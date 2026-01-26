Η εκδίκηση του «σπασίκλα» – Γιατί οι άνδρες ερωτεύτηκαν ξανά τα γυαλιά οράσεως;

Την περασμένη άνοιξη, ο Τομ Μπρόουτον, ιδρυτής της μάρκας γυαλιών Cubitts, κλήθηκε να σχολιάσει ένα meme που είχε γίνει viral και στο οποίο εμφανιζόταν ένα ζευγάρι γυαλιά της εταιρείας του, το μοντέλο «Plimsoll». Το μικρό, λεπτεπίλεπτο και ελαφρώς στρογγυλό unisex σχήμα είχε φορεθεί από τον Βρετανό ηθοποιό Τζόναθαν Μπέιλι σε διαρρεύσαντες φωτογραφίες από την ταινία του 2025, Jurassic World Rebirth – και είχε ονομαστεί από το διαδίκτυο ως ένα ζευγάρι «σέξι γυαλιών».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cubitts (@cubitts)

Πανικός

«Όλα εξερράγησαν», θυμάται ο Μπρόουτον, σημειώνοντας πόσο δυσκολεύτηκε η μάρκα να ανταποκριθεί στην ξαφνική ζήτηση για τα πιο σέξι γυαλιά της αγοράς. Μια επόμενη capsule collection, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το LGBTQ+ φιλανθρωπικό ίδρυμα του Μπέιλι, το Shameless Fund, εξαντλήθηκε επίσης σχεδόν αμέσως.

Χιλιάδες ζευγάρια εξαφανίσθηκαν σε λίγα λεπτά και, μετά από πολλαπλές ανανεώσεις αποθεμάτων, «ίσως μας έχουν μείνει μόνο τα τελευταία 15 ζευγάρια», προσθέτει ο Μπρόουτον. Σχεδόν όλη η παραγωγή αγοράστηκε από άνδρες.

Μια νέα εποχή ανδρικής λατρείας

«Όσοι από εσάς είστε πολύ ενεργοί στο διαδίκτυο θα θυμάστε αυτά τα γυαλιά» σχολιάζει ο Charlie Teasdale στον Guardian και συνεχίζει: «Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν ήταν ένα έκτακτο στιλιστικό φαινόμενο, αλλά ένας προάγγελος: μια νέα εποχή ανδρικής λατρείας για τα γυαλιά μόλις ξεκινά».

Σε όλη την ποπ κουλτούρα υπάρχουν χαριτωμένοι άνδρες, με ακόμα πιο χαριτωμένα γυαλιά. Οι ίδιοι σκελετοί της Cubitt εμφανίστηκαν ξανά πρόσφατα στον κινηματογράφο, φορεμένα από τον Γκλεν Πάουελ στο ριμέικ του Έντγκαρ Ράιτ, The Running Man.

«Και μετά υπάρχει ο Marty Supreme. Τους τελευταίους δύο μήνες ήταν αδύνατο να αποφύγεις την έκθεση του πρωταγωνιστή Τιμοτέ Σαλαμέ -και σε σχεδόν κάθε εικόνα, φοράει μικροσκοπικά γυαλιά χωρίς σκελετό»

H μεγάλη οθόνη

Και στη νέα σειρά The Night Manager, ο Τομ Χίντλεστον μεταμορφώνεται σε Κλαρκ Κεντ, βγάζοντας τον κομψό σκελετό Mykita Mylon Triton όταν αφήνει το γραφείο του για το πεδίο, σαν να ήταν ένα εργαλείο της πλοκής.

Ακόμη και η σειρά The Traitors έχει τον δικό της γοητευτικό πρωταγωνιστή με γυαλιά, τον Στίβεν Λίμπι. Την περασμένη εβδομάδα, ο ίδιος εξήγησε στο Instagram ότι τα τέλεια κυκλικά γυαλιά του είναι στην πραγματικότητα οικογενειακό κειμήλιο, το οποίο προσάρμοσε στη δική του συνταγή γιατρού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gay Times (@gaytimes)

Να φαίνονται τα μάτια

Τα γυαλιά κάνουν την εμφάνισή τους και στη μόδα. Στις πρόσφατες επιδείξεις μόδας των Paul Smith και Prada, τα μοντέλα φορούσαν γυαλιά (τα γυαλιά ηλίου είναι συνηθισμένα, τα γυαλιά οράσεως όχι και τόσο).

Η φετινή σεζόν των βραβείων ήταν γεμάτη με γυαλιά με χρωματισμένους φακούς – που βρίσκονται κάπου μεταξύ γυαλιών ηλίου και οράσεως – ως αξεσουάρ για κομψά κοστούμια, με πιο αξιοσημείωτους τους Τζέικομπ Ελόρντι και Μάικλ Μπ Τζόρνταν στις Χρυσές Σφαίρες.

Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, ένα τυπικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου μπορεί να έχει χρωματισμό 85%, αλλά τα συγκεκριμένα έχουν χρωματισμό περίπου 40% ή και λιγότερο, οπότε τα μάτια του χρήστη είναι εύκολα ορατά.

«Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι το κούρεμα, το μακιγιάζ και τα γυαλιά τους είναι όλο και πιο σημαντικά»

Η μικρή οθόνη

Η σημερινή αγορά είναι «διχασμένη» μεταξύ υπερμεγέθων, σχεδόν «καρτουνίστικων» σκελετών και «εξαιρετικά λεπτών, σχεδόν αόρατων» σκελετών, προσθέτει ο Τομ Μπρόουτον, σημειώνοντας ότι οι διακριτικοί σκελετοί είναι σε παρακμή και ότι αυτή η νέα τάση για εντυπωσιακά γυαλιά μπορεί να οφείλεται στην αύξηση του χρόνου που περνάμε όλοι μπροστά από την οθόνη.

«Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε έναν κόσμο μετά την πανδημία Covid και όλοι μας εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε το Zoom σίγουρα παίζει ρόλο» λέει. «Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι το κούρεμα, το μακιγιάζ και τα γυαλιά τους είναι όλο και πιο σημαντικά».

Μια βολική δικαιολογία

«Πολλοί άνδρες φορούν λίγα κοσμήματα, μερικοί δεν φορούν ρολόι», λέει ο στιλίστας Tom O’Dell, «και έτσι μερικές φορές τα γυαλιά μπορούν είτε να απαλύνουν μια εμφάνιση, να προσθέσουν μια νέα διάσταση ή μια πινελιά χρώματος σε ένα ντύσιμο, είτε απλά να είναι κάτι ενδιαφέρον».

Ο O’Dell πιστεύει ότι τα φιμέ τζάμια μπορούν να προσδώσουν μια αίσθηση «σοβαρότητας», ενώ ο Μπρόουτον υποδηλώνει ότι μπορεί απλώς να χρησιμεύουν ως μια βολική δικαιολογία για να φοράς γυαλιά ηλίου σε εσωτερικούς χώρους.

«Σε κάθε περίπτωση, είναι μια βελτίωση. Δεν μπορώ να πω ότι έχω χρειαστεί ποτέ να προστατευθώ από το έντονο φως των φασαριόζικων μαζών, αλλά μπορώ να καταλάβω την επιθυμία για μια αίσθηση αποστασιοποίησης» καταλήγει ο Charlie Teasdale στον Guardian.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Ο Τζέικομπ Ελόρντι ποζάρει στο κόκκινο χαλί της 83ης ετήσιας τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, στις 11 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Mike Blake