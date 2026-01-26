Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο
Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μια μηχανή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο αναβάτης του δικύκλου, πλησίον των ΚΤΕΛ Κηφισού
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου, στον Κηφισό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας δικυκλιστής.
Ειδικότερα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μια μηχανή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο αναβάτης του δικύκλου, πλησίον των ΚΤΕΛ Κηφισού.
Το περιστατικό συνέβη στο ρεύμα ανόδου, όπου επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο.
