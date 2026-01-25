newspaper
Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό
Οικονομικές Ειδήσεις 25 Ιανουαρίου 2026, 08:23

Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό

Ποιες περιοχές έχουν μπει στον χάρτη των επιλογών κατασκευαστών, αγοραστών, ενοικιαστών και επενδυτών που έως σήμερα δεν τις «έβλεπαν» ούτε για κατοικία ούτε για επαγγελματική αξιοποίηση.

Δήμητρα Σκούφου
Δυναμική στις τιμές ακινήτων προσφέρουν οι νέοι σταθμοί του μετρό σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αλλά και όσοι βρίσκονται υπό κατασκευή
και θα λειτουργήσουν τα επόμενα χρόνια. Γειτονιές και περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης αναγεννιούνται καθώς πλέον
γίνονται πιο εύκολα προσβάσιμες, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον αγοραστών, ενοικιαστών και επενδυτών, με αποτέλεσμα και τον επηρεασμό στη διαμόρφωση των τιμών όσο αυξάνεται η ζήτηση.

Η εγγύτητα σε σταθμό του μετρό, λένε οι άνθρωποι της αγοράς, θα παραμείνει ο ισχυρός καταλύτης για την αγορά ακινήτων στην
Ελλάδα και το 2026. Με τις τιμές στην Αθήνα να εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν με μέση άνοδο 4%- 6%, ανάλογα με την περιοχή, η «απόσταση» από τους σταθμούς του μετρό διαμορφώνει μια αγορά δύο ταχυτήτων. Ηδη τα έργα για τη νέα Γραμμή 4 προκαλούν ανακατατάξεις στη ζήτηση στις περιοχές που θα εξυπηρετεί (π.χ. Κυψέλη, Γαλάτσι, Εξάρχεια) και φαίνεται να έχουν ενσωματώσει υπεραξίες, πριν καν ολοκληρωθούν τα έργα.

Αρκετοί δήμοι της Αττικής που βρίσκονται στο πεδίο της χάραξης των γραμμών του μετρό και σχεδιάζεται να αποκτήσουν τα επόμενα
χρόνια νέους σταθμούς, σύμφωνα με τους μεσίτες, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση ακίνητων, γεγονός που τροφοδοτεί τις τιμές ακόμα και αν τα έργα του μετρό είναι στο στάδιο της μελέτης.

Η Γραμμή 4 «Αλσος Βεΐκου – Γουδή», όπου έχει ξεκινήσει να υλοποιείται το πρώτο τμήμα σχεδιασμού της, με την κατασκευή 15 νέων σταθμών (συνολικά θα περιλαμβάνει 33 νέους σταθμούς), αφορά περιοχές στους δήμους Αθηναίων, Γαλατσίου, Καισαριανής και Ζωγράφου.

Οι σταθμοί θα βρίσκονται στα σημεία Αλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή, που συγκεντρώνουν ήδη το ενδιαφέρον αγοραστών και ενοικιαστών ακινήτων, με τις τιμές να αυξάνονται.

«Χτίζουν» θέσεις

Το έργο αυτό σε επόμενες φάσεις, που βρίσκονται στο στάδιο μελετών, θα περιλαμβάνει και νέες επεκτάσεις εκτός του Δήμου Αθηναίων, στους δήμους Ψυχικού- Φιλοθέης (Φάρος, Φιλοθέη), Χαλανδρίου (Σίδερα, Ολυμπιακό Στάδιο) και Αμαρουσίου (Παράδεισος, ΟΤΕ). Επίσης την προέκταση Ευαγγελισμός – Νέο Πάρκο Κυβέρνησης με νέους σταθμούς σε Παγκράτι και Βύρωνα στους αντίστοιχους δήμους και τις επεκτάσεις της γραμμής «Αλσος Βεΐκου – Πετρούπολη» με νέους σταθμούς σε Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφεια, Πύργο Βασιλίσσης, Ιλιον και Πετρούπολη και της γραμμής «Μαρούσι – Λυκόβρυση» με σταθμούς σε Πεύκη και Λυκόβρυση.

Ακόμα, σχεδιάζεται και το νέο τμήμα της Γραμμής 2 Ανθούπολη προς Ιλιον που θα αφορά νέους σταθμούς σε Παλατιανή, Ιλιον και Αγιο Νικόλαο με πλάνο σταθμούς και σε Καματερό, Ζεφύρι και Αχαρνές. Επίσης, σχεδιάζονται νέοι σταθμοί στη Γλυφάδα, επέκταση του σκέλους της γραμμής Ανθούπολη – Ελληνικό.

