sports betsson
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η κορυφαία αθλήτρια του κόσμου είναι έγκυος και χάνει το 2026
Άλλα Αθλήματα 24 Ιανουαρίου 2026, 11:45

Η κορυφαία αθλήτρια του κόσμου είναι έγκυος και χάνει το 2026

Η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος και δεν θα αγωνιστεί μέσα στο 2026

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Spotlight

Η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν, η κορυφαία αθλήτρια παγκοσμίως και «Αθλήτρια της Χρονιάς 2025» από τη World Athletics, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος και δεν θα αγωνιστεί μέσα στο 2026. Η 26χρονη Αμερικανίδα σπρίντερ και πρωταθλήτρια των εμποδίων έκανε γνωστή την είδηση μέσω Instagram, ενημερώνοντας το ενάμισι εκατομμύριο ακολούθους της ότι περιμένει το πρώτο της παιδί.

Η ΜακΛάφλιν, παντρεμένη με τον πρώην παίκτη του NFL Αντρέ Λεβρόν Τζούνιορ, επέλεξε συνειδητά μια χρονιά χωρίς Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έχοντας στο μυαλό της τον μεγάλο στόχο που αχνοφαίνεται στον ορίζοντα: τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. «Έφτιαξα έναν άνθρωπο με τον αγαπημένο μου άνθρωπο. Πόσο έχουμε προσευχηθεί για σένα… και ο Θεός απάντησε. Είσαι η μεγαλύτερη ευλογία μας και ήδη τόσο αγαπημένος», έγραψε συγκινημένη, συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφίες από παραλία και τη πρώτη υπερηχογραφική εικόνα του μωρού.

Δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιο στάδιο της εγκυμοσύνης βρίσκεται, ωστόσο θεωρείται δεδομένο ότι μετά τον τοκετό θα χρειαστεί αρκετούς μήνες για να επιστρέψει σε αγωνιστικούς ρυθμούς, γεγονός που καθιστά πρακτικά αδύνατη τη συμμετοχή της στη φετινή σεζόν. Έτσι, η παγκόσμια ρέκορντγουμαν των 400 μ. με εμπόδια δεν θα δώσει το «παρών» στο νέο World Athletics Ultimate Championship της Βουδαπέστης τον Σεπτέμβριο του 2026, μια απουσία με ιδιαίτερο βάρος για τη νέα διοργάνωση.

Στα 28 της, ωστόσο, αναμένεται να φτάσει στην απόλυτη ωριμότητα στους Ολυμπιακούς του 2028, με προοπτική συμμετοχής σε περισσότερα από ένα αγωνίσματα. Μέχρι σήμερα μετρά τέσσερα ολυμπιακά χρυσά μετάλλια και πέντε παγκόσμιους τίτλους, έχοντας ήδη γράψει ιστορία στον παγκόσμιο στίβο.

Headlines:
Business
Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»

Στο στόχαστρο της Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ωστόσο οι Βεστφαλοί θα πρέπει να πληρώσουν ακριβά για να κάνουν δικό τους τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό που αποθεώνεται από τον γερμανικό Τύπο.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»

Στο στόχαστρο της Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ωστόσο οι Βεστφαλοί θα πρέπει να πληρώσουν ακριβά για να κάνουν δικό τους τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό που αποθεώνεται από τον γερμανικό Τύπο.

Σύνταξη
Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ
Euroleague 24.01.26

Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ και έβαλε ακόμη έναν ευχάριστο «πονοκέφαλο» στον Γιώργο Μπαρτζώκα – Τα δεδομένα για το ελληνικό πρωτάθλημα, οι 6+2 ξένοι και αυτοί που θα μείνουν εκτός…

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο τρίποντο κόντρα στον Βόλο – Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στην Τρίπολη
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο τρίποντο κόντρα στον Βόλο – Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στην Τρίπολη

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Καραϊσκάκη (17:00) για την 18η αγωνιστική της Super League, σε ένα must win παιχνίδι, ενώ η ΑΕΚ έχει δύσκολο εκτός έδρας ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»
Δήλωση Χρηστίδη 24.01.26

Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»

Ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών Παύλος Χρηστίδης επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ έβαλε και θα ξαναβάλει όλα αυτά τα ερωτήματα στη Βουλή, περιμένοντας απαντήσεις από την κυβέρνηση».

Σύνταξη
Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»

Στο στόχαστρο της Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ωστόσο οι Βεστφαλοί θα πρέπει να πληρώσουν ακριβά για να κάνουν δικό τους τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό που αποθεώνεται από τον γερμανικό Τύπο.

Σύνταξη
TikTok Seals US Joint Venture Deal to Avert Nationwide Ban
English edition 24.01.26

TikTok Seals US Joint Venture Deal to Avert Nationwide Ban

ByteDance finalizes a majority American-owned venture to secure U.S. user data, clearing a key hurdle in a long-running national security dispute and allowing TikTok to continue operating in the United States

Σύνταξη
Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της
Ντάμα κούπα 24.01.26

Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της

Το σούπερ μοντέλο, Μπέλα Χαντίντ, ολοκλήρωσε το λουκ με μια δαντελένια μάσκα για τα μάτια και χρυσά κοσμήματα, ενώ δίπλα της είχε τη στιλίστριά της και πόζαραν για φωτό μαζί ανεβάζοντάς τες στο Instagram.

Σύνταξη
Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη
Ελλάδα 24.01.26

Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη

Η αδερφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια, κατέθεσε μήνυση στους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός σε ανταλλαγή πυρών

Σύνταξη
Ηράκλειο: Γάτα κατάπιε 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
Κρήτη 24.01.26

Άτακτη γάτα κατάπιε... 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Τα 11 λαστιχάκια είχαν εγκλωβιστεί στο στομάχι, δημιουργώντας κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών - Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η γάτα αναρρώνει υπό την επίβλεψη των κτηνιάτρων

Σύνταξη
Ακίνητα: Πώς αλλάζει ο χάρτης το 2026 – Ακριβά ακίνητα, χαμηλή διαθεσιμότητα και επενδύσεις υψηλού ρίσκου
Υποδομές και βιωσιμότητα 24.01.26

Πώς αλλάζει ο χάρτης της κατοικίας το 2026 - Ακριβά ακίνητα, χαμηλή διαθεσιμότητα και επενδύσεις υψηλού ρίσκου

Με την άνοδο των τιμών στα ακίνητα, τα αυξημένα μισθώματα και τη σταθερά περιορισμένη προσφορά νέων σπιτιών, οι αντοχές της ελληνικής αγοράς αναμένεται να δοκιμαστούν

Σύνταξη
Καφέ: Οι Έλληνες που στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό
Οικονομία 24.01.26

Ο freddo πάει στο εξωτερικό

Υπό την πίεση της εσωτερικής αγοράς, αλυσίδες όπως οι Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel εστιάζουν στο εξωτερικό

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ
Euroleague 24.01.26

Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ και έβαλε ακόμη έναν ευχάριστο «πονοκέφαλο» στον Γιώργο Μπαρτζώκα – Τα δεδομένα για το ελληνικό πρωτάθλημα, οι 6+2 ξένοι και αυτοί που θα μείνουν εκτός…

Σύνταξη
Αυτοί είναι οι νέοι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας – Κρίθηκαν και οι υποστράτηγοι
Νέες τοποθετήσεις 24.01.26

Αυτοί είναι οι νέοι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας – Κρίθηκαν και οι υποστράτηγοι

Έπειτα από απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, τοποθετήθηκαν οι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύνταξη
Γρίπη: Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές – Επιδεινώθηκε η κατάστασή της
Ελλάδα 24.01.26

Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές της γρίπης - Επιδεινώθηκε η κατάστασή της

Το παιδί νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο Παίδων με εγκεφαλίτιδα μετά από επιπλοκή της γρίπης - «Είναι ραγδαία η αύξηση των παιδιών με γρίπη και RSV που έρχονται στα νοσοκομεία», τονίζει ο Μιχάλης Γιαννακός

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο: Από την αναζήτηση τοποθεσιών μέχρι τη συγγραφή σεναρίων
ΑΙ 24.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο: Από την αναζήτηση τοποθεσιών μέχρι τη συγγραφή σεναρίων

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες πραγματικότητες που δημιουργεί στο σινεμά ήταν η κυρίαρχη θεματική σε μια σειρά εκδηλώσεων της κινηματογραφικής διοργάνωσης «When East Meets West»

Σύνταξη
Σέρρες: Συνελήφθη καθηγήτρια που φέρεται να φίμωσε 13χρονο μαθητή εν ώρα μαθήματος
Σοκ στις Σέρρες 24.01.26

Συνελήφθη καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή εν ώρα μαθήματος - Υποχρέωσε και συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

Η 60χρονη καθηγήτρια φέρεται να φίμωσε τον μαθητή, υποστηρίζοντας πως το έκανε επειδή προκάλεσε φασαρία στην τάξη - Στη συνέχεια υποχρέωσε και συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

Σύνταξη
Ουκρανία: «Έδαφος έναντι χρημάτων», η πρόταση σε Ζελένσκι – Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι
Κρίσιμες ώρες 24.01.26

«Έδαφος έναντι χρημάτων», η πρόταση σε Ζελένσκι - Συνεχίζονται οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι εν μέσω στρατιωτικών επιθέσεων

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στο Άμπου Ντάμπι αλλά οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση - «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» οι προτάσεις σε Ζελένσκι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Απειλή ή ευκαιρία; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν
Οικονομικές Ειδήσεις 24.01.26

Απειλή ή ευκαιρία; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν - Σύμφωνα με έρευνα οι νεότεροι εργαζόμενοι υιοθετούν την AI σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
Ευλογιά: Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά – Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο
Στοιχεία ΕΕΕΔΕΕ 24.01.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά από ευλογιά - Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ζωονόσου

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: «Δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο μπαρ» – Ξεσπούν οι γονείς της σερβιτόρας με το βεγγαλικό
Κραν Μοντανά 24.01.26

«Δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο μπαρ» - Ξεσπούν οι γονείς της σερβιτόρας με το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά

Η 24χρονη έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Αγανακτισμένοι οι γονείς της με τους ιδιοκτήτες του μπαρ και τον τρόπο που εκμεταλλεύτηκαν την κόρη τους

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο