάτια των Λιστ, Σοπέν, Μπετόβεν, Μπραμς και Ντεμπισί. Η Brown είχε αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά με έναν περίεργο τρόπο: ήρθε σε πνευματική επαφή με τους αποθανόντες συνθέτες, οι οποίοι της υπαγόρευσαν αποκλειστικά τις παρτιτούρες.

Το λαμπερό ρακούν που μιλάει

Ένας άλλος συναρπαστικός χαρακτήρας είναι ο Kary Mullis, ο Αμερικανός βιοχημικός που ανέπτυξε το τεστ PCR και βραβεύτηκε με το Νόμπελ Χημείας για αυτό (πέθανε το 2019, λίγο πριν όλοι εξοικειωθούμε με την εφεύρεσή του).

Παρά τη σημαντική συμβολή του στην επιστήμη και την ανθρώπινη υγεία, ο Mullis ήταν ένας εκκεντρικός χαρακτήρας που ισχυριζόταν ότι είχε δει ένα λαμπερό ρακούν τη νύχτα (το οποίο του μίλησε) και αρνιόταν την ύπαρξη του HIV.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο Luc Montagnier — ο οποίος κέρδισε το Νόμπελ για την ανακάλυψη του HIV — έγινε ένθερμος ακτιβιστής κατά των εμβολίων. Πίστευε επίσης στη θεωρία της «μνήμης του νερού» και συνιστούσε την κατανάλωση παπάγιας για τη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον.

Υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται παράξενες θεωρίες για να αποκομίσουν κέρδος. Για παράδειγμα, στο Σίνγκο, ένα νησί της Ιαπωνίας, ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε εκεί, αφού διέσχισε την Αλάσκα και τη Σιβηρία

Ο ιός της «Νομπελίτιδας»

Στο βιβλίο του, ο Schreiber χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για να επικρίνει αυτό που ονομάζει «Νομπελίτιδα», δηλαδή την εξάπλωση των ειδικών που πιστεύουμε τυφλά μόνο και μόνο επειδή έχουν βραβευτεί με Νόμπελ.

Ο Schreiber είναι γοητευμένος από αυτά τα λαμπρά μυαλά, τα οποία, ενώ κυριαρχούν στους κλάδους τους, είναι επίσης εντελώς εκκεντρικά. Για παράδειγμα, ο μεγάλος φυσικός Wolfgang Pauli ήταν γοητευμένος από τον αριθμό 137 και τον έβλεπε παντού.

Άλλοι κάτοχοι βραβείων Νόμπελ — όπως ο Λίνους Πόλινγκ και ο Γουίλιαμ Σόκλεϊ — υπερασπίστηκαν την ευγονική. Και δεν αναφέρεται μόνο στους κάτοχους βραβείων Νόμπελ: ο πρωταθλητής του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς — επίσης γνωστός ως αρνητής των εμβολίων και οπαδός παράξενων θεωριών σχετικά με τη διατροφή — πιστεύει ότι η κακή διάθεση μπορεί να μεταδοθεί στα τρόφιμα, καταστρέφοντας τις θρεπτικές τους ιδιότητες. Πρέπει να τρως όταν είσαι ευτυχισμένος.

Ο Ιησούς πέθανε στην Ιαπωνία

Υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται παράξενες θεωρίες για να αποκομίσουν κέρδος. Για παράδειγμα, στο Σίνγκο, ένα νησί της Ιαπωνίας, ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε εκεί, αφού διέσχισε την Αλάσκα και τη Σιβηρία.

Στο νησί, οι ντόπιοι έχουν δημιουργήσει μια κερδοφόρα επιχείρηση γύρω από τον υποθετικό τάφο του. Και δεν είναι η μόνη πόλη που έχει καταφέρει να ενισχύσει την ύπαρξή της με το παράξενο.

Υπάρχει το Λοχ Νες στη Σκωτία, όπου το διάσημο (και ποτέ αόρατο) τέρας αποφέρει κέρδη. Υπάρχουν τα νησιά του διαβόητου Τριγώνου των Βερμούδων. Και, φυσικά, υπάρχουν τα δασώδη χωριά όπου (όπως λένε) έχει θεαθεί ο Μεγαλοπόδαρος.

«Απαγορεύονται οι εξορκισμοί»

«Ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να σου πει κάποιος είναι: “Το σπίτι σου είναι στοιχειωμένο!”», αναφωνεί ο Schreiber. Αναφέρεται στο παλιό αγγλικό σπίτι στο Pontefract, όπου ζει το φάντασμα του Μαύρου Μοναχού: οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί για να περάσουν τη νύχτα, τρομοκρατούνται… και μετά δημοσιεύουν φανταστικές κριτικές στο διαδίκτυο.