Υψηλές αποδόσεις

Σύμφωνα με στοιχεία της Spitogatos για το «Ποιες είναι οι νέες hot περιοχές με τις υψηλότερες αποδόσεις;» στην Αττική στις περιοχές με υψηλές αποδόσεις πρωταγωνιστές είναι οικονομικές ζώνες του κέντρου και της Δυτικής Αττικής.

Στον κεντρικό τομέα της Αθήνας οι περιοχές με τις υψηλότερες αποδόσεις περιλαμβάνουν μη παραδοσιακά δημοφιλείς προορισμούς όπως η Πατησίων-Αχαρνών και η Αττική αλλά με στάσεις του μετρό, καθώς και πιο καθιερωμένες περιοχές με έντονη ζήτηση, όπως το κέντρο της Αθήνας, τα Εξάρχεια-Νεάπολη, η Κυψέλη και η περιοχή του Γουδή όπου κατασκευάζονται νέοι σταθμοί.

Περιοχές με υψηλή απόδοση (άνω του 5%) εντοπίζονται και στα Δυτικά Προάστια, όπως η Αγία Βαρβάρα (8,2%), το Αιγάλεω (6%), όπου υπάρχει μετρό, αλλά και στον Πειραιά και τα προάστιά του, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις περιοχές Καμίνια – Παλαιά Κοκκινιά, Ταμπούρια – Αγία Σοφία, στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη, τον Ταύρο, το Κερατσίνι και τη Νίκαια.

Διψήφιες αυξήσεις όσο μεγαλώνει το ενδιαφέρον αγοραστών και ενοικιαστών

Τα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι νέο σταθμοί του μετρό που έχουν σχεδιαστεί, ακόμα και αν δεν κατασκευάζονται, φαίνονται και από την εξέλιξη των τιμών αγοράς ενοικίασης. Κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 στις περιοχές που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών στην πρώτη θέση κατατάσσεται η Λυκόβρυση (αύξηση άνω του 25%), σε συνδυασμό με ενίσχυση
και της προσφοράς νεόδμητων κατοικιών στην περιοχή. Στα Δυτικά Προάστια η Αγία Βαρβάρα καταγράφει αύξηση 24,3%, ενώ στα Νότια Προάστια ακολουθούν η Δάφνη (24,2%) και ο Υμηττός (22,3%). Στην ενοικίαση κατοικίας, οι περιοχές που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025 ήταν μεταξύ άλλων το Πέραμα (19,4%), το Ιλιον και το Χαϊδάρι, με αυξήσεις λίγο άνω του 13%.

Στη Θεσσαλονίκη η λειτουργία του μετρό ανέβασε τη ζήτηση και τις τιμές, ειδικά σε περιοχές κοντά σε σταθμούς (π.χ. Αγ. Σοφίας, Αριστοτέλους, Πανεπιστημίου, Νέου Σταθμού, Τούμπας, Καλαμαριάς). Αύξηση 12,5% στη μέση τιμή πώλησης κατοικιών εμφάνισαν και οι κατοικίες στην Καλαμαριά (3.091 ευρώ/τ.μ.) και την Πυλαία (2.941 ευρώ/τ.μ.), οι οποίες ενδεχομένως θα αποτελέσουν στο μέλλον νέους προορισμούς του μετρό της συμπρωτεύουσας. Ολες οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών στις περιο χές αυτές αυξήθηκαν μεταξύ 5,5% και 12%
σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2024. Στην ενοικίαση περιοχές με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις ήταν η Σταυρούπολη (26,4%) και η Νεάπολη (26,3%) στα προάστια της Θεσσαλονίκης, καθώς και η περιοχή Ξηρο κρήνη – Παναγιά Φανερωμένη στον ΔήμοΘεσσαλονίκης (24,9%).

