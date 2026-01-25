Ελβετία: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει θλίψη για την αποχώρηση των ΗΠΑ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε χθες Σάββατο θλίψη για την επίσημη αποχώρηση των ΗΠΑ, επισημαίνοντας πως ευελπιστεί ότι η Ουάσινγκτον θα αποφασίσει να επιστρέψει ως ενεργό μέλος στο μέλλον.

ΟΙ ΗΠΑ αποχώρησαν από τον οργανισμό υγείας του ΟΗΕ την Πέμπτη, παρά τις προειδοποιήσεις επί μήνες ότι η κίνηση αυτή θα έβλαπτε τη δημόσια υγεία τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΟΥ χειρίστηκε την πανδημία Covid-19. Ο Τραμπ έχει δηλώσει πως ο ΠΟΥ δεν κατάφερε να ενεργήσει ανεξάρτητα από την «ανάρμοστη πολιτική επιρροή των κρατών-μελών» και ότι ο οργανισμός απαίτησε «αδικαιολόγητα επαχθείς πληρωμές» από τις ΗΠΑ που ήταν δυσανάλογες σε σχέση με τα ποσά που κατέβαλαν άλλες, μεγαλύτερες χώρες, όπως η Κίνα.

Από την πλευρά του, ο ΠΟΥ υπεραμύνθηκε των χειρισμών του σε μια «άνευ προηγουμένου παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας» που πυροδότησε η πανδημία, υπογραμμίζοντας ότι «τα συστήματα που αναπτύξαμε και διαχειριστήκαμε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την περίοδο έκτακτης ανάγκης της πανδημίας (…) έχουν συμβάλει στη διατήρηση της ασφάλειας όλων των χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ».

Η αποχώρηση των ΗΠΑ μετά από78 χρόνια

Ένα χρόνο μετά την εντολή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αποχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η διαδικασία ολοκληρώθηκε επίσημα την Πέμπτη, αν και η χώρα αφήνει πίσω της ανεξόφλητο χρέος ύψους περίπου 260 εκατομμυρίων δολαρίων. Όλη η χρηματοδότηση προς τον οργανισμό υγείας έχει τερματιστεί και οι άνθρωποι που εργάζονται με τον ΠΟΥ έχουν ανακληθεί από όλα τα γραφεία και την έδρα του, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Υγείας.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης τερματίσει κάθε συμμετοχή τους σε ηγετικά όργανα και ομάδες εργασίας που χρηματοδοτούνται από τον ΠΟΥ.Ο Τραμπ υπέγραψε την εντολή αποχώρησης από τον ΠΟΥ την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του, κατηγορώντας τον για κακή διαχείριση της πανδημίας Covid, αποτυχία στην υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων και έλλειψη ανεξαρτησίας από «ακατάλληλη πολιτική επιρροή».

Για να αποχωρήσει από τον οργανισμό, οι ΗΠΑ πρέπει να υποβάλουν ειδοποίηση ενός έτους και να εξοφλήσουν τυχόν οφειλές, σύμφωνα με ψήφισμα του Κογκρέσου του 1948, το οποίο επιβεβαίωσε ο ΠΟΥ. Ένας ανώτερος αξιωματούχος του HHS δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη με δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει νομική απαίτηση για την εξόφληση του χρέους πριν από την αποχώρηση από τον οργανισμό.