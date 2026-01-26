magazin
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
26.01.2026 | 14:22
Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η εκδίκηση του «σπασίκλα» – Γιατί οι άνδρες ερωτεύτηκαν ξανά τα γυαλιά οράσεως;
Live in Style 26 Ιανουαρίου 2026, 19:00

Η εκδίκηση του «σπασίκλα» – Γιατί οι άνδρες ερωτεύτηκαν ξανά τα γυαλιά οράσεως;

Οι λεπτοί σκελετοί και οι χρωματισμένοι φακοί αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες αμπαλάρουν τον εαυτό τους. Τα γυαλιά έχουν γίνει το απαραίτητο αξεσουάρ – ακόμα και χωρίς συνταγή.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Spotlight

Την περασμένη άνοιξη, ο Τομ Μπρόουτον, ιδρυτής της μάρκας γυαλιών Cubitts, κλήθηκε να σχολιάσει ένα meme που είχε γίνει viral και στο οποίο εμφανιζόταν ένα ζευγάρι γυαλιά της εταιρείας του, το μοντέλο «Plimsoll». Το μικρό, λεπτεπίλεπτο και ελαφρώς στρογγυλό unisex σχήμα είχε φορεθεί από τον Βρετανό ηθοποιό Τζόναθαν Μπέιλι σε διαρρεύσαντες φωτογραφίες από την ταινία του 2025, Jurassic World Rebirth – και είχε ονομαστεί από το διαδίκτυο ως ένα ζευγάρι «σέξι γυαλιών».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Cubitts (@cubitts)

Πανικός

«Όλα εξερράγησαν», θυμάται ο Μπρόουτον, σημειώνοντας πόσο δυσκολεύτηκε η μάρκα να ανταποκριθεί στην ξαφνική ζήτηση για τα πιο σέξι γυαλιά της αγοράς. Μια επόμενη capsule collection, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το LGBTQ+ φιλανθρωπικό ίδρυμα του Μπέιλι, το Shameless Fund, εξαντλήθηκε επίσης σχεδόν αμέσως.

Χιλιάδες ζευγάρια εξαφανίσθηκαν σε λίγα λεπτά και, μετά από πολλαπλές ανανεώσεις αποθεμάτων, «ίσως μας έχουν μείνει μόνο τα τελευταία 15 ζευγάρια», προσθέτει ο Μπρόουτον. Σχεδόν όλη η παραγωγή αγοράστηκε από άνδρες.

Μια νέα εποχή ανδρικής λατρείας

«Όσοι από εσάς είστε πολύ ενεργοί στο διαδίκτυο θα θυμάστε αυτά τα γυαλιά» σχολιάζει ο Charlie Teasdale στον Guardian και συνεχίζει: «Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν ήταν ένα έκτακτο στιλιστικό φαινόμενο, αλλά ένας προάγγελος: μια νέα εποχή ανδρικής λατρείας για τα γυαλιά μόλις ξεκινά».

Σε όλη την ποπ κουλτούρα υπάρχουν χαριτωμένοι άνδρες, με ακόμα πιο χαριτωμένα γυαλιά. Οι ίδιοι σκελετοί της Cubitt εμφανίστηκαν ξανά πρόσφατα στον κινηματογράφο, φορεμένα από τον Γκλεν Πάουελ στο ριμέικ του Έντγκαρ Ράιτ, The Running Man.

«Και μετά υπάρχει ο Marty Supreme. Τους τελευταίους δύο μήνες ήταν αδύνατο να αποφύγεις την έκθεση του πρωταγωνιστή Τιμοτέ Σαλαμέ -και σε σχεδόν κάθε εικόνα, φοράει μικροσκοπικά γυαλιά χωρίς σκελετό»

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο Marty Supreme / A24

H μεγάλη οθόνη

Και στη νέα σειρά The Night Manager, ο Τομ Χίντλεστον μεταμορφώνεται σε Κλαρκ Κεντ, βγάζοντας τον κομψό σκελετό Mykita Mylon Triton όταν αφήνει το γραφείο του για το πεδίο, σαν να ήταν ένα εργαλείο της πλοκής.

Ακόμη και η σειρά The Traitors έχει τον δικό της γοητευτικό πρωταγωνιστή με γυαλιά, τον Στίβεν Λίμπι. Την περασμένη εβδομάδα, ο ίδιος εξήγησε στο Instagram ότι τα τέλεια κυκλικά γυαλιά του είναι στην πραγματικότητα οικογενειακό κειμήλιο, το οποίο προσάρμοσε στη δική του συνταγή γιατρού.

«Και μετά υπάρχει ο Marty Supreme. Τους τελευταίους δύο μήνες ήταν αδύνατο να αποφύγεις την έκθεση του πρωταγωνιστή Τιμοτέ Σαλαμέ -και σε σχεδόν κάθε εικόνα, φοράει μικροσκοπικά γυαλιά χωρίς σκελετό, με τις απαλές λοξές καμπύλες τους να αντισταθμίζονται από το πιο κάθετο σαγόνι του Χόλιγουντ» παρατηρεί ο Charlie Teasdale στον Guardian.

Να φαίνονται τα μάτια

Τα γυαλιά κάνουν την εμφάνισή τους και στη μόδα. Στις πρόσφατες επιδείξεις μόδας των Paul Smith και Prada, τα μοντέλα φορούσαν γυαλιά (τα γυαλιά ηλίου είναι συνηθισμένα, τα γυαλιά οράσεως όχι και τόσο).

Η φετινή σεζόν των βραβείων ήταν γεμάτη με γυαλιά με χρωματισμένους φακούς – που βρίσκονται κάπου μεταξύ γυαλιών ηλίου και οράσεως – ως αξεσουάρ για κομψά κοστούμια, με πιο αξιοσημείωτους τους Τζέικομπ Ελόρντι και Μάικλ Μπ Τζόρνταν στις Χρυσές Σφαίρες.

Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, ένα τυπικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου μπορεί να έχει χρωματισμό 85%, αλλά τα συγκεκριμένα έχουν χρωματισμό περίπου 40% ή και λιγότερο, οπότε τα μάτια του χρήστη είναι εύκολα ορατά.

«Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι το κούρεμα, το μακιγιάζ και τα γυαλιά τους είναι όλο και πιο σημαντικά»

YouTube thumbnail

Η μικρή οθόνη

Η σημερινή αγορά είναι «διχασμένη» μεταξύ υπερμεγέθων, σχεδόν «καρτουνίστικων» σκελετών και «εξαιρετικά λεπτών, σχεδόν αόρατων» σκελετών, προσθέτει ο Τομ Μπρόουτον, σημειώνοντας ότι οι διακριτικοί σκελετοί είναι σε παρακμή και ότι αυτή η νέα τάση για εντυπωσιακά γυαλιά μπορεί να οφείλεται στην αύξηση του χρόνου που περνάμε όλοι μπροστά από την οθόνη.

«Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε έναν κόσμο μετά την πανδημία Covid και όλοι μας εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε το Zoom σίγουρα παίζει ρόλο» λέει. «Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι το κούρεμα, το μακιγιάζ και τα γυαλιά τους είναι όλο και πιο σημαντικά».

Μια βολική δικαιολογία

«Πολλοί άνδρες φορούν λίγα κοσμήματα, μερικοί δεν φορούν ρολόι», λέει ο στιλίστας Tom O’Dell, «και έτσι μερικές φορές τα γυαλιά μπορούν είτε να απαλύνουν μια εμφάνιση, να προσθέσουν μια νέα διάσταση ή μια πινελιά χρώματος σε ένα ντύσιμο, είτε απλά να είναι κάτι ενδιαφέρον».