Αναζητούν ευκαιρίες

Σύμφωνα με μεσίτες και κατασκευαστές η έλευση του μετρό σε μια περιοχή αυξάνει το ενδιαφέρον και των επενδυτών που αναζητούν ευκαιρίες σε κατοικίες ή ακόμα και επαγγελματικά ακίνητα. Ενδεικτικά, σύμφωνα με στοιχεία της Spitogatos, από το 2018 έως το 2019 παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 20% στις τιμές ενοικίασης διαμερισμάτων στα Δυτικά Προάστια, όπου είχε ανακοινωθεί η δημιουργία των σταθμών του μετρό (Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και ο Πειραιάς, ο οποίος παραμένει κορυφαίος επενδυτικός προορισμός λόγω της επέκτασης του μετρό, που συνδέει απευθείας τολιμάνι με το αεροδρόμιο αλλά και άλλες περιοχές που άλλοτε θεωρούνταν απομακρυσμένες. Παράγοντες της αγοράς ακινήτωνλένε ότι οι τιμές σε περιοχές του Πειραιά στις οποίες δημιουργήθηκαν σταθμοί του μετρό το 2022 παρουσίασαν αύξηση της
τάξης του 20%-25% για αγορά, ενώ αύξηση σημείωσαν και τα ενοίκια. Ενδεικτικά, το διάστημα 2015-2023 οι τιμές ενοικίασης των κατοικιών σχεδόν διπλασιάστηκαν, με τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικιών να ανέρχεται στα 9 ευρώ το τετραγωνικό.

Το ίδιο διάστημα αυξητική, αλλά σε μικρότερο βαθμό, ήταν και η πορεία των μέσων τιμών ενοικίασης κατοικιών στα προάστια του Πειραιά, ιδιαίτερα από το 2017 και μετά, με τη μέση ζητούμενη τιμή το 2024 να φτάνει τα 7,4 ευρώ ανά τετραγωνικό. Την εικόνα αυτή δίνουν και στοιχεία έρευνας της Spitogatos, σύμφωνα με τα οποία η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικιών στον Πειραιά αυξήθηκε κατά 10% το 2023 σε σύγκριση με το 2022, ενώ στα προάστια του Πειραιά η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικίας αυξήθηκε κατά 7,6%. Σήμερα η πορεία των μέσων ζητούμενων τιμών τόσο στον Πειραιά όσο και στα προάστιά του είναι αυξητική, όπως και την τελευταία διετία, με τις μέσες ζητούμενες τιμές σήμερα να ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό και τα 1.900 ευρώ ανά τετραγωνικό αντίστοιχα.

Οσο για τις άλλες περιοχές στις οποίες θα φτάσει η Γραμμή 4 του μετρό, με 15 σταθμούς έως το 2033, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς στην Κυψέλη, τα Δικαστήρια και τα Εξάρχεια οι τιμές αναμένεται να παρουσιάσουν το 2026 αύξηση 7%-10%, ενώ στα Δυτικά Προάστια η επέκταση προς Ιλιον που συζητείται δημιουργεί προσδοκίες για άνοδο 8%-10% στις γειτονιές γύρω από τους νέους σταθμούς που θα κατασκευαστούν τα επόμενα χρόνια. Το βέβαιοείναι ότι ένας νέος σταθμός μετρό σε μια περιοχή έχει τη δυναμική να αλλάζει σημαντικά τις
συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, καθώς οι πολίτες μπορούν εύκολα και γρήγορα να έχουν πρόσβαση σε νευραλγικά σημεία της πόλης, από μεγάλα νοσοκομεία και εμπορικά κέντρα μέχρι πανεπιστημιακά ιδρύματα, δικαστήρια, υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

inWellness
inTown
Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα – Αναλυτικά παραδείγματα
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

Οι αναπροσαρμογές στις κλίμακες προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, ενώ ειδικά για τους πολυτέκνους οι μειώσεις των συντελεστών φτάνουν ακόμη και στις 22 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύνταξη
Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων – Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
Το ωράριο 25.01.26

Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι χειμερινές εκπτώσεις - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές προκειμένου να πραγματοποιούν τις αγορές τους στα μαγαζιά με μεγαλύτερη ασφάλεια

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει

Η εθνική σύνταξη για το τρέχον έτος διαμορφώθηκε στα 446,87 ευρώ για ασφάλιση με 20 ετών - Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει μια σειρά παροχών που χορηγεί e – ΕΦΚΑ.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών
Οικονομία 25.01.26

Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών

Η κυβέρνηση συστήνει στους πολίτες να κάνουν υπομονή για το στεγαστικό, απορρίπτοντας το πλαφόν στα ενοίκια. «Η υπομονή μας τελείωσε. Αλλαγή πορείας στο στεγαστικό τώρα!», απαντά η Ένωση Ενοικιαστών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία
Πρόβλημα για την υγεία 25.01.26

Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι χαμηλοί φόροι τροφοδοτούν παχυσαρκία, χρόνιες ασθένειες και τραυματισμούς, ενώ στερούν από τα κράτη πολύτιμα έσοδα πρόληψης

Γεώργιος Μαζιάς
Έρχονται ανατροπές σε επιδόματα και ενισχύσεις – Όλα από μηδενική βάση
Εθνικό Μητρώο Παροχών 25.01.26

