Σόκαρε ο Γκασκόιν στην περιγραφή της περιπέτειάς του: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε»

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα την Παρασκευή 18/7/25 ο εμβληματικός Άγγλος ποδοσφαιριστής Πολ Γκασκόιν. Σύμφωνα με τη Sun ο «Γκάζα» είχε βρεθεί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από έναν φίλο του, μέσα στο υπνοδωμάτιό του, στο σπίτι του στο Ντόρσετ και ο 58χρονος εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο Πολ Γκασκόιν νοσηλεύτηκε μετά από μια σοβαρή πτώση που είχε ως συνέπεια έξι σπασμένα πλευρά αλλά και να υποστεί διάτρηση πνεύμονα. Ο πρώην μεγάλος άσος της Εθνικής Αγγλίας, μίλησε αναλυτικά και τρομακτικά για την περιπέτειά του. Επίσης, αποκάλυψε και κάτι που μπορεί να χαρακτηριστεί και επιθανάτια εμπειρία, πιο συγκεκριμένα αφού περιέγραψε τα πάντα είπε ότι «είδε τον πατέρα του σε σύννεφα», ενώ βρισκόταν σε έντονο πόνο και πανικοβλήθηκε. Ο Γκασκόιν δεν έκρυψε ότι φοβήθηκε πως θα πεθάνει, αν «και έχει 38 εγχειρήσεις και συνήθως δεν φοβάται».

Για όλα αυτά ο Πολ Γκασκόιν μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει για τη ζωή του. Αρχικά, αναφέρθηκε στο πως τραυματίστηκε: «Κρεμούσα κάτι και έπεσα προς τα πίσω. Έσπασα έξι πλευρά και διάτρησα έναν πνεύμονα. Ήμουν σε αγωνία στο νοσοκομείο, μου έδιναν παυσίπονα, αλλά μετά ένιωσα τον λαιμό μου να πρήζεται όλο και περισσότερο. Πανικοβλήθηκα πολύ και ζήτησα αμέσως χειρουργό».

Πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να αναρρώσει. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι τραυματισμοί θεωρούνται σοβαροί και απαιτούν προσεκτική ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, ο Πολ Γκασκόιν μίλησε και για την ψυχολογική του κατάσταση αφότου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε εντελώς. Έχω κάνει 38 εγχειρήσεις και συνήθως δεν φοβάμαι, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά πανικοβλήθηκα. Συνέχιζα να λέω: ‘Παρακαλώ φέρτε τον χειρουργό.’ Ούρλιαζα δυνατά».

Ο Πολ Γκασκόιν είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και πιο δημοφιλής παίκτες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Είναι πολύ ανοιχτός στα ΜΜΕ, καθώς έχει μιλήσει και για τη μεγάλη του και μακρά μάχη με τον αλκοολισμό. Θυμίζουμε ότι διέπρεψε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990, ενώ έκανε μεγάλη καριέρα σε ομάδες όπως η Τότεναμ, η Λάτσιο και οι Ρέιντζερς.