Ο O’Dell πιστεύει ότι τα φιμέ τζάμια μπορούν να προσδώσουν μια αίσθηση «σοβαρότητας», ενώ ο Μπρόουτον υποδηλώνει ότι μπορεί απλώς να χρησιμεύουν ως μια βολική δικαιολογία για να φοράς γυαλιά ηλίου σε εσωτερικούς χώρους.

«Σε κάθε περίπτωση, είναι μια βελτίωση. Δεν μπορώ να πω ότι έχω χρειαστεί ποτέ να προστατευθώ από το έντονο φως των φασαριόζικων μαζών, αλλά μπορώ να καταλάβω την επιθυμία για μια αίσθηση αποστασιοποίησης» καταλήγει ο Charlie Teasdale στον Guardian.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Ο Τζέικομπ Ελόρντι ποζάρει στο κόκκινο χαλί της 83ης ετήσιας τελετής απονομής των Χρυσών Σφαιρών στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια, στις 11 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Mike Blake

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από Viohalco και Cenergy «άγγιξε» τις 2.280 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ώθηση από Viohalco και Cenergy «άγγιξε» τις 2.280 μονάδες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Τροφές που σε κρατούν νέο: Το απόλυτο food cheat‑sheet

Ασφαλιστικές
Βιολάντα: Σε ποιες εταιρείες είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Βιολάντα: Σε ποιες εταιρείες είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο στα Τρίκαλα

inWellness
inTown
Stream magazin
Η Κάιλι, ο έρωτας και το Όσκαρ – Μπορεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ να σπάσει την «κατάρα» των Καρντάσιαν;
Viral 26.01.26

Η Κάιλι, ο έρωτας και το Όσκαρ – Μπορεί ο Τιμοτέ Σαλαμέ να σπάσει την «κατάρα» των Καρντάσιαν;

Αν το βράδυ της 15ης Μαρτίου ο Τιμοτέ Σαλαμέ φύγει από το Dolby Theatre του Λος Άντζελες αγκαλιά με το βραβείο Όσκαρ, δεν θα είναι μόνο μια μεγάλη νίκη για εκείνον αλλά και για την οικογένεια Καρντάσιαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» – Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ
«Σιωπηλές» 26.01.26

«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» - Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ

«Όταν οι γυναίκες εκφράζουν την άποψή τους, τα ισχυρά συστήματα κινούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν» αναφέρει η περιγραφή του ντοκιμαντέρ «Silenced», στο οποίο εμφανίζεται η Άμπερ Χερντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπάγια Αντωνοπούλου: Έγκυος στο πρώτο παιδί της – Πότε παντρεύεται
Fizz 26.01.26

Μπάγια Αντωνοπούλου: Έγκυος στο πρώτο παιδί της - Πότε παντρεύεται

Η Μπάγια Αντωνοπούλου ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της. Λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον αγαπημένο της, Νίκο Κώτση αποκάλυψε πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Σύνταξη
«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family
Βίντεο 25.01.26

«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family

Σε μια χαλαρή αναδρομή στα χρόνια του Modern Family, οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ θυμούνται το πιο αστείο περιστατικό των γυρισμάτων

Σύνταξη
Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα
Βίντεο 25.01.26

Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα

«Οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το ποιος θα βρίσκεται σε μια σκηνή, αποφασίζουν, ούτως ή άλλως, ερήμην μας. Οπότε, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω», είπε μεταξύ άλλων η Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Σύνταξη
Ο οίκος Celia Kritharioti στο Επίσημο Ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι – Μια Ιστορική Kατάκτηση
Πασαρέλα 25.01.26

Ο οίκος Celia Kritharioti στο Επίσημο Ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι - Μια Ιστορική Kατάκτηση

Ο Οίκος Celia Kritharioti ανακοινώνει την ένταξη της σχεδιάστριας στο επίσημο πρόγραμμα της Fédération de la Haute Couture et de la Mode με την τιμητική ιδιότητα του Προσκεκλημένου Μέλους (Membre Invité)

Σύνταξη
Η αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν κόπηκε ο ήχος κι έσβησαν τα φώτα στην πίστα
Έτοιμος! 25.01.26

Η αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν κόπηκε ο ήχος κι έσβησαν τα φώτα στην πίστα

Με ένα απρόσμενο τεχνικό ζήτημα ήρθε αντιμέτωπος ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ του Σαββάτου, στις 25 Ιανουαρίου, στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται στην Αθήνα.