Έρχονται ανατροπές σε επιδόματα και ενισχύσεις - Όλα από μηδενική βάση

Ψηφιακό φάκελο αποκτά κάθε δικαιούχος - Οι αλλαγές που σχεδιάζονται για ενισχύσεις και επιδόματα - Πώς θα λειτουργήσει το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η κατοικία από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικού αποκλεισμού
Στεγαστική κρίση 24.01.26

Η κατοικία από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικού αποκλεισμού

Η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ αποδεικνύει το πώς η αύξηση στο κόστος στέγασης, έχει μετατρέψει την κατοικία από κοινωνικό αγαθό, σε πεδίο έντονων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καφέ: Οι Έλληνες που στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό
Οικονομία 24.01.26

Ο freddo πάει στο εξωτερικό

Υπό την πίεση της εσωτερικής αγοράς, αλυσίδες όπως οι Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel εστιάζουν στο εξωτερικό

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα – Αναλυτικά παραδείγματα
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

Οι αναπροσαρμογές στις κλίμακες προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, ενώ ειδικά για τους πολυτέκνους οι μειώσεις των συντελεστών φτάνουν ακόμη και στις 22 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύνταξη
Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα
Συνεχείς διαδηλώσεις 25.01.26

Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα

Στη Μινεσότα κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις για «τη δεύτερη εν ψυχρώ εκτέλεση», λιγότερο από τρεις εβδομάδες αφότου η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της ICE

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες
Editorial 25.01.26

Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες

Ο πρωθυπουργός ολοένα και περισσότερο με τις δημόσιες δηλώσεις του αποτυπώνει την αμηχανία της κυβέρνησης σε σχέση με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες – Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα
Ελλάδα 25.01.26

Νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα

Το κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο και θα κινηθεί προς το Ιόνιο - Έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και στην Κρήτη

Σύνταξη
Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων – Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
Το ωράριο 25.01.26

Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι χειμερινές εκπτώσεις - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές προκειμένου να πραγματοποιούν τις αγορές τους στα μαγαζιά με μεγαλύτερη ασφάλεια

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει

Η εθνική σύνταξη για το τρέχον έτος διαμορφώθηκε στα 446,87 ευρώ για ασφάλιση με 20 ετών - Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει μια σειρά παροχών που χορηγεί e – ΕΦΚΑ.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ – Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014
Σοκ 25.01.26

Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ στη Γλυφάδα - Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Η στυγερή δολοφονία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί της Κυριακής, στη Γλυφάδα, όταν αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό μέσα στον χώρο αποσκευών του οχήματος

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
ΗΠΑ: Στο έλεος της κακοκαιρίας Fern – Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
Ιστορική κακοκαιρία 25.01.26

Στο έλεος της «Fern» οι ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, διακοπές ρεύματος και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Εκτιμάται ότι πάνω από 220 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από το πέρασμα της «Fern» - Ήδη πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα

Σύνταξη
Σόκαρε ο Γκασκόιν στην περιγραφή της περιπέτειάς του: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Σόκαρε ο Γκασκόιν στην περιγραφή της περιπέτειάς του: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε»

Ο ποδοσφαιρικός θρύλος Πολ Γκασκόιν έξι μήνες μετά μίλησε με λεπτομέρειες για το δράμα που πέρασε: «Έχω κάνει 38 εγχειρήσεις και συνήθως δεν φοβάμαι, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά πανικοβλήθηκα»

Βάιος Μπαλάφας
Άλμπερτ Σπέερ: Η διπλή ζωή του «καλού» Ναζί που γλίτωσε την αγχόνη
Stories 25.01.26

Άλμπερτ Σπέερ: Η διπλή ζωή του «καλού» Ναζί που γλίτωσε την αγχόνη

Ήταν ο αρχιτέκτονας του Χίτλερ και ο «μετανοημένος» Ναζί και στη Νυρεμβέργη βρήκε τρόπο να ξεφύγει από την καταδίκη. Ο Άλμπερτ Σπέερ έπεισε τον κόσμο πως άλλαξε, μα πίσω από τη μετάνοια έκρυβε μια διπλή, σκοτεινή ζωή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εργασία πέρα από τα σύνορα της ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Εργασία πέρα από τα σύνορα: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία

Στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, το 17 % των ατόμων από την ΕΕ που αναζητούν εργασία έχουν διεθνή εργασιακή εμπειρία, η οποία τους έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από την πατρίδα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
