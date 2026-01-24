Η κορυφαία αθλήτρια του κόσμου είναι έγκυος και χάνει το 2026

Η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν, η κορυφαία αθλήτρια παγκοσμίως και «Αθλήτρια της Χρονιάς 2025» από τη World Athletics, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος και δεν θα αγωνιστεί μέσα στο 2026. Η 26χρονη Αμερικανίδα σπρίντερ και πρωταθλήτρια των εμποδίων έκανε γνωστή την είδηση μέσω Instagram, ενημερώνοντας το ενάμισι εκατομμύριο ακολούθους της ότι περιμένει το πρώτο της παιδί.

Η ΜακΛάφλιν, παντρεμένη με τον πρώην παίκτη του NFL Αντρέ Λεβρόν Τζούνιορ, επέλεξε συνειδητά μια χρονιά χωρίς Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έχοντας στο μυαλό της τον μεγάλο στόχο που αχνοφαίνεται στον ορίζοντα: τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. «Έφτιαξα έναν άνθρωπο με τον αγαπημένο μου άνθρωπο. Πόσο έχουμε προσευχηθεί για σένα… και ο Θεός απάντησε. Είσαι η μεγαλύτερη ευλογία μας και ήδη τόσο αγαπημένος», έγραψε συγκινημένη, συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφίες από παραλία και τη πρώτη υπερηχογραφική εικόνα του μωρού.

Δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιο στάδιο της εγκυμοσύνης βρίσκεται, ωστόσο θεωρείται δεδομένο ότι μετά τον τοκετό θα χρειαστεί αρκετούς μήνες για να επιστρέψει σε αγωνιστικούς ρυθμούς, γεγονός που καθιστά πρακτικά αδύνατη τη συμμετοχή της στη φετινή σεζόν. Έτσι, η παγκόσμια ρέκορντγουμαν των 400 μ. με εμπόδια δεν θα δώσει το «παρών» στο νέο World Athletics Ultimate Championship της Βουδαπέστης τον Σεπτέμβριο του 2026, μια απουσία με ιδιαίτερο βάρος για τη νέα διοργάνωση.

Στα 28 της, ωστόσο, αναμένεται να φτάσει στην απόλυτη ωριμότητα στους Ολυμπιακούς του 2028, με προοπτική συμμετοχής σε περισσότερα από ένα αγωνίσματα. Μέχρι σήμερα μετρά τέσσερα ολυμπιακά χρυσά μετάλλια και πέντε παγκόσμιους τίτλους, έχοντας ήδη γράψει ιστορία στον παγκόσμιο στίβο.