Σύνταξη
Όλα πανηγύρια είναι: Ο Ματθαίος Γιαννούλης για την απώλεια βάρους, τις συναυλίες και το «Κελί 33»
Βίντεο 25.01.26

Όλα πανηγύρια είναι: Ο Ματθαίος Γιαννούλης για την απώλεια βάρους, τις συναυλίες και το «Κελί 33»

«Είχα κουραστεί να πηγαίνω στα μαγαζιά και να μην μπορώ να κινηθώ και να κουράζομαι στην πίστα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ματθαίος Γιαννούλης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» – Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι
Τηλεφωνικές υποκλοπές 25.01.26

«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» - Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε πρόσφατα ότι η σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι μετατράπηκε σε «εφιάλτη» λόγω της εισβολής των βρετανικών ταμπλόιντ -το ζευγάρι είχε μια διακοπτόμενη σχέση μεταξύ 2004 και 2010.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» – Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια
Αγώνας 25.01.26

«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» - Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης, Νατάσα Λιόν, λέει ότι υποτροπίασε μετά από χρόνια νηφαλιότητας: «Η ανάρρωση είναι μια δια βίου διαδικασία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο – Τα πρώτα σενάρια που εξετάζονται
Ελλάδα 26.01.26

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο – Τα πρώτα σενάρια που εξετάζονται

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά που δηλώνει διαρροή αερίου πριν από την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Once Upon a Time in Shaolin: Ένα ντοκιμαντέρ για το πιο σπάνιο και ακριβό άλμπουμ όλων των εποχών
One of the kind 26.01.26

Once Upon a Time in Shaolin: Ένα ντοκιμαντέρ για το πιο σπάνιο και ακριβό άλμπουμ όλων των εποχών

Το ντοκιμαντέρ The Disciple μας βάζει στον κόσμο των Wu-Tang Clan και του ράπερ Cilvaringz, όταν για έξι χρόνια συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν το πιο σπάνιο άλμπουμ όλων των εποχών: το Once Upon a Time in Shaolin.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Grok: Η Κομισιόν ξεκινά εκτεταμένη έρευνα για το σκάνδαλο με τις επεξεργασμένες γυμνές εικόνες γυναικών
Διπλή έρευνα 26.01.26

Grok: Η Κομισιόν ξεκινά εκτεταμένη έρευνα για το σκάνδαλο με τις επεξεργασμένες γυμνές εικόνες γυναικών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια ευρεία έρευνα για το chatbot Grok του Έλον Μασκ στο X, μετά την παγκόσμια κατακραυγή για τις σεξουαλικά άσεμνες εικόνες, ακόμη και παιδιών, που ανέβασαν χρήστες.

Σύνταξη
Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Συγκλονίζει ο σύζυγός της
Ελλάδα 26.01.26

Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Συγκλονίζει ο σύζυγός της

Κάτοικοι της περιοχής και γονείς μαθητών στις Σέρρες περιγράφουν σκηνικά που προβληματίζουν. Όπως λένε, η απόφασή της να φιμώσει με μονωτική ταινία τον ανήλικο μαθητή μέσα στην τάξη, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Σύνταξη
Αυτά γίνονται μόνο από Ολυμπιακούς – Με φανέλες του Θρύλου στο μεγάλο ντέρμπι στο Μαρακανά (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Αυτά γίνονται μόνο από Ολυμπιακούς – Με φανέλες του Θρύλου στο μεγάλο ντέρμπι στο Μαρακανά (pics, vid)

