Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν»

Διαδοχικά θα είναι τα κύματα κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι και πάλι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες ενώ όλες τις ημέρες θα επικρατούν νότιοι άνεμοι που θα κρατούν τη θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Τα δύο διήμερα

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία μετά το σημερινό πέρασμα, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται το βράδυ της Τετάρτης και από τα δυτικά.

Νέα επιδείνωση του καιρού περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, με βροχές, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη. Μάλιστα την Κυριακή ίσως τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα και στην Αττική.

Όπως σημειώνει με ανάρτηση στα social media και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας το πρώτο κύμα κακοκαιρίας αυτής της εβδομάδας περνάει με τα φαινόμενα να έχουν μετατοπιστεί στα ανατολικά και να επηρεάζουν μέχρι αύριο το απόγευμα την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ααντολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Τα άλλα δύο κύματα θα μας απασχολήσουν τα διήμερα Τετάρτη- Πέμπτη και Σάββατο -Κυριακή.

Θυελλώδεις άνεμοι

Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα , στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες με εξαίρεση την Τρίτη στο Ιόνιο και την Κυριακή και στα δύο πελάγη που θα στραφούν σε βοριάδες.

Την Πέμπτη και το Σάββατο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Σημειώνει ο μετεωρολόγος «κρύα μην περιμένετε. Τουναντίον, ο υγράργυρος θα βρεθεί 3-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Με αυτές τις συνθήκες τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά»

Ειδικότερα για την Αττική αναφέρει τα εξής: «χωρίς ιδιαίτερες βροχές ( περισσότερες την Πέμπτη) με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 15-16 βαθμούς».

Καταλήγοντας σημειώνει ότι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο Φεβρουάριος θα ξεκινήσει με «μαλακό» καιρό.