«Κάποτε, ήρθε ένας εξορκιστής, έτοιμος να διώξει το φάντασμα. Αλλά ο ιδιοκτήτης θύμωσε: αυτός ο μοναχός ήταν η πηγή του εισοδήματός του», λέει ο συγγραφέας γελώντας. Ίσως θα έπρεπε να βάλει μια πινακίδα που να λέει «Απαγορεύονται οι εξορκισμοί».

«Παγκόσμια κουτσομπολιά»

Οι παράξενες θεωρίες είναι πολύ διασκεδαστικές. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, πρέπει να τις παίρνουμε με επιφύλαξη: προειδοποιεί ότι καμία από αυτές δεν είναι αληθινή. Και, όπως και στην περίπτωση των αντιεμβολιαστών, αυτοί οι μύθοι μπορεί να είναι επικίνδυνοι.

Ειδικά τώρα που βιώνουμε μια παγκόσμια επίθεση κατά της επιστημονικής γνώσης, που τροφοδοτείται από την κυβέρνηση Τραμπ. «Θέλω να επιστρέψω σε μια εποχή που το να λες ιστορίες με φαντάσματα γύρω από τη φωτιά, ή να θαυμάζεις μια θεωρία συνωμοσίας για το θάνατο του Κένεντι, ήταν ελεγχόμενο.

»Όταν αυτό ήταν αθώο και δεν χρησιμοποιούνταν ως όπλο. Όταν η ίδια η ιστορία ήταν αυτό που είχε σημασία», αναστενάζει ο συγγραφέας, αναφερόμενος στην πόλωση που προκαλεί η ευρεία παραπληροφόρηση.

Σήμερα, λέει, ζούμε εν μέσω μιας κρίσης εμπιστοσύνης, που τροφοδοτείται από τη δίψα για «παγκόσμια κουτσομπολιά».

Θρήσκος για την κοινωνικοποίηση

«Οι άνθρωποι αρέσκονται να διηγούνται ο ένας στον άλλο ιστορίες για το τι κάνουν οι επιστήμονες ή οι ηγέτες, όπως ακριβώς διηγούνται ο ένας στον άλλο ιστορίες για τους άλλους γονείς στο σχολείο», εξηγεί.

Και πολλοί άνθρωποι με ασυνήθιστες πεποιθήσεις επιδιώκουν να ξεπεράσουν τη μοναξιά και τον ατομικισμό. Επιθυμούν να ανήκουν σε κάτι μεγαλύτερο, σε μια κοινότητα, μέσω αυτών των πεποιθήσεων: αυτό παρατηρείται στην περίπτωση των υποστηρικτών της επίπεδης Γης.

«Είναι σαν κάποιον που είναι θρήσκος – όχι τόσο για τις ίδιες τις πεποιθήσεις – αλλά μάλλον για να μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία τις Κυριακές, να κοινωνικοποιείται και να έχει κάποιον να ζητήσει βοήθεια», εξηγεί ο συγγραφέας.

Το χαμένο χιούμορ

Τελικά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι μέρος των προβλημάτων του κόσμου πηγάζει από το γεγονός ότι έχουμε χάσει το χιούμορ μας και έχουμε πάρει τον εαυτό μας – ακόμα και τις δικές μας πεποιθήσεις – πολύ στα σοβαρά.

«Πιστεύω ότι, μετά τη μουσική, το χιούμορ είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση της ανθρωπότητας», επιβεβαιώνει ο Schreiber. «Με ένα αστείο, μπορείς να κάνεις κάποιον να νιώσει καλύτερα. Το γέλιο παράγει ενδορφίνες. Γι’ αυτό υπάρχει ένας Βρετανός κωμικός που λέει ότι οι κωμικοί είναι σαν εμπόρους ενός ναρκωτικού που σε κάνει να νιώθεις υπέροχα μέσω της μαγείας των λέξεων».

*Με στοιχεία από elpais.com

Ασφαλιστικές
Βιολάντα: Σε ποιες εταιρείες είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε ποιες εταιρείες είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Μάικλ Παρέντι: Πέθανε ο «ενοχλητικός διανοούμενος» της αμερικανικής Αριστεράς του 20ού αιώνα
Θλίψη 26.01.26

Μάικλ Παρέντι: Πέθανε ο «ενοχλητικός διανοούμενος» της αμερικανικής Αριστεράς του 20ού αιώνα

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο Μάικλ Παρέντι, εμβληματική μορφή της αμερικανικής μαρξιστικής σκέψης. Ένας πολιτικός επιστήμονας που άσκησε ανελέητη κριτική στον ιμπεριαλισμό, τον καπιταλισμό και τη μιντιακή εξουσία, μένοντας μέχρι τέλους ασυμβίβαστος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μα πώς μπορεί κανείς να μισεί έναν σκαντζόχοιρο; Η σκοτεινή ιστορία πίσω από ένα αξιολάτρευτο ζωάκι
Μεσαίωνας 25.01.26

Μα πώς μπορεί κανείς να μισεί έναν σκαντζόχοιρο; Η σκοτεινή ιστορία πίσω από ένα αξιολάτρευτο ζωάκι

Σήμερα δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι ένα ζωάκι σαν τον σκαντζόχοιρο θα μπορούσε να προκαλεί φόβο ή μίσος. Κι όμως, πίσω από τη χαριτωμένη εικόνα του κρύβεται μια μακρά ιστορία προκαταλήψεων και διωγμών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη
Plot twist 25.01.26

Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη

Η «βασίλισσα του εγκλήματος» έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μπεστ σέλερ μυθιστόρημα γραμμένο μάλιστα από την ίδια. Η Αγκάθα Κρίστι ήταν μια ατρόμητη ταξιδιώτισσα. Οι τοποθεσίες των περισσότερων αστυνομικών μυθιστορημάτων της ήταν εμπνευσμένες από μέρη που είχε επισκεφθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Sinners» – H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος
Όσκαρ 2026 25.01.26

«Sinners» - H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος

«Αυτό που ανυψώνει το «Sinners» πέρα από το γκορ — αυτό που το καθιστά ένα απολαυστικό έργο ιστορικής φαντασίας — είναι οι λεπτομέρειες που εξυφαίνονται στο πατρόν της ιστορίας» γράφει ο συγγραφέας LZ Granderson στους Los Angeles Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101
508 μέτρα 25.01.26

«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101

Ο Άλεξ Χόνολντ ανέβηκε τον ουρανοξύστη Taipei 101, φτάνοντας στην κορυφή των 508 μέτρων μπροστά σε πλήθος θεατών, σε μια ανάβαση που μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix. Ο Αμερικανός θρύλος της αναρρίχησης ακολούθησε την γνωστή για αυτόν «συνταγή»: το free solo.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026
Akira Toriyama 25.01.26

Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026

Το Dragon Ball Super: Beerus ανακοινώθηκε επίσημα ως νέο τηλεοπτικό anime και θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2026, ως αναβαθμισμένη εκδοχή της σειράς, με πλήρη αναδόμηση εικόνας και αφήγησης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» – Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα
Ozempic era 25.01.26

«Ένας κόσμος χωρίς άσχημους ανθρώπους θα ήταν φρικτός» - Η σύγχρονη εμμονή με την τελειότητα

Μετά την καθολικά κατακριτέα σειρά All’s Fair, έρχεται η μαύρη κωμωδία του Ράιαν Μέρφι, The Beauty, για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι ώστε να επιτύχουν τη σωματική τελειότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά
Taipei 101 24.01.26

Η φύση είχε τον τελευταίο λόγο: Αναβολή για το «Skyscraper Live» με τον Άλεξ Χόνολντ – Πότε θα σκαρφαλώσει τελικά

Η ζωντανή ανάβαση του Άλεξ Χόνολντ στον ουρανοξύστη Taipei 101 για το «Skyscraper Live» του Netflix αναβλήθηκε λόγω βροχής. Τι δήλωσε ο ίδιος για την αμοιβή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» – Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ
Μόδα και υπέρβαση 24.01.26

Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» - Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ

Ως παιδί, προσπάθησε να φυτέψει λουλούδια στο πρόσωπό της, για να κρυφτεί από την πραγματικότητα. Η νέα έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» (Σκιαπαρέλι: Η Μόδα γίνεται Τέχνη) στο Λονδίνο εξερευνά τις πολυάριθμες συνεργασίες της σχεδιάστριας με σουρεαλιστές αστέρες, από τον Νταλί έως τον Μαν Ρέι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου
Πολιτικός υπερήρωας 24.01.26

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου

Η εικόνα του Βλαντίμιρ Πούτιν ως ψυχρού, μυθικού στρατηγού δεν είναι τόσο ανατρεπτική όσο μοιάζει. Ο δυτικός κινηματογράφος συχνά αναπαράγει τον ίδιο μύθο που εδώ και χρόνια καλλιεργεί το Κρεμλίνο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
