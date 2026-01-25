sports betsson
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Σόκαρε ο Γκασκόιν στην περιγραφή της περιπέτειάς του: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε»
Ποδόσφαιρο 25 Ιανουαρίου 2026, 08:12

Σόκαρε ο Γκασκόιν στην περιγραφή της περιπέτειάς του: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε»

Ο ποδοσφαιρικός θρύλος Πολ Γκασκόιν έξι μήνες μετά μίλησε με λεπτομέρειες για το δράμα που πέρασε: «Έχω κάνει 38 εγχειρήσεις και συνήθως δεν φοβάμαι, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά πανικοβλήθηκα»

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα την Παρασκευή 18/7/25 ο  εμβληματικός Άγγλος ποδοσφαιριστής Πολ Γκασκόιν. Σύμφωνα με τη Sun ο «Γκάζα» είχε βρεθεί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από έναν φίλο του, μέσα στο υπνοδωμάτιό του, στο σπίτι του στο Ντόρσετ και ο 58χρονος εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο Πολ Γκασκόιν νοσηλεύτηκε μετά από μια σοβαρή πτώση που είχε ως συνέπεια έξι σπασμένα πλευρά αλλά και να υποστεί διάτρηση πνεύμονα. Ο πρώην μεγάλος άσος της Εθνικής Αγγλίας, μίλησε αναλυτικά και τρομακτικά για την περιπέτειά του. Επίσης, αποκάλυψε και κάτι που μπορεί να χαρακτηριστεί και επιθανάτια εμπειρία, πιο συγκεκριμένα  αφού περιέγραψε τα πάντα είπε ότι «είδε τον πατέρα του σε σύννεφα», ενώ βρισκόταν σε έντονο πόνο και πανικοβλήθηκε. Ο Γκασκόιν δεν έκρυψε ότι φοβήθηκε πως θα πεθάνει, αν «και έχει 38 εγχειρήσεις και συνήθως δεν φοβάται».

Για όλα αυτά ο Πολ Γκασκόιν μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει για τη ζωή του. Αρχικά, αναφέρθηκε στο πως τραυματίστηκε: «Κρεμούσα κάτι και έπεσα προς τα πίσω. Έσπασα έξι πλευρά και διάτρησα έναν πνεύμονα. Ήμουν σε αγωνία στο νοσοκομείο, μου έδιναν παυσίπονα, αλλά μετά ένιωσα τον λαιμό μου να πρήζεται όλο και περισσότερο. Πανικοβλήθηκα πολύ και ζήτησα αμέσως χειρουργό».

Πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να αναρρώσει. Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι τραυματισμοί θεωρούνται σοβαροί και απαιτούν προσεκτική ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, ο Πολ Γκασκόιν μίλησε και για την ψυχολογική του κατάσταση αφότου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε εντελώς. Έχω κάνει 38 εγχειρήσεις και συνήθως δεν φοβάμαι, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά πανικοβλήθηκα. Συνέχιζα να λέω: ‘Παρακαλώ φέρτε τον χειρουργό.’ Ούρλιαζα δυνατά».

Ο Πολ Γκασκόιν είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και πιο δημοφιλής παίκτες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Είναι πολύ ανοιχτός στα ΜΜΕ, καθώς έχει μιλήσει και για τη μεγάλη του και μακρά μάχη με τον αλκοολισμό. Θυμίζουμε ότι διέπρεψε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990, ενώ έκανε μεγάλη καριέρα σε ομάδες όπως η Τότεναμ, η Λάτσιο και οι Ρέιντζερς.

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα κρίσιμα τεστ με Κομισιόν και οίκους – Οι δύσκολες ερωτήσεις

Ελληνική οικονομία: Τα κρίσιμα τεστ με Κομισιόν και οίκους – Οι δύσκολες ερωτήσεις

Economy
Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Στην κορυφή η «βασίλισσα» με ηγετικό Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Στην κορυφή η «βασίλισσα» με ηγετικό Εμπαπέ!

Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει δύο φορές στο δεύτερο μέρος, η Ρεάλ Μαδρίτης, πέρασε από την έδρα της Βιγιαρεάλ (2-0)και προσπέρασε την Μπαρτσελόνα (έχει ματς λιγότερο) στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 82-69: Βαθιά «ανάσα» για τους Περιστεριώτες, μετά από πέντε σερί ήττες (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 82-69: Βαθιά «ανάσα» για τους Περιστεριώτες, μετά από πέντε σερί ήττες (vid)

Μετά από πέντε συνεχείς ήττες το Περιστέρι Betsson επέστρεψε στις επιτυχίες με την εντός έδρας νίκη του επί της Καρδίτσας (82-69) για την 16η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ – Ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Έτσι έχει η βαθμολογία της Super League μετά τις τρεις αναμετρήσεις του Σαββάτου (24/1) – Τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα, η βαθμολογία και η 19η αγωνιστική που περιλαμβάνει ένα μεγάλο ντέρμπι

Σύνταξη
ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους (vid)
Ποδόσφαιρο 24.01.26

ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 1-0: Άλμα των Θεσσαλών στη 10η θέση μέσω VAR, «βύθισαν» τους φιλοξενούμενους (vid)

Τρίποντο-χρυσάφι για τη ΑΕΛ Novibet στο ντέρμπι των ουραγών. Η Θεσσαλική ομάδα ανέβηκε στη 10η θέση, φτάνοντας στους 16 βαθμούς. Ο Πανσερραϊκός (τελευταίος με 8 βαθμούς)

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 24.01.26

LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης για την 21η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Πανιώνιος – ΠΑΟΚ 67-70: Ο «δικέφαλος» είχε περισσότερες λύσεις στο τέλος (vid)

Ταϊρί, Μέλβιν και Χουγκάζ έδωσαν πολύτιμες επιθετικές λύσεις στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τον Πανιώνιο κι έτσι ο ΠΑΟΚ, νίκησε με 70-67 κι έφυγε νικητής από τη Γλυφάδα σε ματς για την 16η αγωνιστική.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα
Κόσμος 25.01.26

Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα

Στη Μινεσότα κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις για «τη δεύτερη εν ψυχρώ εκτέλεση», λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της ICE

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες
Editorial 25.01.26

Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες

Ο πρωθυπουργός ολοένα και περισσότερο με τις δημόσιες δηλώσεις του αποτυπώνει την αμηχανία της κυβέρνησης σε σχέση με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες – Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα
Ελλάδα 25.01.26

Νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα

Το κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο και θα κινηθεί προς το Ιόνιο - Έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και στην Κρήτη

Σύνταξη
Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων – Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
Το ωράριο 25.01.26

Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι χειμερινές εκπτώσεις - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές προκειμένου να πραγματοποιούν τις αγορές τους στα μαγαζιά με μεγαλύτερη ασφάλεια

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει

Η εθνική σύνταξη για το τρέχον έτος διαμορφώθηκε στα 446,87 ευρώ για ασφάλιση με 20 ετών - Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει μια σειρά παροχών που χορηγεί e – ΕΦΚΑ.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ – Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014
Σοκ 25.01.26

Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ στη Γλυφάδα - Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Η στυγερή δολοφονία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί της Κυριακής, στη Γλυφάδα, όταν αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό μέσα στον χώρο αποσκευών του οχήματος

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
ΗΠΑ: Στο έλεος της κακοκαιρίας Fern – Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
Ιστορική κακοκαιρία 25.01.26

Στο έλεος της «Fern» οι ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, διακοπές ρεύματος και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Εκτιμάται ότι πάνω από 220 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από το πέρασμα της «Fern» - Ήδη πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα

Σύνταξη
Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό

Ποιες περιοχές έχουν μπει στον χάρτη των επιλογών κατασκευαστών, αγοραστών, ενοικιαστών και επενδυτών που έως σήμερα δεν τις «έβλεπαν» ούτε για κατοικία ούτε για επαγγελματική αξιοποίηση.

Δήμητρα Σκούφου
Άλμπερτ Σπέερ: Η διπλή ζωή του «καλού» Ναζί που γλίτωσε την αγχόνη
Stories 25.01.26

Άλμπερτ Σπέερ: Η διπλή ζωή του «καλού» Ναζί που γλίτωσε την αγχόνη

Ήταν ο αρχιτέκτονας του Χίτλερ και ο «μετανοημένος» Ναζί και στη Νυρεμβέργη βρήκε τρόπο να ξεφύγει από την καταδίκη. Ο Άλμπερτ Σπέερ έπεισε τον κόσμο πως άλλαξε, μα πίσω από τη μετάνοια έκρυβε μια διπλή, σκοτεινή ζωή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εργασία πέρα από τα σύνορα της ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Εργασία πέρα από τα σύνορα: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία

Στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, το 17 % των ατόμων από την ΕΕ που αναζητούν εργασία έχουν διεθνή εργασιακή εμπειρία, η οποία τους έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από την πατρίδα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

