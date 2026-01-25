Smalltown Boy: Μια δυνατή coming-of-age παράσταση του Μάνου Τζωρτζάκη στο θέατρο 104
Η παράσταση Smalltown Boy έρχεται από τις 16 Φεβρουαρίου στο Black Box του θεάτρου 104.
Μετά τις επιτυχίες «Τόρνος», «Γιοσίρου» και «PIGALLE» ο σκηνοθέτης Μιχάλης Κοιλάκος επιστρέφει με το «Smalltown Boy», μια δυνατή coming-of-age παράσταση εμπνευσμένη από το εμβληματικό queer anthem των Bronski Beat.
Βασισμένο σε πραγματικό γεγονός, το Smalltown Boy του Μάνου Τζωράκη ακολουθεί την επιστροφή ενός νεαρού άνδρα στον τόπο των παιδικών του χρόνων και την αναμέτρησή του με το παρελθόν: τη σχέση με τον πατέρα, το διαγενεακό τραύμα, το κουήρ ξύπνημα της εφηβείας.
Η ιστορία
Πέντε ανδρικές μορφές -ή μήπως πέντε εκδοχές του ήρωα;- ξεδιπλώνουν επί σκηνής το παζλ μιας ζωής, καθώς μυστικά της προσωπικής, οικογενειακής και τοπικής ιστορίας έρχονται σταδιακά στο φως, και η θεατρική σκηνή -άλλοτε παιδικό καταφύγιο του ήρωα- μετατρέπεται σε πεδίο μνήμης και επιβίωσης.
«Run away, turn away, run away, turn away, run away»
Ο Μιχάλης Κοιλάκος σκηνοθετεί μια παράσταση-επιστροφή στην παιδική ηλικία: ένα εσωτερικό ταξίδι από το αττικό φως στο άγριο κρητικό τοπίο και πίσω, με οδηγό την απελευθερωτική ποπ του Jimmy Somerville.
Πρωταγωνιστεί ο Εμμανουήλ Κοντός.
Μια παράσταση για την ενηλικίωση, την ανδρική ταυτότητα και το θέατρο ως πράξη επιβίωσης.
Συντελεστές
Κείμενο: Μάνος Τζωράκης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κοιλάκος
Ερμηνεία: Εμμανουήλ Κοντός
Σκηνικά: Άννα Σάπκα
Κοστούμια: Ναταλία Αστυπαλίτη
Φωτισμοί: Στέβη Κουτσοθανάση
Μουσική: Βασίλης Τζαβάρας
Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλακτοπούλου
Τρέιλερ παράστασης: Στέφανος Κοσμίδης
Πληροφορίες
Θέατρο 104, Black Box, Ευμολπιδών 41, Γκάζι
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη, στις 21:00 | Από 16 Φεβρουαρίου 2026
Τιμές εισιτηρίων: 14 € | 10 € φοιτητικό, ανέργων
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
