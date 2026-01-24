newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
TikTok: Ολοκληρώνει τη συμφωνία με Τραμπ για να παραμείνει στις ΗΠΑ
Κόσμος 24 Ιανουαρίου 2026, 00:35

TikTok: Ολοκληρώνει τη συμφωνία με Τραμπ για να παραμείνει στις ΗΠΑ

Το TikTok δημιουργεί αμερικανική μονάδα για τη διαχείριση της ασφάλειας δεδομένων και αλγορίθμων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Σε ιστορική συμφωνία για να παραμείνει λειτουργική στις ΗΠΑ  κατέληξε η TikTok, ιδρύοντας μια νέα κοινοπραξία με επίκεντρο τις ΗΠΑ για την ασφάλεια δεδομένων, τερματίζοντας χρόνια πολιτικής και κανονιστικής αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον της εφαρμογής social media.

Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε απαιτεί την έγκριση τόσο της Ουάσινγκτον όσο και του Πεκίνου. Επιπλέον, η συμφωνία δημιουργεί μια συμβιβαστική δομή που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, διατηρώντας παράλληλα το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο της TikTok.

Όπως προβλέπει η συμφωνία, η κοινοπραξία θα ανήκει κατά πλειοψηφία (80%) σε μια κοινοπραξία επενδυτών με έδρα τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Oracle, Silver Lake, Susquehanna International Group και του επενδυτικού ταμείου MGX των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Άλλοι υποστηρικτές περιλαμβάνουν τον Μάικλ Ντελ, το οικογενειακό γραφείο του Χαβιέ Νιλ και θυγατρικές της General Atlantic, αναφέρουν οι Financial Times.

TikTok

Η μητρική του TikTok διατηρεί 19,9%

Η ByteDance, η μητρική εταιρεία της TikTok με έδρα το Πεκίνο, θα διατηρήσει ποσοστό 19,9% – το μέγιστο επιτρεπόμενο βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας – διατηρώντας παράλληλα τον άμεσο έλεγχο των πιο επικερδών επιχειρηματικών γραμμών της TikTok στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της διαφήμισης και του μάρκετινγκ.

Η νέα οντότητα έχει σχεδιαστεί για να επιβλέπει την ασφάλεια δεδομένων, την εποπτεία αλγορίθμων, τον έλεγχο περιεχομένου και την διασφάλιση λογισμικού για χρήστες στις ΗΠΑ. Η TikTok ανέφερε ότι ο αλγόριθμος προτάσεών της θα διαθέτει άδεια από την ByteDance, αλλά θα επανεκπαιδεύεται, θα δοκιμάζεται και θα ενημερώνεται χρησιμοποιώντας δεδομένα χρηστών στις ΗΠΑ εντός της υποδομής cloud της Oracle με έδρα τις ΗΠΑ. Η Oracle θα εγγυάται επίσης την ασφάλεια των δεδομένων χρηστών στις ΗΠΑ και αρκετοί υπάλληλοι της TikTok που εργάζονται στην ασφάλεια δεδομένων και τον έλεγχο περιεχομένου θα μεταβούν στην κοινοπραξία.

Η κοινοπραξία θα διοικείται από ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο που περιλαμβάνει εξέχοντα στελέχη στις ΗΠΑ, όπως ο Ίγκον Ντέρμπαν της Silver Lake, ο Μαρκ Ντούλι της Susquehanna και ο Κένεθ Γκλούκ, στέλεχος της Oracle. Ο επικεφαλής λειτουργιών της TikTok, Άνταμ Πρέσερ, θα είναι διευθύνων σύμβουλος της νέας εταιρείας, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της TikTok, Σου Ζι Τσου, θα συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο.

Οι διασφαλίσεις που εισήχθησαν στο πλαίσιο της συμφωνίας θα ισχύουν και για άλλες εφαρμογές που ανήκουν στην TikTok στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των CapCut και Lemon8.

Ο Τραμπ πανηγύρισε δημόσια τη συμφωνία, ισχυριζόμενος ότι διατήρησε το TikTok τοποθετώντας το στα χέρια «Σπουδαίων Αμερικανών Πατριωτών και Επενδυτών» και ευχαριστώντας τον Κινέζο πρόεδρο Σι για τη συνεργασία.

TikTok

Αναμένεται έγκριση του Πεκίνου

Η Κίνα δεν έχει εγκρίνει επίσημα την τελική δομή, αλλά έχει εγκρίνει το γενικό περίγραμμα, ένα ουσιαστικό βήμα δεδομένης της εξουσίας του Πεκίνου στις εξαγωγές τεχνολογίας, όπως οι αλγόριθμοι.

Παρά την επίλυση της άμεσης απειλής απαγόρευσης των ΗΠΑ — η οποία έθεσε για λίγο εκτός λειτουργίας το TikTok για τα 170 εκατομμύρια Αμερικανούς χρήστες του πέρυσι — η συμφωνία έχει προκαλέσει επικρίσεις.

Ειδικοί σε θέματα εθνικής ασφάλειας υποστήριξαν στους FT ότι ενδέχεται να μην διασπά επαρκώς την κινεζική επιρροή, ιδίως δεδομένου του συνεχιζόμενου οικονομικού ελέγχου και της συμφωνίας αδειοδότησης αλγορίθμων της ByteDance. Άλλοι έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη διαφάνεια, σημειώνοντας ότι οι ανταγωνιστικές προσφορές φέρεται να προσέφεραν υψηλότερες αποτιμήσεις.

Η συμφωνία έρχεται εν μέσω ανάκαμψης της αποτίμησης της ByteDance, η οποία φέρεται να έχει αυξηθεί σε περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια, αφού είχε πέσει κάτω από τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της απειλής απαγόρευσης. Ενώ η κοινοπραξία έχει αποτιμηθεί στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, οι επικριτές λένε ότι αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η ByteDance διατηρεί τον έλεγχο των πιο κερδοφόρων δραστηριοτήτων του TikTok.

Παρόλο που η συμφωνία πληροί τις νομικές απαιτήσεις της νομοθεσίας των ΗΠΑ περί απαγόρευσης ή εκποίησης, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μελλοντικό πολιτικό ή κοινοβουλευτικό έλεγχο, ειδικά εάν η εξουσία αλλάξει στην Ουάσινγκτον.

Προς το παρόν, ωστόσο, αντιπροσωπεύει μια ρεαλιστική — αν και αμφιλεγόμενη — λύση που επιτρέπει στο TikTok να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα χαλαρώνει, αλλά δεν εξαλείφει, τις γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: ΟΤ

Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Wall Street: Μικτά πρόσημα και δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών για τον S&P 500 μετά από έντονες διακυμάνσεις

Wall Street: Μικτά πρόσημα και δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών για τον S&P 500 μετά από έντονες διακυμάνσεις

AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου
Culture Live 24.01.26

AI: To Χόλιγουντ καταγγέλει εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για «κλοπή» δημιουργικού έργου

Ηχηρά ονόματα του κινηματογράφου, της μουσικής και της λογοτεχνίας ενώνουν τις φωνές τους ζητώντας κανόνες και αμοιβή για τη χρήση των έργων τους από την AI

Νατάσα Σινιώρη