Η ιαχή «Ολυμπιακός - Ολυμπιακός» ακούστηκε στο Μαρακανά από Έλληνες οπαδούς του Θρύλου, την ώρα του μεγάλου βραζιλιάνικου ντέρμπι Φλαμένγκο - Φλουμινένσε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν
Στον πάγο 26.01.26

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τη χιονοκαταιγίδα – Επικίνδυνος παγετός και θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Μια πολύ δύσκολη εβδομάδα ξεκίνησε για τις ΗΠΑ και τον Καναδά, καθώς η χιονοκαταιγίδα Fern έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα, αλλά και τουλάχιστον 17 θανάτους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φωτιές άναψε ο Φραπές στην εξεταστική: Άγρια κόντρα Λιακούλη – Χαλικιά – «Μη μου κουνάτε το δάχτυλο – Να μου ζητήσετε συγγνώμη»
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Φωτιές άναψε ο Φραπές στην εξεταστική: Άγρια κόντρα Λιακούλη – Χαλικιά – «Μη μου κουνάτε το δάχτυλο – Να μου ζητήσετε συγγνώμη»

Αφορμή αποτέλεσε η αναφορά της κ. Λιακούλη στα εγκωμιαστικά σχόλια του φραπέ προς τη μάρτυρα,

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άρης: Γύρισε στις προπονήσεις ο Μιγκέλ Αλφαρέλα
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Άρης: Γύρισε στις προπονήσεις ο Μιγκέλ Αλφαρέλα

Ο Γάλλος επιθετικός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και συμμετείχε στην προπόνηση μετά από δυο μήνες, περίπου, ενώ θέτει υποψηφιότητα για την αποστολή του σαββατιάτικου ματς με τον Παναιτωλικό.

Σύνταξη
Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα
Διάστημα 26.01.26

Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα

Το σύννεφο ατόμων σιδήρου στο κέντρο του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος έχει μήκος 6 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μια εξήγξση είναι πως πρόκειται για τα λείψανα ενός εξαερωμένου πλανήτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τζόγος με το θάνατο σε live μετάδοση: Ηρωϊσμός ή κανιβαλισμός το Skyscraper Live του Άλεξ Χόλοντ;
Culture Live 26.01.26

Τζόγος με το θάνατο σε live μετάδοση: Ηρωϊσμός ή κανιβαλισμός το Skyscraper Live του Άλεξ Χόλοντ;

Η διαφορά ανάμεσα στο μονταρισμένο δράμα και τον ωμό, ζωντανό τρόμο της απευθείας μετάδοσης διεκδίκησε την τηλεθέαση στο Netflix με την αναρρίχηση του Άλεξ Χόλοντ να αναδεικνύει την τηλεθέαση του θανάτου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν – Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου
Είμαστε τρελούτσικοι 26.01.26

Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν - Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου

Στο βιβλίο του «The Theory of Everything Else» (Η Θεωρία για Όλα τα Άλλα), ο κωμικός και συγγραφέας Dan Schreiber συγκεντρώνει τις πιο τρελές, αστείες (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις πιο επικίνδυνες) ιδέες που έχει σκεφτεί η ανθρωπότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς
Επιστρέφει στο Ισραήλ 26.01.26

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ανακτήσει και την τελευταία σορό ομήρου, από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πρόκειται για τον επιλοχία Ραν Γκβίλι.

Σύνταξη
Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 26.01.26

Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου

Με αποφάσεις του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εγκρίθηκαν τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (Π.Π.Α) Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση
Euroleague 26.01.26

Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση

Ο Ολυμπιακός μετά την απόκτηση του Κόρι Τζόσεφ έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague. Πόσοι είναι το όριο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
«Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι
Ποδόσφαιρο 26.01.26

«Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι

Υπάρχει καπνός ανάμεσα σε Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ, θα υπάρχει και… φωτιά; Τα δεδομένα για συνεργασία και οι άμεσες αποφάσεις για Σλοτ και Τζέραρντ.

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο