Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν – Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου

Στην Πολωνία, ένας κυνηγός φαντασμάτων προειδοποιεί ότι τα πνεύματα ενδέχεται να προχωρήσουν σε απεργία: είναι θυμωμένα επειδή πιστεύουμε όλο και λιγότερο σε αυτά. Στην Αυστραλία, ένας ορνιθολόγος προσπαθεί να αποδείξει την ύπαρξη ενός είδους πουλιού που σφυρίζει δημοφιλή τραγούδια της δεκαετίας του 1920. Εν τω μεταξύ, στη Silicon Valley, οι επιστήμονες εικάζουν ότι ενδέχεται να ζούμε μέσα σε μια προσομοίωση υπολογιστή.

Δεν θα πιστέψετε τι σκαρφίζονται οι άνθρωποι

Ο συγγραφέας και κωμικός Dan Schreiber — αυτοσυστήνεται σαν ανθρωπολόγος τρελών ιδεών — αφιερώνεται στη συλλογή αυτών των περιπτώσεων, οι οποίες, στην πραγματικότητα, φαίνεται να τον στοιχειώνουν.

Ο 41χρονος έχει έναν φίλο που απαίτησε από τον Schreiber να ομολογήσει ότι είναι ηθοποιός και ότι η ζωή του είναι μια προσομοίωση, όπως στο The Truman Show. Έχει συναντήσει κάποιον που ισχυρίζεται ότι είναι μισός ερπετό, καθώς και ένα άλλο άτομο που ισχυρίζεται ότι έχει δει την Παναγία στα πόδια του κρεβατιού του.

Το τελευταίο αυτό άτομο είναι η σύντροφός του, η Fenella. Ο Schreiber υποστηρίζει ότι όλοι μας είμαστε λίγο τρελοί.

Οι παράξενες πτυχές της ανθρώπινης σκέψης

«Υπάρχουν πολλά μυστήρια στον κόσμο και πολλοί άνθρωποι είναι πεπεισμένοι ότι τα έχουν λύσει», σημειώνει ο κωμικός μιλώντας στην El País. «Αφιερώνουν τη ζωή τους στην υπεράσπιση αυτού που πιστεύουν ότι είναι αλήθεια. Και αυτό κάνει την παγκόσμια ιστορία πολύ πιο αστεία και παράξενη από ό,τι φαίνεται».

Για να το επεξηγήσει αυτό, έγραψε το βιβλίο «The Theory of Everything Else: A Voyage Into the World of the Weird» (2022), όπου εξερευνά τις πιο παράξενες πτυχές της ανθρώπινης σκέψης.

Ως παράδειγμα φέρνει το γεγονός ότι μιλάμε πολύ για τον Κάρολο Δαρβίνο, το ταξίδι του με το HMS Beagle, τη φανταστική ιδέα της φυσικής επιλογής και την εξέλιξη των ειδών. «Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ότι ο Δαρβίνος παραλίγο να μην επιτραπεί να επιβιβαστεί στο πλοίο… επειδή στον καπετάνιο Φιτζρόι (FitzRoy) δεν άρεσε το σχήμα της μύτης του!».

Υπάρχει μια εξήγηση για αυτό: ήταν η εποχή της φρενολογίας, της ψευδοεπιστήμης που πίστευε ότι η δομή του κρανίου αποκάλυπτε πολλά για τα άτομα.

Το στυλ μαλλιών της Μαντόνα στο Χονγκ Κονγκ

Ο Schreiber αγαπά τις ασυνήθιστες ιστορίες, και η δική του είναι σίγουρα οτιδήποτε άλλο παρά συμβατική. Οι γονείς του ήταν κομμωτές (ο πατέρας του Αυστραλός, η μητέρα του Βρετανίδα) που ερωτεύτηκαν στο Χονγκ Κονγκ.

Άνοιξαν ένα κομμωτήριο δυτικού τύπου και αφιερώθηκαν στο styling των μαλλιών διασημοτήτων. «Δούλευαν με ξένους, καθώς οι Κινέζοι δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα να τους φτιάχνουν τα μαλλιά Δυτικοί», εξηγεί. Όμως, τότε η φήμη της Μαντόνα εκτοξεύθηκε στο Χονγκ Κονγκ και ξαφνικά όλες οι γυναίκες ήθελαν αυτό το στυλ μαλλιών.

Έτσι, ο Schreiber και τα αδέλφια του γεννήθηκαν στην πόλη αυτή της Ασίας, όλα εξαιτίας του στυλ μαλλιών της Μαντόνα.

Ο Schreiber είναι γοητευμένος από αυτά τα λαμπρά μυαλά, τα οποία, ενώ κυριαρχούν στους κλάδους τους, είναι επίσης εντελώς εκκεντρικά. Για παράδειγμα, ο μεγάλος φυσικός Wolfgang Pauli ήταν γοητευμένος από τον αριθμό 137 και τον έβλεπε παντού

Χωνευτήρι πολιτισμών

Μετακόμισαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όταν ήταν 13 ετών. Ωστόσο, η παιδική του ηλικία στο Χονγκ Κονγκ είχε μεγάλη επίδραση: «Αυτή η πόλη ήταν ένα χωνευτήρι πολιτισμών: όταν πήγαινα για δείπνο στα σπίτια των φίλων μου, ήταν ινδικές, κινεζικές ή καναδικές οικογένειες…

»Ήρθα σε επαφή με ένα πολύ διαφορετικό σύνολο πεποιθήσεων».

Αφού τελείωσε το λύκειο, μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο (όπου ζει ακόμα), όπου εργάστηκε ως σεναριογράφος για την τηλεοπτική εκπομπή QI του BBC — που σημαίνει «Quite Interesting» (Πολύ Ενδιαφέρον) — και παρουσίαζε podcasts όπως το The Museum of Curiosity και το No Such Thing as a Fish.

Η μαγείρισσα και ο Μπετόβεν

Έχει ανακαλύψει (ή μάλλον, όπως ισχυρίζεται, του έχουν παρουσιαστεί απροσδόκητα) μερικά πολύ περίεργα πράγματα: το 1970, η δισκογραφική εταιρεία Philips κυκλοφόρησε το άλμπουμ A Musical Seance.

Συντεταγμένο από τη Rosemary Brown, μια πρώην μαγείρισσα από το Λονδίνο, περιείχε προηγουμένως αδημοσίευτα κομμάτια των Λιστ, Σοπέν, Μπετόβεν, Μπραμς και Ντεμπισί. Η Brown είχε αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά με έναν περίεργο τρόπο: ήρθε σε πνευματική επαφή με τους αποθανόντες συνθέτες, οι οποίοι της υπαγόρευσαν αποκλειστικά τις παρτιτούρες.

Το λαμπερό ρακούν που μιλάει

Ένας άλλος συναρπαστικός χαρακτήρας είναι ο Kary Mullis, ο Αμερικανός βιοχημικός που ανέπτυξε το τεστ PCR και βραβεύτηκε με το Νόμπελ Χημείας για αυτό (πέθανε το 2019, λίγο πριν όλοι εξοικειωθούμε με την εφεύρεσή του).

Παρά τη σημαντική συμβολή του στην επιστήμη και την ανθρώπινη υγεία, ο Mullis ήταν ένας εκκεντρικός χαρακτήρας που ισχυριζόταν ότι είχε δει ένα λαμπερό ρακούν τη νύχτα (το οποίο του μίλησε) και αρνιόταν την ύπαρξη του HIV.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο Luc Montagnier — ο οποίος κέρδισε το Νόμπελ για την ανακάλυψη του HIV — έγινε ένθερμος ακτιβιστής κατά των εμβολίων. Πίστευε επίσης στη θεωρία της «μνήμης του νερού» και συνιστούσε την κατανάλωση παπάγιας για τη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον.

Υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται παράξενες θεωρίες για να αποκομίσουν κέρδος. Για παράδειγμα, στο Σίνγκο, ένα νησί της Ιαπωνίας, ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε εκεί, αφού διέσχισε την Αλάσκα και τη Σιβηρία

Ο ιός της «Νομπελίτιδας»

Στο βιβλίο του, ο Schreiber χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία για να επικρίνει αυτό που ονομάζει «Νομπελίτιδα», δηλαδή την εξάπλωση των ειδικών που πιστεύουμε τυφλά μόνο και μόνο επειδή έχουν βραβευτεί με Νόμπελ.

Ο Schreiber είναι γοητευμένος από αυτά τα λαμπρά μυαλά, τα οποία, ενώ κυριαρχούν στους κλάδους τους, είναι επίσης εντελώς εκκεντρικά. Για παράδειγμα, ο μεγάλος φυσικός Wolfgang Pauli ήταν γοητευμένος από τον αριθμό 137 και τον έβλεπε παντού.

Άλλοι κάτοχοι βραβείων Νόμπελ — όπως ο Λίνους Πόλινγκ και ο Γουίλιαμ Σόκλεϊ — υπερασπίστηκαν την ευγονική. Και δεν αναφέρεται μόνο στους κάτοχους βραβείων Νόμπελ: ο πρωταθλητής του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς — επίσης γνωστός ως αρνητής των εμβολίων και οπαδός παράξενων θεωριών σχετικά με τη διατροφή — πιστεύει ότι η κακή διάθεση μπορεί να μεταδοθεί στα τρόφιμα, καταστρέφοντας τις θρεπτικές τους ιδιότητες. Πρέπει να τρως όταν είσαι ευτυχισμένος.

Ο Ιησούς πέθανε στην Ιαπωνία

Υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται παράξενες θεωρίες για να αποκομίσουν κέρδος. Για παράδειγμα, στο Σίνγκο, ένα νησί της Ιαπωνίας, ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε εκεί, αφού διέσχισε την Αλάσκα και τη Σιβηρία.

Στο νησί, οι ντόπιοι έχουν δημιουργήσει μια κερδοφόρα επιχείρηση γύρω από τον υποθετικό τάφο του. Και δεν είναι η μόνη πόλη που έχει καταφέρει να ενισχύσει την ύπαρξή της με το παράξενο.

Υπάρχει το Λοχ Νες στη Σκωτία, όπου το διάσημο (και ποτέ αόρατο) τέρας αποφέρει κέρδη. Υπάρχουν τα νησιά του διαβόητου Τριγώνου των Βερμούδων. Και, φυσικά, υπάρχουν τα δασώδη χωριά όπου (όπως λένε) έχει θεαθεί ο Μεγαλοπόδαρος.

«Απαγορεύονται οι εξορκισμοί»

«Ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να σου πει κάποιος είναι: “Το σπίτι σου είναι στοιχειωμένο!”», αναφωνεί ο Schreiber. Αναφέρεται στο παλιό αγγλικό σπίτι στο Pontefract, όπου ζει το φάντασμα του Μαύρου Μοναχού: οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί για να περάσουν τη νύχτα, τρομοκρατούνται… και μετά δημοσιεύουν φανταστικές κριτικές στο διαδίκτυο.

«Κάποτε, ήρθε ένας εξορκιστής, έτοιμος να διώξει το φάντασμα. Αλλά ο ιδιοκτήτης θύμωσε: αυτός ο μοναχός ήταν η πηγή του εισοδήματός του», λέει ο συγγραφέας γελώντας. Ίσως θα έπρεπε να βάλει μια πινακίδα που να λέει «Απαγορεύονται οι εξορκισμοί».

«Παγκόσμια κουτσομπολιά»

Οι παράξενες θεωρίες είναι πολύ διασκεδαστικές. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, πρέπει να τις παίρνουμε με επιφύλαξη: προειδοποιεί ότι καμία από αυτές δεν είναι αληθινή. Και, όπως και στην περίπτωση των αντιεμβολιαστών, αυτοί οι μύθοι μπορεί να είναι επικίνδυνοι.

Ειδικά τώρα που βιώνουμε μια παγκόσμια επίθεση κατά της επιστημονικής γνώσης, που τροφοδοτείται από την κυβέρνηση Τραμπ. «Θέλω να επιστρέψω σε μια εποχή που το να λες ιστορίες με φαντάσματα γύρω από τη φωτιά, ή να θαυμάζεις μια θεωρία συνωμοσίας για το θάνατο του Κένεντι, ήταν ελεγχόμενο.

»Όταν αυτό ήταν αθώο και δεν χρησιμοποιούνταν ως όπλο. Όταν η ίδια η ιστορία ήταν αυτό που είχε σημασία», αναστενάζει ο συγγραφέας, αναφερόμενος στην πόλωση που προκαλεί η ευρεία παραπληροφόρηση.

Σήμερα, λέει, ζούμε εν μέσω μιας κρίσης εμπιστοσύνης, που τροφοδοτείται από τη δίψα για «παγκόσμια κουτσομπολιά».

Θρήσκος για την κοινωνικοποίηση

«Οι άνθρωποι αρέσκονται να διηγούνται ο ένας στον άλλο ιστορίες για το τι κάνουν οι επιστήμονες ή οι ηγέτες, όπως ακριβώς διηγούνται ο ένας στον άλλο ιστορίες για τους άλλους γονείς στο σχολείο», εξηγεί.

Και πολλοί άνθρωποι με ασυνήθιστες πεποιθήσεις επιδιώκουν να ξεπεράσουν τη μοναξιά και τον ατομικισμό. Επιθυμούν να ανήκουν σε κάτι μεγαλύτερο, σε μια κοινότητα, μέσω αυτών των πεποιθήσεων: αυτό παρατηρείται στην περίπτωση των υποστηρικτών της επίπεδης Γης.

«Είναι σαν κάποιον που είναι θρήσκος – όχι τόσο για τις ίδιες τις πεποιθήσεις – αλλά μάλλον για να μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία τις Κυριακές, να κοινωνικοποιείται και να έχει κάποιον να ζητήσει βοήθεια», εξηγεί ο συγγραφέας.

Το χαμένο χιούμορ

Τελικά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι μέρος των προβλημάτων του κόσμου πηγάζει από το γεγονός ότι έχουμε χάσει το χιούμορ μας και έχουμε πάρει τον εαυτό μας – ακόμα και τις δικές μας πεποιθήσεις – πολύ στα σοβαρά.

«Πιστεύω ότι, μετά τη μουσική, το χιούμορ είναι η μεγαλύτερη εφεύρεση της ανθρωπότητας», επιβεβαιώνει ο Schreiber. «Με ένα αστείο, μπορείς να κάνεις κάποιον να νιώσει καλύτερα. Το γέλιο παράγει ενδορφίνες. Γι’ αυτό υπάρχει ένας Βρετανός κωμικός που λέει ότι οι κωμικοί είναι σαν εμπόρους ενός ναρκωτικού που σε κάνει να νιώθεις υπέροχα μέσω της μαγείας των λέξεων».

*Με στοιχεία από elpais.com